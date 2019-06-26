Экономика

Экс-главу «Росгеологии» назначили первым вице-президентом ГазпромбанкаРБК 03:18

Бывший руководитель «Росгеологии» Роман Панов перешел в Газпромбанк, он будет занимать в кредитной организации должность первого вице-президента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.
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Экс-глава «Росгеологии» Панов назначен первым вице-президентом Газпромбанка

Бывший руководитель "Росгеологии" Роман Панов назначен на должность первого вице-президента Газпромбанка, сообщил ТАСС представитель пресс-службы банка.
ТАСС03:21

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Экс-глава «Росгеологии», ушедший из компании после секс-скандала с его подчиненным, перешел на работу в Газпромбанк

Фонтанка.Ру04:35

Экс-глава Росгеологии Панов назначен первым вице-президентом Газпромбанка

Интерфакс04:34

Экс-глава «Росгеологии» Панов назначен первым вице-президентом Газпромбанка

ТАСС03:21

Экс-главу «Росгеологии» Панова назначили вице-президентом Газпромбанка

РИА Новости03:47

Экс-глава «Росгеологии» Панов назначен первым вице-президентом Газпромбанка

Коммерсантъ03:46

Бывший гендиректор «Росгеологии» назначен топ-менеджером Газпромбанка

Ведомости04:09

Экс-главу «Росгеологии» назначили первым вице-президентом Газпромбанка

РБК03:18
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 07:55, Вашингтон
Музыка

Трагически погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский

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Министерство внутренних дел самопровозглашенной Донецкой народной республики установило лиц, причастных к убийствам первого главы ДНР Александра Захарченко и Арсена Павлова, командира подразделения "Спарта".
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Часто спорю по этому вопросу, имея в команде больше всех российских футболистов.
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Примечательно, что после решения ПАСЕ о возврате России в организацию Украина отозвала своего посла, о чем также сообщало URA.RU.
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Басилашвили резко высказался о конфликте с Грузией

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Слуцкий не набрал достаточно голосов для избрания вице-спикером ПАСЕ

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Курилки хотят вернуть в аэропорты

Курительные комнаты хотят вернуть в аэропорты, сообщает ТАСС.
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Кейт Миддлтон обошла Меган Маркл в списке самых влиятельных людей года

Принц Уильям и Кейт Миддлтон возглавили рейтинг самых влиятельных людей года по версии журнала Tatler. Об этом говорится на сайте издания.
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Поставлен рекорд скорости на Крымском мосту

В Крыму оштрафовали водителя, который разогнался до 243 километров в час на мосту через Керченский пролив.
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Украинская погранслужба не пропустила в страну депутата Госдумы РФ

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Политика

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Председатель Центризбиркома Украины Татьяна Слипачук заявила, что на внеочередных выборах в Верховную раду зарегистрированы восемь кандидатов с фамилией Зеленский.
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В Красноярске выпускникам подарили торт «с надгробиями»

Красноярским выпускникам подарили необычный торт с их фотографиями. Фото кондитерского изделия очень быстро разлетелось по социальным сетям.
Обновлено в 04:47
Происшествия

Кокорину разрешили отбывать срок в одной колонии с братом

Прошение Александра Кокорина о направлении в одну колонию с братом Кириллом будет удовлетворено, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 05:39
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Лидерами антирейтинга должников стали Московская область, где долги жителей за услуги ЖКХ в прошлом году выросли на 6,8 млрд рублей, Дагестан (на 6,6 млрд рублей), Челябинская область (на 5,8 млрд рублей), Свердловская область (на 4,2 млрд руб.).
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Выпускникам российских школ могут разрешить пользоваться интернетом на Едином Государственном экзамене (ЕГЭ), а сами экзамены планируется перевести в электронную форму.
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Как сообщает Аптепа 3, по меньшей мере 23 женщины обвинили Парастеша в том, что он использовал свое сходство с Лионелем Месси, чтобы переспать с ними.
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Общество

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Обновлено в 06:44
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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по Сирии заявил о необходимости прекращения применения двойных стандартов в отношении ситуации в Сирии, говорится в сообщении пресс-службы российского постпредства при ООН.
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В Красноярском крае осуждена экс-замминистра: 10 лет и штраф 190 млн

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Политика

Россия поставит Турции первые С-400 в июле

Гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что первые комплексы ПВО С-400 поставят Турции в июле этого года.
Обновлено в 07:30
Политика

Кличко обжалует отмену переименования проспектов Бандеры и Шухевича

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что решение Окружного административного суда города об отмене переименования Московского проспекта в честь Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина в честь Романа Шухевича будет обжаловано.
Обновлено в 03:21
Политика

Посольство США направило ноту протеста в МИД РФ по делу Уилана

Посольство США заявило, что выразило российскому МИД протест в связи с ненадлежащим обращением в СИЗО с американским гражданином Полом Уиланом, обвиняемом в РФ в шпионаже.
Обновлено в 06:51
Политика

Рябков: Россия примет военные меры при реализации угроз НАТО по ДРСМД

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Немецкий бизнес оценил свои потери от санкций США против РФ

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У экс-советника Порошенко проходят обыски

У бывшего внештатного советника экс-президента Украины Петра Порошенко, кандидата в народные депутаты от партии «Европейская солидарность» Юрия Бирюкова проходят обыски.
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Политика

В РПЦ объяснили слова митрополита Иоанна о безбожниках на войне

В Московском патриархате объяснили смысл высказываний митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна, который ранее заявил, что Великую Отечественную войну выиграли крещеные люди.
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Российский государственный холдинг, объединяющий государственные геологоразведочные предприятия РФ, со штаб-квартирой в Москве. Был создан в 2011 году и включён в список стратегических предприятий.
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