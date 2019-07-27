Происшествия
Экс-главу правительства Астраханской области арестовалиРБК 09:38
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал бывшего руководителя правительства Астраханской области Расула Султанова, передает ТАСС. Позже также был арестован исполняющий обязанности министра финансов региона Виталий Шведов.
Читать в источнике
Оценить10
с чего всё началось
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону в субботу арестовал на два месяца бывшего председателя правительства Астраханской области Расула Султанова и министра финансов региона Виталия Шведова по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, передает корреспондент ТАСС из зала суда.ТАСС09:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 13:44, Вашингтон
Шоу-бизнес
5-летняя Лиза Галкина сделала папе массаж с «новым элементом»
Ближе к вечеру пятилетняя Лиза решила сделать папе массаж, чтобы он расслабился. Трогательный момент засняла на видео сама Пугачева.
Обновлено вчера в 13:33
Религия
В Киеве крестный ход канонической церкви собрал триста тысяч человек
Около трехсот тысяч верующих приняли участие в крестном ходе Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата, прошедшем в Киеве в честь Дня крещения Руси.
Обновлено в 11:23
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено в 12:04
Политика
Видео погружения Путина к месту гибели подлодки появилось в Сети
В Сети появилось видео погружения российского лидера Владимира Путина в батискафе к обломкам подлодки в Финском заливе.
Обновлено в 11:21
Здоровье
Обнаружена опасность средств защиты от комаров
Одним из самых распространенных способов защиты от комаров являются различные средства для отпугивания этих кровососущих насекомых.
Обновлено вчера в 23:56
Политика
Зеленский потребовал уволить генерала полиции из-за видео в Сети
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от главы МВД Арсена Авакова немедленно уволить руководителя регионального управления ведомства в Днепровской области Виталия Глуховерю, соответствующее заявление президент опубликовал в субботу в Facebook.
Обновлено в 11:26
Происшествия
В Москве на несанкционированном митинге начались задержания
Сообщается о задержании шестерых человек возле здания московского правительства В центре Москвы, где в два часа дня 27 июля должен пройти несанкционированный митинг оппозиции, начались задержания.
Обновлено в 07:13
Общество
В пострадавшем ранее от паводка Тулуне вновь подтопило дома
Обновлено в 12:16
Общество
В Геленджике ливень затопил набережную
На Геленджик сегодня утром обрушилась непогода.
Обновлено в 10:54
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Иокогама Маринос»
«Манчестер Сити» нанес поражение «Иокогама Маринос» в товарищеском матче.
Обновлено в 08:35
Армия и оружие
Минобороны Украины заявило о нехватке кандидатов в военные училища
Министерство обороны Украины объявило объявило дополнительный набор на обучение в высших военных училищах и колледжах по причине недобора абитуриентов в отведенное для этого время.
Обновлено в 13:25
Общество
В Беларуси вступил в силу антитабачный декрет
В Беларуси вступил в силу декрет об ограничении доступности табачных изделий и электронных сигарет, сообщает информагентство БЕЛТА.
Обновлено в 04:49
Происшествия
В редакцию телеканала «Дождь» пришла полиция
Сотрудники полиции пришли в редакцию телеканала «Дождь». Об этом сообщили в эфире телеканала.
Обновлено в 10:54
Происшествия
Любовь Соболь оштрафовали на 30 тысяч рублей
Юриста Фонда борьбы с коррупцией, экс-кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь оштрафовали на 30 тыс. руб. за нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга (ст. 20.2 КоАП), об этом она сообщила в Twitter.
Обновлено в 11:22
Политика
Украинцев разозлила фотография Зеленского на пляже
Украинские интернет-пользователи раскритиковали главу государства Владимира Зеленского, опубликовавшего фотографию с пляжа в Одессе в компании руководителя офиса президента Андрея Богдана.
Обновлено в 11:10
Футбол
«Спартак» проиграл «Тамбову» в матче третьего тура РПЛ
Обновлено в 11:34
Автоспорт
Феттель оказался последним в квалификации «Гран-при Германии»
Пилот "Феррари" Себастьян Феттель столкнулся с техническими проблемами во время квалификации "Гран-при Германии".
Обновлено в 09:25
Авто
Рассекречена стоимость «Русского Гелика» на базе Lada 4x4
За дополнительные 200 000 рублей внедорожник дооснастят силовым бампером с интегрированной лебедкой, силовыми порогами, экспедиционным багажником, новой решеткой радиатора, усиленной защитой двигателя, покрышками большего размера на литых дисках и светодиодной оптикой.
Обновлено в 12:36
Происшествия
Двое бойцов Росгвардии пострадали в ходе незаконной акции в Москве
Двое военнослужащих Росгвардии пострадали от действий участников несогласованной с властями акции в Москве.
Обновлено в 13:08
Происшествия
Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье
Легкомоторный самолет разбился в районе Серпухова Московской области. Об этом 27 июля сообщается на сайте регионального главка МЧС.
Обновлено в 07:36
Происшествия
В Башкирии врач выстрелил в мужчину из травматического пистолета
Отмечается, что медик применил травматический пистолет. В результате мужчине понадобилась медицинская помощь, добавили в МВД.
Обновлено в 07:18
Общество
Гидрометцентр предупредил об аномально холодной погоде в Москве
Самым жарким днём с начала месяца в Москве стала пятница, 26 июля. Температура в столице достигла +27,7 °С.
Обновлено в 01:46
Космос
Cargo Dragon состыковался с МКС
Американский космический корабль Cargo Dragon успешно состыковался с Международной космической станцией, сообщается на сайте NASA.
Обновлено в 12:58
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено вчера в 07:22
Политика
Макрон назвал место и дату встречи с Путиным
Французский президент Эммануэль Макрон назвал место и дату встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал BFM.
Обновлено в 13:07
Футбол
Кононов: Мельгарехо покинет «Спартак»
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов заявил, что полузащитник команды Лоренсо Мельгарехо покинет московский клуб.
Обновлено в 12:33
Политика
Волкер допустил возможность визита Трампа на Украину
Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что не исключает, что американский лидер Дональд Трамп может посетить в ближайшем будущем Киев.
Обновлено в 12:21