Политика
Экс-госсекретарь США назвал Трампа импульсивным и недисциплинированным
Экс-госсекретарь США назвал Трампа импульсивным и недисциплинированнымИнтерфакс12:49
Экс-госсекретарь США Рекс Тиллерсон высказал мнение, что разница в поведении и ценностях между ним и президентом США Дональдом Трампом могла стать причиной его увольнения в марте этого года.
Интерфакс12:49
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Майк Помпео отлично поработал, я очень горжусь им. Его предшественник, Рекс Тиллерсон не обладал должными умственными способностями. Он был немым, как камень, и я не мог избавиться от него достаточно быстро. Он был ленив, как ад. Теперь это совершенно новая игра в мяч, совершенно дух в Штатов!
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАSM News 15:38
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