Происшествия
Экс-главу компании-собственника «Зимней вишни» обвинили в создании ОПГREGNUM 04:31
Фигурант уголовного дела о смертельном пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, бывший генеральный директор Кемеровского кондитерского комбината (компании-собственника торгового центра) Юлия Богданова обвиняется в создании организованной преступной группы с целью нарушений требований пожарной безопасности.
Читать в источнике
Оценить18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 09:53, Ашберн
Происшествия
Мотузная потребовала миллион за дело о картинках во «ВКонтакте»
Мария Мотузная потребовала выплатить ей компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей за незаконное уголовное преследование по делу об экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за картинок во «ВКонтакте».
Обновлено в 06:31
Музыка
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Политика
Суд удовлетворил иск главы Хакасии к журналисту Леонтьеву
Абаканский городской суд удовлетворил иск главы Хакасии Валентина Коновалова к журналисту, вице-президенту "Роснефти" Михаилу Леонтьеву, признав высказывания последнего порочащими честь и достоинство.
Обновлено в 06:49
Музыка
Мадридский суд признал Шакиру невиновной по делу о плагиате
С обвинениями в адрес певицы выступал кубинец Ливан Кастельяно Вальдес, утверждавший, что в одном из своих треков она воспроизвела часть написанной им песни Суд в Мадриде признал колумбийскую певицу Шакиру невиновной в плагиате, в котором ее обвинял кубинец Ливан Кастельяно Вальдес, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебное постановление.
Обновлено в 08:49
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta
В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено в 05:23
Шоу-бизнес
Волочкова назвала длину своего шпагата
43-летняя Анастасия Волочкова открыла подписчикам длину своего шпагата — 2 метра и 20 см. «Ну придумайте что-нибудь еще обо мне», — попросила охочая до сплетен о себе дива.
Обновлено в 07:21
Кино
От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»
Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Экономика
Альфа-банк назвал знаки зодиака, которым чаще выдают кредиты
Исследование «Альфа-банка» показало, что чаще всего кредиты получают люди, родившиеся под знаком Рыб. Обращаются же за ними чаще Близнецы.
Обновлено в 09:25
Культура
Каннский фестиваль начался со скандала
Открытие Каннского кинофестиваля состоялось на фоне громкого скандала, в центре которого Ален Делон.
Обновлено вчера в 03:02
Футбол
Шкриньяр продлил контракт с «Интером» до 2023 года
Обновлено в 08:24
Происшествия
В Екатеринбурге арестован 21 задержанный на акции против храма
В Екатеринбурге Верх-Исетский райсуд назначил сроки наказания участникам протестной акции, задержанным 14 мая.
Обновлено в 03:07
Политика
Путин предложил решение конфликта с храмом в Екатеринбурге
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 09:39
Шоу-бизнес
У Олега Газманова нашли опухоль
67-летний Газманов признался, что несколько лет назад врачи обнаружили у него опухоль в горле, прямо на голосовых связках.
Обновлено в 06:13
Политика
Путин поддержал бесплатное питание для школьников
Обновлено в 08:15
Энергетика
Цена на нефть марки Brent превысила $72
По данным агентства, стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,5%, до $72,12 за баррель.
Обновлено в 03:21
Технологии
«Билайн» пообещал заменить все базовые станции в Москве и Подмосковье
К концу 2020 года «ВымпелКом» (бренд «Билайн») заменит все базовые станции в столице и Московской области на новое оборудование и подготовит сеть к внедрению связи следующего, пятого, поколения (5G).
Обновлено в 09:33
Общество
В Алабаме проголосовали за жесткий запрет абортов
Правозащитники намерены не допустить вступления документа в силу. Заксобрание штата Алабама, США, проголосовало за жесткий запрет абортов.
Обновлено вчера в 05:42
Политика
Мэр Нью-Йорка вступил в борьбу за пост президента США
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио официально объявил о вступлении в гонку за пост президента США под лозунгом «Трудящиеся прежде всего», пишет в четверг, 16 мая, ABC.
Обновлено в 07:42
Армия и оружие
В Крыму «сбили» иностранный самолет-разведчик
Черноморский флот, авиация и системы ПВО на совместном учении уничтожили условный самолет-разведчик, который вторгся в воздушное пространство России над Крымским полуостровом.
Обновлено в 08:29
Политика
Штаб Зеленского призвал кабмин к консультациям по обеспечению Украины газом
В сообщении штаба говорится, что этот процесс будет завершён в текущем году.
Обновлено в 07:58
Экономика
Большинство российских семей оказались вообще без сбережений
Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
Обновлено в 00:00
Происшествия
На Кораблестроителей горит квартира
По словам очевидцев, сильный огонь вырывается из одной из квартир в доме 22, корпус 1, по улице Кораблестроителей.
Обновлено в 09:02
Происшествия
Россиянин перевозил мертвеца в мешке на крыше автомобиля
Водитель автомобиля «Волга» перевозил труп на крыше машины.
Обновлено в 04:04
Политика
Путин назвал наглостью ситуацию с детской площадкой в Рязани
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено в 09:32
Авто
Цены на внедорожники УАЗ в России снизились
Больше всего в цене снизились автомобили в комплектации «Классик» с пакетом «Экспедиция» (УАЗ Хантер «Экспедиция») — на 169,9 тысячи рублей.
Обновлено в 09:03
Происшествия
Вертолет совершил жесткую посадку под Воронежем
В Каширском районе Воронежской области совершил жесткую посадку вертолет "Robinson": машина при приземлении завалилась на бок.
Обновлено в 06:21
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин обвинён в получении взятки в размере $850 тысяч
Начальнику одного из отделов ФСБ Кириллу Черкалину, задержанному в апреле, предъявлено обвинение в получении взятки в размере $850 тыс. за общее покровительство.
Обновлено в 04:54
Космос
Китайский луноход исследовал мантию на обратной стороне Луны
Ученые представили результаты анализа проб, собранные на обратной стороне Луны китайским луноходом «Юйту-2», сообщает журнал Nature.
Обновлено вчера в 20:45
Музыка
Лазарев вступает в борьбу на «Евровидении»
Обновлено вчера в 17:15
Происшествия
Опубликовано видео задержания спонсора ИГ в Москве
В Москве сотрудники ФСБ задержали 26-летнего уроженца Северной Осетии, отправившего боевикам ИГ 50 млн рублей.
Обновлено в 07:27