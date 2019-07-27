Происшествия

Экс-главу правительства Астраханской области арестовалиРБК 09:38

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал бывшего руководителя правительства Астраханской области Расула Султанова, передает ТАСС. Позже также был арестован исполняющий обязанности министра финансов региона Виталий Шведов.
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Суд арестовал министра финансов Астраханской области

Коммерсантъ15:59

Суд арестовал экс-главу правительства Астраханской области Султанова

Российская газета09:58

Суд арестовал министра финансов и экс-главу правительства Астраханской области

ТАСС09:35

Суд арестовал министра финансов Астраханской области

RT на русском10:51

Суд арестовал и.о. министра финансов Астраханской области Шведова

РЕН ТВ10:45

Экс-главу правительства Астраханской области арестовали

РБК09:38

Шведов арестован вслед за Султановым

Вести.Ru10:53
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 18:23, Вашингтон
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