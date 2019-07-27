Происшествия
Экс-главу правительства Астраханской области арестовалиРБК 09:38
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал бывшего руководителя правительства Астраханской области Расула Султанова, передает ТАСС. Позже также был арестован исполняющий обязанности министра финансов региона Виталий Шведов.
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