Происшествия
Экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина этапировали в колониюРИА Новости 01:42
Экс-главу Сахалинской области Александра Хорошавина этапировали в колонию строгого режима в Хабаровском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСИН.
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Дело Хорошавина В феврале 2018 года городской суд Южно-Сахалинска признал экс-губернатора виновным в получении взяток и приговорил к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей.РИА Новости01:42
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