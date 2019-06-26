Происшествия

Экс-губернатора Сахалина этапировали в колонию в Хабаровском краеКомсомольская правда 06:39

Бывшего главу Сахалинской области Александра Хорошавина этапировали в колонию строгого режима в Хабаровском крае. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН.
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Экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина этапировали в колонию

Экс-главу Сахалинской области Александра Хорошавина этапировали в колонию строгого режима в Хабаровском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСИН.
РИА Новости01:42

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Экс-губернатора Сахалина Хорошавина этапировали в колонию

РБК02:42

Экс-губернатор Хорошавин этапирован в хабаровскую колонию строгого режима

Говорит Москва01:47

Экс-губернатора Сахалинской области Хорошавина этапировали в колонию

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Сахалинского экс-губернатора этапировали в колонию строгого режима

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Экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина этапировали в колонию

РИА Новости01:42

Экс-главу Сахалинской области Хорошавина этапировали в колонию строгого режима

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бывший губернатор Сахалинской области (2007-2015 гг)
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