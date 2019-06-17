Происшествия
Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвымРИА Новости 11:51
Умер экс-глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СвЖД.
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с чего всё началось
Экс-глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов найден застреленным в своем коттедже на Рублевке. Люди из близкого окружения Миронова подтвердили «URA.RU» его смерть. «Домработница обнаружила тело Миронова в доме в селе Иславское на Рублевке», — сказал собеседник агентства.URA.Ru10:12
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Экс-глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов покончил с собой в Москве
Екатеринбург Онлайн10:37
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