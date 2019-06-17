Происшествия

Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвымРИА Новости 11:51

Умер экс-глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СвЖД.
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