Экономика
Экс-главу «Росгеологии» назначили первым вице-президентом ГазпромбанкаРБК 03:18
Бывший руководитель «Росгеологии» Роман Панов перешел в Газпромбанк, он будет занимать в кредитной организации должность первого вице-президента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.
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Бывший руководитель "Росгеологии" Роман Панов назначен на должность первого вице-президента Газпромбанка, сообщил ТАСС представитель пресс-службы банка.ТАСС03:21
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