Экс-главу «Росгеологии» назначили первым вице-президентом ГазпромбанкаРБК 03:18

Роман Панов назначен на должность Первого Вице-Президента Газпромбанка и приступил к исполнению обязанностей. Как отметил представитель Банка, он будет курировать направление развития сырьевых активов, в том числе на стадии геологоразведки.

с чего всё началось

Бывший руководитель «Росгеологии» Роман Панов перешел в Газпромбанк, он будет занимать в кредитной организации должность первого вице-президента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

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