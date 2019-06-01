Экс-губернатор Ивановской области задержан по делу о коррупцииBFM.ru 04:22

с чего всё началось

Депутат Ивановской областной думы, бывший губернатор региона Павел Коньков задержан по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Экс-губернатор Ивановской области задержан по делу о коррупции

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