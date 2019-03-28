Экс-губернатора Ишаева задержали за хищения у «Роснефти»ТВ Центр 08:56

с чего всё началось

Ишаев задержан, проводятся обыски. В ближайшее время ему планируется предъявить обвинение и избрать меру пресечения.

Следственный комитет подтвердил задержание бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. Как сообщили ТВЦ.RU в ведомстве, в отношении экс-чиновника возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере у компании "Роснефть".

Экс-губернатора Ишаева задержали за хищения у «Роснефти»

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