Происшествия
Экс-губернатор Ивановской области задержан по делу о коррупцииBFM.ru 04:22
Депутат Ивановской областной думы, бывший губернатор региона Павел Коньков задержан по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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В рамках расследуемого уголовного дела о коррупционном преступлении следователями Главного следственного упражнения СК РФ задержан бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков.
с чего всё началось
СКР возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ в связи с присвоением бюджетных средств в размере 700 млн руб. в отношении бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова и управляющего директора ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрия Гришина.Коммерсантъ08:09
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