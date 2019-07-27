Происшествия
Экс-главу правительства Астраханской области арестовалиРБК 09:38
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал бывшего руководителя правительства Астраханской области Расула Султанова, передает ТАСС. Позже также был арестован исполняющий обязанности министра финансов региона Виталий Шведов.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону в субботу арестовал на два месяца бывшего председателя правительства Астраханской области Расула Султанова и министра финансов региона Виталия Шведова по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, передает корреспондент ТАСС из зала суда.ТАСС09:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 12:11, Ашберн
Политика
Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Происшествия
«Чикатило просится в тюрьму»: Парень, помешавший Пашинскому победить на парламентских выборах, найден мёртвым
26 июля было найдено тело убитого 23-летнего жителя Коростеня Ильи Обихода по прозвищу «Француз», который оказал помощь противникам баллотировавшегося в 64 округе нардепа от «Народного фронта» Сергея Пашинского, из-за чего тот не смог одержать победу.
Обновлено в 10:28
Политика
Путин рассказал о погружении в батискафе на дно Финского залива
Президент России Владимир Путин поделился впечатлениями от погружения в батискафе на дно Финского залива к обломкам подлодки Щ-308, затонувшей в годы Великой Отечественной войны.
Обновлено в 09:35
Происшествия
Любовь Соболь оштрафовали на 30 тысяч рублей
Юриста Фонда борьбы с коррупцией, экс-кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь оштрафовали на 30 тыс. руб. за нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга (ст. 20.2 КоАП), об этом она сообщила в Twitter.
Обновлено в 11:22
Происшествия
В ходе акции протеста в центре столицы полицейские действовали жестко и нанесли травмы большому количеству людей
Обновлено в 11:05
Игры
Bethesda выпустила игры Doom и Doom 2 для смартфонов
Обновлено в 06:48
Происшествия
В строящемся загородном доме хавбека «Арсенала» обнаружен труп
В строящемся загородном доме египетского полузащитника лондонской команды «Арсенал» Моххамеда эль-Ненни в Египте обнаруженный неопознанный труп, сообщает 27 апреля арабский портал 24.ае.
Обновлено в 04:14
Футбол
«Спартак» проиграл «Тамбову» в матче РПЛ
Обновлено в 11:54
Космос
Индийские ученые обнаружили 28 новых звезд в галактике Млечный Путь
Как оказалось в ходе наблюдений за звездным небом, индийские ученые из вышеупомянутого заведения обнаружили 28 новых переменных звезд, при этом найти их было непросто.
Обновлено в 05:09
Происшествия
В редакцию телеканала «Дождь» пришла полиция
Сотрудники полиции пришли в редакцию телеканала «Дождь». Об этом сообщили в эфире телеканала.
Обновлено в 10:54
Политика
Турция пригрозила США отказом от покупки самолетов Boeing
Турция может отказаться от покупки самолетов Boeing, если США не станут поставлять республике американские зенитные ракетные системы Patriot.
Обновлено вчера в 09:59
Общество
Более 40% россиян не заметили усиления поддержки семей с детьми
Большинство россиян (42%) уверены, что власти страны за последний год никак не увеличили поощрения рождаемости и поддержки семей с детьми, сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса службы специальной связи и информации ФСО.
Обновлено в 03:57
Политика
Украинцев разозлила фотография Зеленского на пляже
Украинские интернет-пользователи раскритиковали главу государства Владимира Зеленского, опубликовавшего в Facebook фотографию с пляжа в Одессе.
Обновлено в 11:43
Футбол
«Барселона» обыграла команду Иньесты в товарищеском матче
Обновлено в 07:10
Происшествия
Видео с места крушения самолета в Подмосковье появилось в Сети
Следственный комитет выложил видео с места крушения легкомоторного самолета, упавшего в Серпуховском районе Московской области.
Обновлено в 09:52
Общество
Суббота в Москве стала самым жарким днем июля
Синоптик сообщил, что 27 июля, вероятнее всего, останется самым жарким днем месяца.
Обновлено в 09:56
Шоу-бизнес
Жена Стаса Михайлова устроила скандал на фестивале «Жара» из-за Лепса
Жена известного исполнителя Стаса Михайлова Инна устроила скандал на фестивале «Жара», который проходит в Баку, — женщину возмутило, что ведущий вечера решил сравнить ее мужа с другим популярным певцом Григорием Лепсом.
Обновлено в 10:44
Происшествия
Участники чемпионата мира пострадали от обрушения в ночном клубе
Несколько участников чемпионата мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу получили повреждения в результате обрушения потолка в одном из ночных клубов города.
Обновлено в 02:58
Общество
Гороскоп на 26 июля: Раки получают шанс изменить свою судьбу
Телефонный звонок во второй половине дня может озадачить представителя этого знака.
Обновлено 25 июля в 18:00
Хоккей
Российский форвард Бучневич согласовал контракт с «Рейнджерс»
Российский нападающий Павел Бучневич пришел к соглашению по поводу контракта с "Нью-Йорк Рейнджерс", сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
Протестующие в Москве прорвали оцепление полиции
На проходящей в центре Москвы несогласованной акции протестующие прорвали оцепление полиции, видно из трансляции происходящего изданием «Дождь».
Обновлено в 07:45
Религия
В Киеве крестный ход канонической церкви собрал триста тысяч человек
Около трехсот тысяч верующих приняли участие в крестном ходе Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата, прошедшем в Киеве в честь Дня крещения Руси.
Обновлено в 11:23
Общество
Соседям принца Гарри и Меган Маркл запретили с ними разговаривать
Соседям Меган Маркл и принца Гарри по поместью Фрогмор-хаус дворцовые чиновники выдали инструкцию с правилами поведения в присутствии герцога и герцогини Сассекских.
Обновлено в 09:01
Политика
Джонсон и Трамп обсудили напряженность в отношениях с Ираном
Новый премьер Великобритании Борис Джонсон и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры.
Обновлено вчера в 17:11
Общество
Названы распространённые ошибки в русском языке
Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно».
Обновлено в 06:07
Автоспорт
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при «Формулы-1» в Германии
Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон занял первое место по итогам квалификации Гран-при Германии — 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».
Обновлено в 10:59