Экономика

Экс-главу «Росгеологии» назначили первым вице-президентом ГазпромбанкаРБК 03:18

Бывший руководитель «Росгеологии» Роман Панов перешел в Газпромбанк, он будет занимать в кредитной организации должность первого вице-президента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.
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Экс-глава «Росгеологии» Панов назначен первым вице-президентом Газпромбанка

Бывший руководитель "Росгеологии" Роман Панов назначен на должность первого вице-президента Газпромбанка, сообщил ТАСС представитель пресс-службы банка.
ТАСС03:21

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Экс-главу «Росгеологии» Панова назначили вице-президентом Газпромбанка

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Экс-глава «Росгеологии» Панов назначен первым вице-президентом Газпромбанка

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Экс-глава «Росгеологии» Панов назначен первым вице-президентом Газпромбанка

ТАСС03:21

Экс-главу «Росгеологии» назначили первым вице-президентом Газпромбанка

РБК03:18
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 06:21, Вашингтон
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