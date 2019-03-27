Экс-госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис госпитализированRT на русском 15:34

Бывший Госсекретарь РСФСР, подписавший от имени России Беловежское соглашение, 73-летний Геннадий Бурбулис в Екатеринбурге попал в больницу. По пути в Ельцин Центр, где он должен был выступить в качестве ведущего на дискуссии «Народная трибуна», его сразил инсульт.

с чего всё началось

Бывший госсекретарь РСФСР и ближайший соратник экс-президента России Бориса Ельцина Геннадий Бурбулис госпитализирован в Екатеринбурге. Об этом сообщили в «Ельцин Центре».

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