Экс-губернатор Ивановской области задержан по делу о коррупцииBFM.ru 04:22

с чего всё началось

В рамках расследуемого уголовного дела о коррупционном преступлении следователями Главного следственного упражнения СК РФ задержан бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков.

Депутат Ивановской областной думы, бывший губернатор региона Павел Коньков задержан по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Экс-губернатор Ивановской области задержан по делу о коррупции

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