Происшествия

Экс-главу компании-собственника «Зимней вишни» обвинили в создании ОПГREGNUM 04:31

Фигурант уголовного дела о смертельном пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, бывший генеральный директор Кемеровского кондитерского комбината (компании-собственника торгового центра) Юлия Богданова обвиняется в создании организованной преступной группы с целью нарушений требований пожарной безопасности.
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Гособвинение сочло организованной преступной группой бывшее руководство торгового центра «Зимняя вишня»

Эхо Москвы11:14

Гендиректор ООО «Зимняя вишня» Судденок частично признала вину

ТАСС06:06

Завершилось первое заседание суда, на котором дело «Зимней вишни» рассматривали по существу

Газета Кемерова06:25

Прокурор обвинил главу компании-собственника «Зимняя вишня» в создании ОПГ

РИА Новости04:00

Фигурантку дела о пожаре в «Зимней вишне» обвинили в создании ОПГ

Вести Кузбасс07:36

ОПГ по всем признакам

Интерфакс - Россия08:49

Прокурор обвинил фигуранта дела «Зимней вишни» в создании ОПГ

Сибдепо04:26
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 13:01, Ашберн
Общество

Group-IB зафиксировала накрутку голосов за участника шоу «Голос. Дети»

По данным компании, всего в накрутке участвовало порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 тыс. СМС, массовая рассылка сообщений отправлялась за конкурсанта под номером семь (под ним голосование велось за Микеллу Абрамову).
Обновлено в 07:40
Политика

Путин вспомнил об опыте подъема пожилой соседки на пятый этаж на руках

Обновлено в 11:38
Общество

В России могут ввести нормы вывоза рыбы для рыбаков-любителей

Росрыболовство считает необходимым ввести норму вывоза рыбы для любительской рыбалки, сообщил замглавы Росрыболовства Василий Соколов.
Обновлено в 09:24
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с протестами в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге и акциями протеста в защиту сквера, где возводится собор, отметил, что необходимо решить этот вопрос в интересах людей, проживающих в городе.
Обновлено в 09:46
Общество

Норвегия опровергла высокий процент отказов в выдаче виз россиянам

Официальный туристический путеводитель по Норвегии (Visit Norway) опроверг информацию о сверхвысоком проценте отказов в выдаче шенгенских виз в Москве.
Обновлено в 12:21
Политика

Депутаты предложили России перейти на юлианский календарь

Депутаты полагают, что после перехода на юлианский календарь восстановится «прерванное григорианским календарем почти на столетие течение времени».
Обновлено в 01:49
Политика

Путин удивился «летающей» земле в Ленинградской области

В ходе медиафорума ОНФ в Сочи президенту Владимиру Путину рассказали о махинациях с землей во Всеволожском районе Ленинградской области, где участки на бумаге оказываются в нескольких километрах от своего реального местонахождения, передает 47news.
Обновлено в 12:46
Политика

В команде Зеленского отреагировали на выбор даты инаугурации

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского отреагировала на согласованную депутатами Верховной Рады дату инаугурации.
Обновлено в 06:09
Общество

У резиденции патриарха в Москве развернули плакат «Извинись за Екб»

Обновлено в 12:41
Футбол

Футболистов Ильина и Мирзова вызвали в КДК после конфликта на матче

Нападающего ФК «Урал» Владимира Ильина и полузащитника тульского «Арсенала» Резиуана Мирзова вызвали на заседание контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) после конфликта во время матча Кубка России.
Обновлено в 10:33
Происшествия

В Москве задержан крупный финансист «Исламского государства»

ФСБ совместно со Следственным комитетом, МВД и Росфинмониторингом пресекла деятельность крупного финансиста запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство".
Обновлено в 05:29
Происшествия

Восстановлены детали катастрофы SSJ 100 в Шереметьево

Обновлено вчера в 01:50
Путешествия

Регата «Золотое кольцо Боспорского царства» соединит города юга

На юге России с 25 мая по 1 июня впервые состоится уникальная парусная регата "Золотое кольцо Боспорского царства".
Обновлено вчера в 09:02
Хоккей

Мактавиш назначен на пост главного тренера ярославского «Локомотива»

Крэйг Мактавиш назначен на пост главного тренера "Локомотива", сообщается на сайте ярославского хоккейного клуба.
Обновлено в 08:20
Авто

АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta

В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено в 05:23
Армия и оружие

В проекте подлодок «Ясень-М» нашли «конструктивные недочеты»

Испытания подлодки «Казань» (усовершенствованный проект 855М «Ясень-М») «идут непросто», так как в проекте нашли недостатки, сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, передает «РИА Новости».
Обновлено в 12:17
Интернет

Павел Дуров раскритиковал WhatsApp

Обновлено в 02:29
Происшествия

МИД Эстонии направит консула к задержанным в Калининграде рыбакам

МИД Эстонии собирается направить консула в Калининград для решения проблем эстонских моряков, задержанных по подозрению в браконьерстве.
Обновлено в 11:36
Политика

Европол объявил в розыск пятерых россиян по делу хакерской группировки

В рамках расследования деятельности международной группы хакеров под названием GozNym обвинения предъявлены в том числе гражданам России, пятеро из них в розыске, говорится в сообщении на сайте полицейской службы ЕС (EUROPOL).
Обновлено в 09:07
Армия и оружие

Назван способ прохода авианосцев США в Черное море

США могут найти проход в Черное море для своих авианосцев через строящийся Турцией канал "Стамбул", считает политический эксперт.
Обновлено в 08:21
Театры

Лариса Луппиан станет худруком Театра им. Ленсовета

Обновлено в 10:33
Политика

Климкин отменил визит на заседание Совета Европы из-за России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отказался ехать в Хельсинки для участия в министерском заседании Совета Европы, сообщает «Европейская правда».
Обновлено в 08:43
Авто

У Lamborghini Urus может появиться соперник от Ferrari

В сегменте Super SUV в скором времени может стать на одну модель больше благодаря новинке от компании Ferrari.
Обновлено в 07:22
Происшествия

В Москве неизвестный украл из банкомата 565 тысяч рублей

Как сообщает РБК, 35 бумажек банкомат не принял.
Обновлено в 03:00
Культура

Каннский фестиваль начался со скандала

Открытие Каннского кинофестиваля состоялось на фоне громкого скандала, в центре которого Ален Делон.
Обновлено вчера в 03:02
Шоу-бизнес

Дочь Александра Серова рассказала об отношениях отца с ее мужем

Артист не сразу принял возлюбленного Мишель. Известный певец Александр Серов очень любит свою единственную дочь.
Обновлено в 10:03
Политика

«Нафтогаз» назвал условие возобновления переговоров с Россией

Переговоры о заключении нового контракта о транзите газа между Россией и Украиной могут возобновиться после инаугурации Владимира Зеленского и его контакта с российским лидером Владимиром Путиным, об этом сообщил глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.
Обновлено в 06:47
Армия и оружие

Российские зенитки оказались беспомощными против атаки дронами

Как сообщают источники, данный комплекс оказался слишком тяжёлым и сложным в эксплуатации, а также неэффективным против большинства летательных аппаратов.
Обновлено в 11:17
Гаджеты

Intel подкупом пыталась утаить найденные уязвимости в процессорах

Как написано в статье, Intel пыталась подкупить исследователей Амстердамского свободного университета (VU), которые нашли уязвимости.
Обновлено в 09:37
Политика

Путин назвал наглостью историю с детской площадкой в Рязани

Президент России Владимир Путин назвал наглостью историю со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено в 11:37
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