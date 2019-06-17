Происшествия

Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвымРИА Новости 11:51

Умер экс-глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СвЖД.
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с чего всё началось

Бывший глава Свердловской железной дороги Миронов найден застреленным в Москве

Экс-глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов найден застреленным в своем коттедже на Рублевке. Люди из близкого окружения Миронова подтвердили «URA.RU» его смерть. «Домработница обнаружила тело Миронова в доме в селе Иславское на Рублевке», — сказал собеседник агентства.
URA.Ru10:12

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Во дворе дома застреленного экс-главы Свердловской железной дороги — «скорая» и силовики. Эксклюзивные фото «URA.RU» с Рублевки

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Обвиняемый во взяточничестве бывший начальник СвЖД покончил с собой

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Экс-глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов покончил с собой в Москве

Екатеринбург Онлайн10:37

«Это было самоубийство»: экс-начальник Свердловской железной дороги найден мертвым в Москве

КП - Екатеринбург10:33

Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым

РИА Новости11:51
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 21:41, Вашингтон
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Власти передадут бизнесмену брошенный цыганами в Чемодановке скот

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Происшествия

Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось

Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.
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У «Мосфильма» нашли договор аренды в несуществующей валюте

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В Якутске самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

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Times заявил об осквернении могил британских солдат в Крыму

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