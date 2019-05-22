Происшествия
Экс-главу штаба Навального Волкова арестовали на 20 сутокRT на русском 14:38
Симоновский суд Москвы отправил под арест на 20 суток бывшего главу штаба блогера Алексея Навального Леонида Волкова за нарушение правил организации митинга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.
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Кино
Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»
Обновлено вчера в 11:43
Здоровье
Волгоградцам рассказали, как без расходов улучшить качество жизни
«Волгоградская правда.ру» в своем материале расскажет о том, как можно улучшить качество своей жизни без лишних трат.
Обновлено в 14:55
Здоровье
Минздрав назвал число умерших от врачебных ошибок
Второй по массовости причиной смертности в России статистика называет злокачественные новообразования.
Обновлено в 11:48
Общество
Если планы мэрии будут реализованы даже частично – это уже большой результат – Паутова
Член общественной палаты города Нижнего Новгорода, координатор экологического центра «Дронт» Татьяна Паутова отметила, что за год в Нижнем Новгороде произошло несколько важных позитивных изменений в экологической сфере.
Обновлено в 09:26
Хоккей
Главный тренер сборной США: «Вряд ли Ларкин сыграет с Россией»
Главный тренер сборной США Джефф Блэшилл высказался о перспективах нападающего Дилана Ларкина сыграть в матче 1/4 финала ЧМ-2019 с командой России.
Обновлено в 13:48
Экономика
Таблоид Daily Express резко завысил оценку закупок золота Россией
Популярный в Великобритании таиблоид Daily Express удивил весь мир, сообщив, что Россия за три месяца 2019 года увеличила свои золотые запасы на 145,5 тонн или 68% от хранившегося в резервах объема.
Обновлено в 08:31
Экономика
Финансовые нарушения выявлены в Большом театре
Проверка Счетной палаты выявила финансовые нарушения в Большом театре, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:42
Политика
Лидер палаты общин британского парламента подала в отставку
Лидер палаты общин парламента Великобритании Андреа Лидсом подала в отставку из-за разногласий с премьер-министром страны Терезой Мэй по поводу брексита.
Обновлено в 14:54
Футбол
«Локомотив» выиграл Кубок России
Два года назад «Локомотив» и «Урал» встретились в финале Кубка, и победу также праздновал «Локомотив» — 2:0. В концовке того матча между футболистами обеих команд возникла массовая драка, в результате красную карточку получили четыре футболиста.
Обновлено в 13:29
Армия и оружие
США намерены продолжить консультации с Турцией по проблеме С-400
США по-прежнему обеспокоены планами Турции по закупке С-400 и продолжают искать решение этого вопроса, так как хотят поддерживать отношения с Анкарой на должном уровне как с важным союзником, заявил в среду в Брюсселе новый главком сил НАТО в Европе, генерал ВВС США Тод Уолтерс.
Обновлено в 12:57
Происшествия
Суд отправил под домашний арест члена совета движения «Голос» Удота
Химкинский городской суд Московской области в среду заключил под домашний арест члена совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Романа Удота, подозреваемого в угрозах убийством.
Обновлено в 13:48
Транспорт
Участок голубой линии московского метро закроют в выходные
Обновлено в 13:08
Авто
АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross
Новый кросс-универсал LADA Granta Cross, продажи которого начнутся в России уже в июне, предложат в трех комплектациях.
Обновлено в 02:17
Здоровье
Летние лагеря получили несколько тысяч предписаний Роспотребнадзора
Летним лагерям предстоит выполнить 13 тысяч мероприятий перед началом сезона, которые касаются в основном организации питания детей.
Обновлено вчера в 18:47
Здоровье
Врачам в Курлово урезали зарплату на 10%
Если перевести с чиновничьего на русский — врачи не хотят работать в районах, потому что там откровенно маленькие зарплаты.
Обновлено в 14:13
Футбол
МЮ в рекордные сроки продал 52 тысячи абонементов на следующий сезон
"Манчестер Юнайтед" продал все 52 тысячи абонементов на следующий сезон в рекордные сроки, несмотря на в целом провальную прошлую кампанию.
Обновлено в 05:32
Гаджеты
Глава Xiaomi опубликовал официальный рендер флагмана Redmi K20
Вице-президент Xiaomi и руководитель Redmi Лю Вейбинг опубликовал официальное изображение флагманского смартфона Redmi K20, который будет представлен 28 мая.
Обновлено в 09:44
Происшествия
На Урале пятеро подростков пострадали из-за взрыва газа в гараже
Пятеро несовершеннолетних жителей поселка Малышева пострадали сегодня в результате взрыва газового баллона.
Обновлено в 15:24
Космос
Три экзокометы обнаружены вокруг звезды Beta Pictoris
Исследователи предполагают, что экзокометы чаще встречаются вокруг молодых звезд.
Обновлено в 12:25
Политика
Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему украинское гражданство
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть ему украинское гражданство.
Обновлено в 14:07
Авто
В России отзовут 14,5 тыс. автомобилей Ford Explorer
Официальный представитель марки Ford в России ООО «Форд Соллерс Холдинг» отзовет в России 14,58 тыс. автомобилей Ford Explorer из-за возможного образования трещин на рычагах регулировки схождения задних колес.
Обновлено в 11:21
Общество
Prada откажется от использования натурального меха
Модный дом Prada анонсировал, что отказывается от использования натурального меха в производстве, начиная с женской коллекции сезона весна—лето 2020.
Обновлено в 11:53
Общество
В рамках программы «Подари лес другу!» на Ольхоне высадят 84 тысячи сеянцев сосны
В целом до конца месяца на участке площадью 21 гектар планируют высадить 84 тысячи сеянцев сосны обыкновенной.
Обновлено в 11:06
Игры
Над мобильной League of Legends работают уже больше года
Обновлено в 09:59
Космос
Евразии предсказали гибель из-за Нибиру этим летом
Обновлено в 11:12
Происшествия
Совет Федерации лишил Рауфа Арашукова статуса сенатора
В результате за лишение Арашукова статуса сенатора проголосовали 153 члена Совета Федерации. Воздержавшихся и голосовавших против не было.
Обновлено в 03:58
Происшествия
Германия экстрадировала россиянку, обвиняемую в крупном мошенничестве
Германия экстрадировала на родину россиянку, обвиняемую в хищении 37 млн руб. у пайщиков, сообщили в Генпрокуратуре РФ.
Обновлено в 14:13
Общество
В пермской гимназии завышали проходной балл для девочек
В одной из гимназий Перми вскрылись факты "гендерного неравноправия" будущих первоклашек: проходной балл для девочек (69,1), желающих учиться в этом образовательной учреждении, был установлен ощутимо выше, чем для мальчиков (65,7).
Обновлено в 13:56