Экс-игрок «Анжи» и ЦСКА Траоре продолжит карьеру в ВенгрииSport24.ru вчера в 13:27

Бывший форвард московского ЦСКА Ласина Траоре продолжит карьеру в венгерском «Уйпеште». С июля 2018 года ивуариец оставался без клуба после расторжения контракта с «Монако». Траоре провел три с половиной года в чемпионате России, выступая за «Кубань», «Анжи» и ЦСКА.

Экс-игрок «Анжи» и ЦСКА Траоре продолжит карьеру в Венгрии

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