Происшествия

Экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина этапировали в колониюРИА Новости 01:42

Дело Хорошавина В феврале 2018 года городской суд Южно-Сахалинска признал экс-губернатора виновным в получении взяток и приговорил к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей.
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Хорошавин отправился в колонию

Вести.Ru01:59

Экс-губернатор Хорошавин этапирован в хабаровскую колонию строгого режима

Говорит Москва01:47

Экс-губернатора Сахалинской области Хорошавина этапировали в колонию

Известия01:11

Сахалинского экс-губернатора этапировали в колонию строгого режима

RT на русском01:17

Бывший сахалинский губернатор Александр Хорошавин этапирован в колонию строгого режима

Эхо Москвы01:16

Экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина этапировали в колонию

РИА Новости01:42

Экс-главу Сахалинской области Хорошавина этапировали в колонию строгого режима

ТАСС00:36
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 02:25, Вашингтон
Экономика

Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ

В целом сумму долгов по ЖКХ эксперты считают средней за последние шесть лет: больше всего жители страны недоплачивали в 2016 году - свыше 147 миллиардов рублей, а меньше всего - в 2017 году (108,6 миллиарда).
Обновлено вчера в 20:15
Кино

Скончался режиссер Валерий Харченко

Обновлено вчера в 23:23
Здоровье

Выявленных при въезде в РФ инфекционных больных стало втрое больше

Около 3 тыс. инфекционных больных было выявлено при пересечении российской границы в 2018 году.
Обновлено в 00:44
Транспорт

Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера

«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
Культура

Буратино и гардемарины украсили дома в Южно-Сахалинске

Обновлено 24 июня в 23:51
Политика

Грузия раскритиковала возвращение РФ в ПАСЕ

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани прокомментировал возвращение России права голоса в ПАСЕ.
Обновлено вчера в 17:51
Наука

Ученые раскрыли новый механизм старения

Ученые Университета Монаша (Австралия) определили факторы, которые влияют на старение иммунной системы.
Обновлено в 01:05
Культура

Картину Караваджо сняли с аукциона во Франции и продали иностранцу

Картина "Юдифь и Олоферн", приписываемая знаменитому итальянскому живописцу Караваджо, снята с торгов во Франции и продана частному коллекционеру, сообщает издание Tribune de l'Art со ссылкой на коммюнике аукционного дома Labarbe.
Обновлено вчера в 14:05
Общество

Ростов-на-Дону возглавил рейтинг самых агрессивных российских городов

Опрос проводился в 25 городах РФ, в нем приняли участие около трех тысяч человек, которые ответили на следующие вопросы: считают ли они себя агрессивными, как часто они проявляют агрессию, а также часто ли они сами становятся жертвами агрессивного поведения окружающих.
Обновлено вчера в 13:04
Политика

США призвали не допускать в ПАСЕ подпавших под санкции россиян

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор призвал Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) не допускать к работе членов российской делегации, в отношении которых действуют ограничительные меры ряда стран.
Обновлено вчера в 14:23
Игры

Трудовые будни Раза: опубликовано десять минут Psychonauts 2

Обновлено вчера в 16:35
Футбол

Гендиректор «Спартака» объяснил решение по Глушакову «перебором негатива»

Генеральный директор отметил, что Глушаков и Комбаров дали многое команде, однако в последнее время вокруг них «возник перебор негатива».
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия

Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии

Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 16:26
Общество

Из-за тайфуна в Японии эвакуируют более 100 тысяч человек

Власти Японии призвали эвакуировать более ста тысяч человек. К острову Окинава приближается мощный тайфун.
Обновлено в 01:00
Футбол

Буффон намерен вернуться в «Ювентус»

Обновлено в 00:13
Происшествия

В Харькове поменяли табличку на переименованном проспекте

Неизвестные в ночь на среду поменяли таблички с названием проспекта Григоренко на проспект маршала Жукова в Харькове, передает местное издание "UA:Харьков".
Обновлено в 02:19
Происшествия

Медсестра ударила и связала бинтами ребенка в Москве

Обновлено вчера в 18:41
Политика

Генконсул США во Владивостоке покинет пост 5 июля

Генконсул США во Владивостоке Майкл Кийс объявил о скором завершении своей работы на посту, который покинет 5 июля.
Обновлено в 01:15
Политика

NYT сообщила об обходе компаниями из США запрета на торговлю с Huawei

Несколько американских ИТ-компаний продолжили продавать свою продукцию китайской Huawei, несмотря на запрет властей США, пишет газета The New York Times со ссылкой на несколько источников.
Обновлено вчера в 20:15
Здоровье

Тюменские хирурги удалили 15-килограммовую опухоль мужчине

Обновлено в 01:35
Финансы

Bloomberg: «упрямая вера» России в золото оправдалась

Ставка Банка России на увеличение золотого запаса и постепенный отказ от доллара оправдалась.
Обновлено вчера в 14:30
Армия и оружие

В Афганистане погибли двое американских военнослужащих

Обновлено в 01:05
Происшествия

Экс-строитель космодрома Восточный получил условный срок за растрату

Обновлено вчера в 22:08
Политика

Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России

Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено вчера в 18:01
Политика

Сговор Скрипаля с Лондоном допустила его племянница

Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что он мог пойти на сделку с властями Великобритании.
Обновлено вчера в 23:51
Общество

Красноярским выпускникам подарили торт с надгробиями

Учеников школы №143 в честь окончания учебного года угостили тортом с надгробиями, сообщает паблик «Типичный Красноярск – столица Сибири».
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия

Взрывы боеприпасов в Казахстане: число жертв возросло до трех

Обновлено в 01:56
Общество

Алибасов теперь говорит, что память не терял

В начале недели стало известно, что диетолог продюсера Бари Алибасова Марият Мухина намерена подать на него в суд за клевету, сообщает "Телепрограмма".
Обновлено в 01:26
Наука

В лесах Гондураса нашли затерянный город с редчайшими животными

В тропическом лесу Москития на территории Гондураса обнаружили процветающую экосистему с сотнями видов различных живых существ.
Обновлено 24 июня в 01:50
Экономика

Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий

С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.
Обновлено вчера в 08:36
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Александр Вадимович Хорошавин
бывший губернатор Сахалинской области (2007-2015 гг)
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