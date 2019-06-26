Экс-губернатора Сахалина этапировали в колонию в Хабаровском краеКомсомольская правда 06:39

Экс-главу Сахалинской области Александра Хорошавина этапировали в колонию строгого режима в Хабаровском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСИН.

с чего всё началось

Бывшего главу Сахалинской области Александра Хорошавина этапировали в колонию строгого режима в Хабаровском крае. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН.

Экс-губернатора Сахалина этапировали в колонию в Хабаровском крае

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