Экс-главу банка «Открытие» заочно арестовали по делу о растратеРИА Новости 09:30

Басманный суд в понедельник заочно заключил под стражу экс-руководителя банка "Открытие" Евгения Данкевича по обвинению в растрате 34 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Ходатайство следствия удовлетворить", - постановила судья Юлия Сафина.

Экс-главу банка «Открытие» заочно арестовали по делу о растрате

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