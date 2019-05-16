Происшествия

Экс-главу компании-собственника «Зимней вишни» обвинили в создании ОПГREGNUM 04:31

Фигурант уголовного дела о смертельном пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, бывший генеральный директор Кемеровского кондитерского комбината (компании-собственника торгового центра) Юлия Богданова обвиняется в создании организованной преступной группы с целью нарушений требований пожарной безопасности.
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ОПГ по всем признакам

Интерфакс - Россия08:49

В Кемерово началось рассмотрение первого уголовного дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня»

Эхо Москвы07:00

Прокурор обвинил главу компании-собственника «Зимняя вишня» в создании ОПГ

РИА Новости04:00

Фигурантку дела о пожаре в «Зимней вишне» обвинили в создании ОПГ

Вести Кузбасс07:36

Гендиректор ООО «Зимняя вишня» Судденок частично признала вину

ТАСС06:06

Прокурор обвинил фигуранта дела «Зимней вишни» в создании ОПГ

Сибдепо04:26

Завершилось первое заседание суда, на котором дело «Зимней вишни» рассматривали по существу

Газета Кемерова06:25
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Происшествия

Мотузная потребовала миллион за дело о картинках во «ВКонтакте»

Мария Мотузная потребовала выплатить ей компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей за незаконное уголовное преследование по делу об экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за картинок во «ВКонтакте».
Обновлено в 06:31
Музыка

«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Политика

Суд удовлетворил иск главы Хакасии к журналисту Леонтьеву

Абаканский городской суд удовлетворил иск главы Хакасии Валентина Коновалова к журналисту, вице-президенту "Роснефти" Михаилу Леонтьеву, признав высказывания последнего порочащими честь и достоинство.
Обновлено в 06:49
Музыка

Мадридский суд признал Шакиру невиновной по делу о плагиате

С обвинениями в адрес певицы выступал кубинец Ливан Кастельяно Вальдес, утверждавший, что в одном из своих треков она воспроизвела часть написанной им песни Суд в Мадриде признал колумбийскую певицу Шакиру невиновной в плагиате, в котором ее обвинял кубинец Ливан Кастельяно Вальдес, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебное постановление.
Обновлено в 08:49
Авто

АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta

В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено в 05:23
Шоу-бизнес

Волочкова назвала длину своего шпагата

43-летняя Анастасия Волочкова открыла подписчикам длину своего шпагата — 2 метра и 20 см. «Ну придумайте что-нибудь еще обо мне», — попросила охочая до сплетен о себе дива.
Обновлено в 07:21
Кино

От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»

Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Экономика

Альфа-банк назвал знаки зодиака, которым чаще выдают кредиты

Исследование «Альфа-банка» показало, что чаще всего кредиты получают люди, родившиеся под знаком Рыб. Обращаются же за ними чаще Близнецы.
Обновлено в 09:25
Культура

Каннский фестиваль начался со скандала

Открытие Каннского кинофестиваля состоялось на фоне громкого скандала, в центре которого Ален Делон.
Обновлено вчера в 03:02
Футбол

Шкриньяр продлил контракт с «Интером» до 2023 года

Обновлено в 08:24
Происшествия

В Екатеринбурге арестован 21 задержанный на акции против храма

В Екатеринбурге Верх-Исетский райсуд назначил сроки наказания участникам протестной акции, задержанным 14 мая.
Обновлено в 03:07
Политика

Путин предложил решение конфликта с храмом в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 09:39
Шоу-бизнес

У Олега Газманова нашли опухоль

67-летний Газманов признался, что несколько лет назад врачи обнаружили у него опухоль в горле, прямо на голосовых связках.
Обновлено в 06:13
Политика

Путин поддержал бесплатное питание для школьников

Обновлено в 08:15
Энергетика

Цена на нефть марки Brent превысила $72

По данным агентства, стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,5%, до $72,12 за баррель.
Обновлено в 03:21
Технологии

«Билайн» пообещал заменить все базовые станции в Москве и Подмосковье

К концу 2020 года «ВымпелКом» (бренд «Билайн») заменит все базовые станции в столице и Московской области на новое оборудование и подготовит сеть к внедрению связи следующего, пятого, поколения (5G).
Обновлено в 09:33
Общество

В Алабаме проголосовали за жесткий запрет абортов

Правозащитники намерены не допустить вступления документа в силу. Заксобрание штата Алабама, США, проголосовало за жесткий запрет абортов.
Обновлено вчера в 05:42
Политика

Мэр Нью-Йорка вступил в борьбу за пост президента США

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио официально объявил о вступлении в гонку за пост президента США под лозунгом «Трудящиеся прежде всего», пишет в четверг, 16 мая, ABC.
Обновлено в 07:42
Армия и оружие

В Крыму «сбили» иностранный самолет-разведчик

Черноморский флот, авиация и системы ПВО на совместном учении уничтожили условный самолет-разведчик, который вторгся в воздушное пространство России над Крымским полуостровом.
Обновлено в 08:29
Политика

Штаб Зеленского призвал кабмин к консультациям по обеспечению Украины газом

В сообщении штаба говорится, что этот процесс будет завершён в текущем году.
Обновлено в 07:58
Экономика

Большинство российских семей оказались вообще без сбережений

Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
Обновлено в 00:00
Происшествия

На Кораблестроителей горит квартира

По словам очевидцев, сильный огонь вырывается из одной из квартир в доме 22, корпус 1, по улице Кораблестроителей.
Обновлено в 09:02
Происшествия

Россиянин перевозил мертвеца в мешке на крыше автомобиля

Водитель автомобиля «Волга» перевозил труп на крыше машины.
Обновлено в 04:04
Политика

Путин назвал наглостью ситуацию с детской площадкой в Рязани

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено в 09:32
Авто

Цены на внедорожники УАЗ в России снизились

Больше всего в цене снизились автомобили в комплектации «Классик» с пакетом «Экспедиция» (УАЗ Хантер «Экспедиция») — на 169,9 тысячи рублей.
Обновлено в 09:03
Происшествия

Вертолет совершил жесткую посадку под Воронежем

В Каширском районе Воронежской области совершил жесткую посадку вертолет "Robinson": машина при приземлении завалилась на бок.
Обновлено в 06:21
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин обвинён в получении взятки в размере $850 тысяч

Начальнику одного из отделов ФСБ Кириллу Черкалину, задержанному в апреле, предъявлено обвинение в получении взятки в размере $850 тыс. за общее покровительство.
Обновлено в 04:54
Космос

Китайский луноход исследовал мантию на обратной стороне Луны

Ученые представили результаты анализа проб, собранные на обратной стороне Луны китайским луноходом «Юйту-2», сообщает журнал Nature.
Обновлено вчера в 20:45
Музыка

Лазарев вступает в борьбу на «Евровидении»

Обновлено вчера в 17:15
Происшествия

Опубликовано видео задержания спонсора ИГ в Москве

В Москве сотрудники ФСБ задержали 26-летнего уроженца Северной Осетии, отправившего боевикам ИГ 50 млн рублей.
Обновлено в 07:27
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Пожар в торговом центре «Зимняя вишня»
Произошёл 25-26 марта 2018 года на площади 1600 квадратных метров с последующим обрушением кровли, перекрытий между четвёртым и третьим этажами. Пожару был присвоен третий номер сложности по пятибалльной шкале, а на территории Кемеровской области был введён режим чрезвычайной ситуации федерального уровня и объявлен федеральный уровень реагирования. В результате пожара погибло 60 человек, из них 37 детей. Пожар стал одним из двух наиболее значимых в истории современной России вместе с пожаром в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» в 2009 году, в котором погибло 156 человек.
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