Происшествия
Экс-губернатора Сахалина этапировали в колонию в Хабаровском краеКомсомольская правда 06:39
Бывшего главу Сахалинской области Александра Хорошавина этапировали в колонию строгого режима в Хабаровском крае. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН.
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Экс-главу Сахалинской области Александра Хорошавина этапировали в колонию строгого режима в Хабаровском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСИН.РИА Новости01:42
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