Происшествия
Экс-губернатор Ивановской области задержан по делу о коррупцииBFM.ru 04:22
Депутат Ивановской областной думы, бывший губернатор региона Павел Коньков задержан по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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с чего всё началось
Сотрудники СКР, ФСБ и МВД задержали бывшего губернатора Ивановской области, а сейчас депутата Ивановской областной думы Павла Конькова, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.Коммерсантъ06:54
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