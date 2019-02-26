Экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина этапировали в колониюРИА Новости 01:42

Дело Хорошавина В феврале 2018 года городской суд Южно-Сахалинска признал экс-губернатора виновным в получении взяток и приговорил к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей.

с чего всё началось

Экс-главу Сахалинской области Александра Хорошавина этапировали в колонию строгого режима в Хабаровском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСИН.

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