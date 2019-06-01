Происшествия

Экс-губернатор Ивановской области задержан по делу о коррупцииBFM.ru 04:22

Депутат Ивановской областной думы, бывший губернатор региона Павел Коньков задержан по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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с чего всё началось
Сотрудники СКР, ФСБ и МВД задержали бывшего губернатора Ивановской области, а сейчас депутата Ивановской областной думы Павла Конькова, сообщила
 официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Коммерсантъ06:54

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Бывшего губернатора Ивановской области задержали по делу о коррупции

РИА Новости04:53

Задержан бывший глава Ивановской области

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Экс-губернатора Павла Конькова задержали сотрудники столичного ФСБ

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Задержание Конькова: несколько нюансов

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Экс-губернатор Ивановской области Павел Коньков задержан по подозрению в мошенничестве

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Экс губернатора Ивановской области Павла Коньков допрашивают сотрудники ФСБ

168 часов01:11

Экс-губернатор Ивановской области задержан по подозрению в мошенничестве

Якутия 2403:12
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Названы 5 проблем подержанного Mitsubishi Pajero четвертого поколения

Следующей проблемой подержанного авто является «закисание» и «гниение» такого элемента подвески, как тяга, неисправности которой приводят к подъему «передка» машины, что в свою очередь слепит других участников движения.
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Происшествия

Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске возросло до 19

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Спорт

Хореограф Медведевой повторил новую показательную программу фигуристки

Миша Ге, хореограф двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, повторил новое показательное выступление фигуристки.
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Общество

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Почему россияне отказываются от дизельных автомобилей

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Происшествия

Пожилой мужчина заживо сгорел в домике на даче в Ленобласти

58-летний житель заживо сгорел при пожаре на даче в Кингисеппском районе. Сообщение поступило пожарным ночью1 июня.
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Площадка под полигон на станции Шиес будет законсервирована

Площадка на станции Шиес Архангельской области, выделенная под строительство полигона твёрдых бытовых отходов, после 15 июня будет законсервирована.
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Дзюба у Урганта: постоянно шутил, назвал себя Артемом Сноу

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Певица Полина Ростова рассказала о романе с Сергеем Лазаревым

Отечественная певица Полина Ростова в одном из недавних интервью рассказала о тайном романе с Сергеем Лазаревым.
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Происшествия

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"На улице Промышленная на базе частного предприятия загорелись три цистерны с дизтопливом", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 05:58
Кино

Элтон Джон раскритиковал удаление сцен из фильма «Рокетмен»

Британский певец и композитор Элтон Джон и создатели «Рокетмена» раскритиковали решение прокатчика фильма в России убрать из картины некоторые сцены.
Обновлено в 04:48
Политика

Зеленский выступил за сохранение санкций против России

«Спасибо за поддержку санкционной политики против России — и надеюсь на её продолжение, пока украинские территории не будут возвращены полностью», — цитирует пресс-служба президента Зеленского.
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В Госдуме назвали условия участия России в июньской сессии ПАСЕ

Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях и прекратила участие в заседаниях, а в середине 2017-го объявила, что замораживает часть выплат в бюджет Совета Европы, пока полномочия делегации полностью не восстановят.
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Политика

Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон

Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом.
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Вера Брежнева расплакалась на выпускном старшей дочери

Брежнева рассказала, что расплакалась во время мероприятия, от переизбытка гордости и восхищения за наследницу.
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Политика

Беглов подал документы для участия в выборах губернатора Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу подал в избирательную комиссию документы, необходимые для участия в предстоящих выборах губернатора города, сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Олег Зацепа.
Обновлено в 01:51
Общество

Роскомнадзор призвал родителей не публиковать фото детей в соцсетях

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В России отменили внутрисетевой роуминг

В России с 1 июня вступили в силу поправки в закон «О связи», согласно которым роуминг внутри страны должен быть отменен.
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Происшествия

Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах

В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
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Политика

Президент США Дональд Трамп назвал Меган Маркл «противной»

Президент США Дональд Трамп назвал супругу британского принца Гарри Меган Маркл «противной» за ее высказывания о нем в прошлом.
Обновлено вчера в 21:03
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Стеша Маликова показала своего подросшего брата в последний день весны

Обновлено в 06:00
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5 крутых новых сериалов для просмотра в эти выходные

В сериале всего пять серий, четыре из которых уже вышли на экраны, пятая, финальная, выйдет 4 июня.
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«Ливерпуль» встретится с «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов

"Тоттенхэм" наряду с "Ливерпулем" проделал тяжелейший путь к историческому для клуба финалу.
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Заслуженный врач России заявила о пользе укусов клещей

Заслуженный врач России, супруга экс-главы Красноярского края Наталья Толоконская заявила, что укусы клещей могут быть полезны, а также посоветовала лечить клещевые инфекции гомеопатическими средствами.
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Чем опасна ночевка на АЗС по дороге на юг?

Фото: ru.freeimages.com Автор: mike mays Многие автомобилисты этим летом отправятся на юг на машине. Дорога предстоит не ближняя, пробочная.
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Политика

Путин присвоил имена российским аэропортам

Президент России Владимир Путин присвоил московскому аэропорту Шереметьево имя поэта Александра Пушкина, Внуково - авиаконструктора Андрея Туполева, а Домодедово — учёного Михаила Ломоносова.
Обновлено вчера в 05:56
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Павел Алексеевич Коньков
Российский государственный деятель. Губернатор Ивановской области.
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