Экс-главу «Росгеологии» назначили первым вице-президентом ГазпромбанкаРБК 03:18

с чего всё началось

Бывший руководитель «Росгеологии» Роман Панов перешел в Газпромбанк, он будет занимать в кредитной организации должность первого вице-президента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

Транспорт На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.

Транспорт Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера «Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.

Гаджеты «Купил 4К-телек за копейки»: В России стартовали продажи телевизора Xiaomi В России стартовали продажи их нового и дешевого телевизора с разрешением 3840 на 2160 пикселей (4К).

Политика На выборы в Раду зарегистрировали восемь Зеленских Председатель Центризбиркома Украины Татьяна Слипачук заявила, что на внеочередных выборах в Верховную раду зарегистрированы восемь кандидатов с фамилией Зеленский.

Политика Песков прокомментировал опрос «Левады» о пытках в полиции Кремль видел опрос "Левада-центра", посвященный пыткам в полиции, однако с материалом пока не ознакомился, заявил Дмитрий Песков.

Футбол Дзюба признан лучшим игроком чемпионата по версии РФС Победителем в самой главной номинации - лучший игрок сезона - стал форвард "Зенита" Артем Дзюба. (Сергей Егоров) В минувшем сезоне Дзюба провел 40 матчей за "Зенит", забил 14 голов и отдал 14 результативных передач.

Технологии «Мегафон» начнет выдавать в своей сети заказы из интернет-магазинов Российская компания «Мегафон», являющаяся одним из самых крупных операторов сотовой связи в России, планирует запустить сервис выдачи заказов интернет-магазинов.

Экономика Уральские регионы стали лидерами среди должников за услуги ЖКХ Сразу два уральских региона вошли в список лидеров по росту задолженности за услуги ЖКХ в 2018 году.

Авто Представлен новый Ford Puma: теперь это кроссовер Ford Puma имеет сходство с новой Fiesta. Puma получает более округлые передние формы и немного увеличенный дорожный просвет.

Политика В Киеве задержали сына владельца луганского ликеро-водочного завода Сотрудники Службы безопасности и Генпрокуратуры Украины задержали в Киеве сына владельца луганского ликеро-водочного завода «Луга-Нова» Дмитрия Держака.

Политика В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.

Технологии Школьникам разрешат пользоваться интернетом на ЕГЭ Федеральный институт педагогических измерений может разрешить поиск информации в интернете на ЕГЭ по гуманитарным предметам.

Политика Комитет ПАСЕ предложил вернуть полномочия делегации РФ Вернуть полномочия российской делегации рекомендовал комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Политика Разрыв между партиями Зеленского и Порошенко сократился Согласно результатам первых двух исследований, поддержка «Слуги народа» сократилась примерно на 2 процента, опустившись до уровня 45 процентов.

Политика У экс-советника Порошенко проходят обыски У бывшего внештатного советника экс-президента Украины Петра Порошенко, кандидата в народные депутаты от партии «Европейская солидарность» Юрия Бирюкова проходят обыски.

Происшествия Двое десантников погибли в Крыму Двое десантников-контрактников погибли в Крыму после неудачного прыжка с парашютом.

Общество В Подмосковье три выпускника набрали по 300 баллов на ЕГЭ Три подмосковных выпускника набрали по 300 баллов на едином госэкзамене (ЕГЭ), сообщили в пресс-службе первого зампреда правительства региона.

Шоу-бизнес Ксения Собчак рассказала фанатам о решении сменить цвет волос Ксения Собчак опубликовала в соцсети Instagram новую фотографию, где рассказала о решении сменить цвет волос.

Политика Путин рассказал о качестве российских дорог Ранее стало известно, что российский лидер намерен провести заседание Госсовета по дорогам и дорожной инфраструктуре и заслушать доклады глав некоторых российских регионов и руководителей профильных ведомств, писал News.ru.