Происшествия
Экс-губернатора Ишаева задержали за хищения у «Роснефти»ТВ Центр 08:56
Следственный комитет подтвердил задержание бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. Как сообщили ТВЦ.RU в ведомстве, в отношении экс-чиновника возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере у компании "Роснефть".
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Ишаев задержан, проводятся обыски. В ближайшее время ему планируется предъявить обвинение и избрать меру пресечения.
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Экс-губернатора Ишаева отправили под домашний арест
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