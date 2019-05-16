Происшествия

Главу компании-собственника «Зимней вишни» обвинили в создании ОПГРоссийская газета 03:53

Как передает корреспондент "РГ" из зала суда, Юлия Богданова, бывший генеральный директор Кемеровского кондитерского комбината - компании-собственника "Зимней вишни", обвиняется в создании организованной преступной группы с целью нарушений требований пожарной безопасности.
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Завершилось первое заседание суда, на котором дело «Зимней вишни» рассматривали по существу

Газета Кемерова06:25

Прокурор обвинил фигуранта дела «Зимней вишни» в создании ОПГ

Сибдепо04:26

Прокурор обвинил главу компании-собственника «Зимняя вишня» в создании ОПГ

РИА Новости04:00

Фигурантку дела о пожаре в «Зимней вишне» обвинили в создании ОПГ

Вести Кузбасс07:36

Гендиректор ООО «Зимняя вишня» Судденок частично признала вину

ТАСС06:06

Охранник отключил сигнализацию во время пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» - обвинение (версия 2)

Интерфакс - Россия07:20

В Кемерово началось рассмотрение первого уголовного дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня»

Эхо Москвы07:00
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 08:41, Ашберн
Музыка

«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Происшествия

70 человек задержали в ходе протестов против храма в Екатеринбурге

Обновлено в 06:43
Музыка

В дневной программе Bosco Fresh Fest заявлены новые музыканты

К уже объявленным хедлайнерам, Róisín Murphy и James Blake, присоединятся новые музыканты дневной программы.
Обновлено в 08:13
Происшествия

Мотузная потребовала миллион за дело о картинках во «ВКонтакте»

Мария Мотузная потребовала выплатить ей компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей за незаконное уголовное преследование по делу об экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за картинок во «ВКонтакте».
Обновлено в 06:31
Космос

Гендиректор Amazon раскрыл идею создания автономных космических колоний

На прошлой неделе Безос, наконец, раскрыл проект, который его аэрокосмическая компания тайно разрабатывает в течение многих лет, вместе с планом заселения Луны, сообщает The Daily Mail.
Обновлено вчера в 14:52
Шоу-бизнес

У Олега Газманова нашли опухоль

67-летний Газманов признался, что несколько лет назад врачи обнаружили у него опухоль в горле, прямо на голосовых связках.
Обновлено в 06:13
Происшествия

В Москве клиент обманул банкомат на полмиллиона рублей

Обновлено в 05:56
Кино

Киану Ривз любит тачки, а мы любим Киану Ривза

Обновлено в 01:03
Армия и оружие

В Крыму «сбили» иностранный самолет-разведчик

Черноморский флот, авиация и системы ПВО на совместном учении уничтожили условный самолет-разведчик, который вторгся в воздушное пространство России над Крымским полуостровом.
Обновлено в 08:29
Экономика

Сбербанк и ВТБ приостановили создание региональной авиакомпании

О поручении правительства Сбербанку и ВТБ создать авиакомпанию для региональных перевозок «Ведомостям» рассказали источники в октябре 2018 г. По словам источников, создание авиакомпании планировалось не ранее 2019 г. Ее пассажиропоток должен был составлять 6–10 млн человек в год.
Обновлено в 07:06
Наука

Французский регулятор предупредил о вреде светодиодных ламп для глаз

«Синий свет», излучаемый при светодиодном освещении, может привести к повреждению чувствительной к его воздействию сетчатки глаза и нарушению естественных ритмов сна, заявило на этой неделе Французское агентство по продовольствию, охране окружающей среды, гигиене и безопасности труда (ANSES), занимающееся оценкой рисков для здоровья в области пищевых продуктов, окружающей среды и труда.
Обновлено вчера в 15:45
Авто

Lexus отзывает 420 автомобилей в России

На сайте Росстандарта появилась информация об отзыве 420 автомобилей Lexus LS500 и LS350.
Обновлено в 04:11
Политика

«Нафтогаз Украины» решил мириться с Россией

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что сомневается в возможности Еврокомиссии заблокировать строительство «Северного потока-2».
Обновлено в 06:02
Общество

Жалобы Арашукова на отсутствие халяля в СИЗО проверят

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) пообещали проверить жалобы временно отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в убийствах, на отсутствие халяльного питания в СИЗО «Лефортово».
Обновлено в 07:20
Происшествия

Две россиянки пострадали в результате авианалета в Йемене

В числе раненных в результате авиаударов арабской коалиции по Йемену фигурируют две россиянки, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на йеменское министерство здравоохранения.
Обновлено в 05:50
Происшествия

На Ставрополье в ДТП с восемью машинами погибли два человека

В результате аварии погибли два человека, сообщили в четверг в краевом управлении ГИБДД.
Обновлено в 07:49
Происшествия

В Германии недовольные «Северным потоком — 2» забрались в газопровод

Протестующие против строительства «Северного потока — 2» пробрались на строительную площадку на севере Германии, где осуществляется прокладка газопровода EUGAL, и заползли в часть уже проложенного трубопровода.
Обновлено в 06:07
Происшествия

Состояние свидетеля по делу Кокорина и Мамаева улучшилось

Обновлено вчера в 17:07
Экономика

Акции «Лукойла» выросли на Мосбирже на 4,6%

Обыкновенные акции "Лукойла" подорожали в ходе торгов на Московской бирже в четверг на 4,6%, до 5 229 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 07:32
Кино

Суд отказался запрещать въезд в Украину Федору Добронравову

В конце 2017-го года, напомним, Добронравову запретили въезд на украинскую территорию на три года — Минкультуры Украины внесло актера в список персон, которые угрожают национальной безопасности страны.
Обновлено в 05:48
Политика

Путин поддержал бесплатное питание для школьников

Обновлено в 08:15
Политика

Инаугурация Зеленского пройдет 20 мая

Инаугурация Владимира Зеленского, избранного президентом Украины, пройдет 20 мая.
Обновлено в 04:11
Наука

Стало известно, какие пары чаще занимаются сексом

В эксперименте участвовало 92 пары, которые занимаются сексом. Диапазон контактов у пар составлял от месяца до десятка лет.
Обновлено в 06:27
Экономика

Большинство российских семей оказались вообще без сбережений

Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес

Наталья Водянова показала, как выглядела до карьеры модели

Супермодель опубликовала фотографию из своей юности Наталья Водянова показала, как она выглядела до того, как сделать карьеру супермодели.
Обновлено в 03:37
Хоккей

Крэйг Мактавиш стал главным тренером «Локомотива»

Канадский специалист Крэйг Мактавиш стал новым главным тренером ярославского "Локомотива", сообщает официальный сайт команды.
Обновлено в 08:09
Политика

Госдума приняла во втором чтении законопроект о допуске в реанимацию

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, обязывающий предоставлять доступ в реанимационные отделения родственникам пациента.
Обновлено в 07:58
Политика

Опрос: 75% украинцев поддерживают прямые переговоры с Россией

Для восстановления мира на востоке Украины президент должен пойти на прямые переговоры с Россией, считают 75% украинцев.
Обновлено в 07:01
Здоровье

Эндокринолог назвал опасные осложнения на фоне диабета

Эндокринолог Елена Сюракшина, кандидат медицинских наук, врач высшей категории, рассказала о том, какие опасные осложнения диабета существуют, что надо о них знать и как с ними бороться.
Обновлено в 08:14
Общество

В Москве найден клад времен Василия Темного

Столичные археологи обнаружили серебряную деньгу и медные монеты XV-XVI веков на территории Музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.
Обновлено в 03:25
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Пожар в торговом центре «Зимняя вишня»
Произошёл 25-26 марта 2018 года на площади 1600 квадратных метров с последующим обрушением кровли, перекрытий между четвёртым и третьим этажами. Пожару был присвоен третий номер сложности по пятибалльной шкале, а на территории Кемеровской области был введён режим чрезвычайной ситуации федерального уровня и объявлен федеральный уровень реагирования. В результате пожара погибло 60 человек, из них 37 детей. Пожар стал одним из двух наиболее значимых в истории современной России вместе с пожаром в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» в 2009 году, в котором погибло 156 человек.
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