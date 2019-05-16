Происшествия
Главу компании-собственника «Зимней вишни» обвинили в создании ОПГРоссийская газета 03:53
Как передает корреспондент "РГ" из зала суда, Юлия Богданова, бывший генеральный директор Кемеровского кондитерского комбината - компании-собственника "Зимней вишни", обвиняется в создании организованной преступной группы с целью нарушений требований пожарной безопасности.
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Охранник отключил сигнализацию во время пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» - обвинение (версия 2)
Интерфакс - Россия07:20
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«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Музыка
В дневной программе Bosco Fresh Fest заявлены новые музыканты
К уже объявленным хедлайнерам, Róisín Murphy и James Blake, присоединятся новые музыканты дневной программы.
Обновлено в 08:13
Происшествия
Мотузная потребовала миллион за дело о картинках во «ВКонтакте»
Мария Мотузная потребовала выплатить ей компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей за незаконное уголовное преследование по делу об экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за картинок во «ВКонтакте».
Обновлено в 06:31
Космос
Гендиректор Amazon раскрыл идею создания автономных космических колоний
На прошлой неделе Безос, наконец, раскрыл проект, который его аэрокосмическая компания тайно разрабатывает в течение многих лет, вместе с планом заселения Луны, сообщает The Daily Mail.
Обновлено вчера в 14:52
Шоу-бизнес
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67-летний Газманов признался, что несколько лет назад врачи обнаружили у него опухоль в горле, прямо на голосовых связках.
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Кино
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Обновлено в 01:03
Армия и оружие
В Крыму «сбили» иностранный самолет-разведчик
Черноморский флот, авиация и системы ПВО на совместном учении уничтожили условный самолет-разведчик, который вторгся в воздушное пространство России над Крымским полуостровом.
Обновлено в 08:29
Экономика
Сбербанк и ВТБ приостановили создание региональной авиакомпании
О поручении правительства Сбербанку и ВТБ создать авиакомпанию для региональных перевозок «Ведомостям» рассказали источники в октябре 2018 г. По словам источников, создание авиакомпании планировалось не ранее 2019 г. Ее пассажиропоток должен был составлять 6–10 млн человек в год.
Обновлено в 07:06
Наука
Французский регулятор предупредил о вреде светодиодных ламп для глаз
«Синий свет», излучаемый при светодиодном освещении, может привести к повреждению чувствительной к его воздействию сетчатки глаза и нарушению естественных ритмов сна, заявило на этой неделе Французское агентство по продовольствию, охране окружающей среды, гигиене и безопасности труда (ANSES), занимающееся оценкой рисков для здоровья в области пищевых продуктов, окружающей среды и труда.
Обновлено вчера в 15:45
Авто
Lexus отзывает 420 автомобилей в России
На сайте Росстандарта появилась информация об отзыве 420 автомобилей Lexus LS500 и LS350.
Обновлено в 04:11
Политика
«Нафтогаз Украины» решил мириться с Россией
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что сомневается в возможности Еврокомиссии заблокировать строительство «Северного потока-2».
Обновлено в 06:02
Общество
Жалобы Арашукова на отсутствие халяля в СИЗО проверят
В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) пообещали проверить жалобы временно отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в убийствах, на отсутствие халяльного питания в СИЗО «Лефортово».
Обновлено в 07:20
Происшествия
Две россиянки пострадали в результате авианалета в Йемене
В числе раненных в результате авиаударов арабской коалиции по Йемену фигурируют две россиянки, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на йеменское министерство здравоохранения.
Обновлено в 05:50
Происшествия
На Ставрополье в ДТП с восемью машинами погибли два человека
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Обновлено в 07:49
Происшествия
В Германии недовольные «Северным потоком — 2» забрались в газопровод
Протестующие против строительства «Северного потока — 2» пробрались на строительную площадку на севере Германии, где осуществляется прокладка газопровода EUGAL, и заползли в часть уже проложенного трубопровода.
Обновлено в 06:07
Происшествия
Состояние свидетеля по делу Кокорина и Мамаева улучшилось
Обновлено вчера в 17:07
Экономика
Акции «Лукойла» выросли на Мосбирже на 4,6%
Обыкновенные акции "Лукойла" подорожали в ходе торгов на Московской бирже в четверг на 4,6%, до 5 229 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 07:32
Кино
Суд отказался запрещать въезд в Украину Федору Добронравову
В конце 2017-го года, напомним, Добронравову запретили въезд на украинскую территорию на три года — Минкультуры Украины внесло актера в список персон, которые угрожают национальной безопасности страны.
Обновлено в 05:48
Политика
Путин поддержал бесплатное питание для школьников
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Инаугурация Зеленского пройдет 20 мая
Инаугурация Владимира Зеленского, избранного президентом Украины, пройдет 20 мая.
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Наука
Стало известно, какие пары чаще занимаются сексом
В эксперименте участвовало 92 пары, которые занимаются сексом. Диапазон контактов у пар составлял от месяца до десятка лет.
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Экономика
Большинство российских семей оказались вообще без сбережений
Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
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Шоу-бизнес
Наталья Водянова показала, как выглядела до карьеры модели
Супермодель опубликовала фотографию из своей юности Наталья Водянова показала, как она выглядела до того, как сделать карьеру супермодели.
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Хоккей
Крэйг Мактавиш стал главным тренером «Локомотива»
Канадский специалист Крэйг Мактавиш стал новым главным тренером ярославского "Локомотива", сообщает официальный сайт команды.
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Госдума приняла во втором чтении законопроект о допуске в реанимацию
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Опрос: 75% украинцев поддерживают прямые переговоры с Россией
Для восстановления мира на востоке Украины президент должен пойти на прямые переговоры с Россией, считают 75% украинцев.
Обновлено в 07:01
Здоровье
Эндокринолог назвал опасные осложнения на фоне диабета
Эндокринолог Елена Сюракшина, кандидат медицинских наук, врач высшей категории, рассказала о том, какие опасные осложнения диабета существуют, что надо о них знать и как с ними бороться.
Обновлено в 08:14
Общество
В Москве найден клад времен Василия Темного
Столичные археологи обнаружили серебряную деньгу и медные монеты XV-XVI веков на территории Музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.
Обновлено в 03:25