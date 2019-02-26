Происшествия

Экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина этапировали в колониюРИА Новости 01:42

Дело Хорошавина В феврале 2018 года городской суд Южно-Сахалинска признал экс-губернатора виновным в получении взяток и приговорил к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей.
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Экс-губернатора Сахалина Хорошавина этапировали в колонию

РБК02:42

Хорошавина внезапно этапировали в колонию в Хабаровском крае

Сахалин.Инфо02:00

Экс-главу Сахалинской области Хорошавина этапировали в колонию строгого режима

ТАСС00:36

Сахалинского экс-губернатора этапировали в колонию строгого режима

RT на русском01:17

Бывший сахалинский губернатор Александр Хорошавин этапирован в колонию строгого режима

Эхо Москвы01:16

Экс-губернатора Сахалинской области Хорошавина этапировали в колонию

Известия01:11

Экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина этапировали в колонию

РИА Новости01:42
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На Урале мужчину оштрафовали за гомофобный комментарий

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В прошлом году в аналогичных материалах Минфина не выделялись ассигнования на реализацию ежегодного послания президента.
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Эксперты считают, что обновленный кроссовер в нашей стране будет стоить порядка 900 тысяч рублей за модификацию с передним приводом и мотором объемом 1,6 литра и мощностью около 130 л.с. Сейчас стоимости на данную модель 2019 года выпуска начинается от 869 900 за базовое исполнение Comfort.
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Происшествия

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Россияне стали лучше относиться к Украине

В России несколько увеличилось число жителей, хорошо относящихся к Украине, и в то же время стало меньше граждан, негативно воспринимающих соседнюю страну, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
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Артист Вахтанг Кикабидзе в новом интервью сделал заявление о противостоянии Грузии и России.
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Девять человек отравились во время лечения в больнице в Солнечногорском районе Подмосковья.
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Памела Андерсон рассталась с Адилем Рами из-за его измен

Американская актриса Памела Андерсон рассказала о том, почему решила расстаться с футболистом Адилем Рами.
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Больше четырех тысяч наркозависимых людей живут в Крыму

В Крыму на 1 апреля 2019 года насчитывается больше четырех тысяч граждан, которые живут с диагнозом «синдром зависимости от употребления наркотиков».
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Комитет ПАСЕ предложил вернуть полномочия делегации РФ

Вернуть полномочия российской делегации рекомендовал комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
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Власти хотят учесть серую занятость в налоговом эксперименте

Власти хотят учесть серую занятость в налоговом эксперименте Минфин и Минэкономики предлагают расширить эксперимент по налогообложению самозанятых за счет учета работников в возрасте до 72 лет в неформальном секторе экономики.
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СКР возбудил дела по фактам обстрела жителей Донбасса

Следственный комитет России возбудил несколько уголовных дел по фактам обстрелов украинскими военными жителей Донбасса.
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В Steam стартовала летняя распродажа

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Глава OMV допустил перенос запуска «Северного потока-2» из-за Дании

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Александр Вадимович Хорошавин
бывший губернатор Сахалинской области (2007-2015 гг)
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