Происшествия
Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвымРИА Новости 11:51
Умер экс-глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СвЖД.
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Экс-глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов покончил с собой в Москве
Екатеринбург Онлайн10:37
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Опубликован проект приказа об изоляции Рунета в случае угрозы
На сайте правительства появился проект ведомственного приказа Роскомнадзора, который вводит порядок действий в российском сегменте интернете в случае возникновения угроз.
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Глава правительства Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить информацию о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
Обновлено в 07:54
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В Испании найдена мертвой 13-летняя девочка из России
Тело девочки без признаков жизни нашли в доме, где она проживала с матерью и 15-летним братом.
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Несколько дней назад российский истребитель Су-27 срочно вылетел для того, чтобы перехватить самолеты-разведчики ВВС США RC-135 и Швеции у границ России.
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«Тамбов» победил солигорский «Шахтер» в товарищеском матче
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