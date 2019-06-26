Экс-главу «Росгеологии» назначили первым вице-президентом ГазпромбанкаРБК 03:18

с чего всё началось

Бывший руководитель «Росгеологии» Роман Панов перешел в Газпромбанк, он будет занимать в кредитной организации должность первого вице-президента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

Армия и оружие В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко Министерство внутренних дел самопровозглашенной Донецкой народной республики установило лиц, причастных к убийствам первого главы ДНР Александра Захарченко и Арсена Павлова, командира подразделения "Спарта".

Политика Названы страны, проголосовавшие за и против возврата РФ в ПАСЕ Примечательно, что после решения ПАСЕ о возврате России в организацию Украина отозвала своего посла, о чем также сообщало URA.RU.

Политика Басилашвили резко высказался о конфликте с Грузией Народный артист СССР Олег Басилашвили резко высказался о конфликте России с Грузией. Актер сделал заявление для СМИ.

Кино Звезда «Игры престолов» Мэйси Уильямс снимется в комедийном сериале Мэйси Уильямс, знаменитая ролью Арии Старк в «Игре престолов», снимется в комедийном сериале «Две недели, чтобы жить».

Политика Слуцкий не набрал достаточно голосов для избрания вице-спикером ПАСЕ Российский парламентарий Леонид Слуцкий не получил необходимое количество голосов, чтобы стать вице-президентом ассамблеи.

Общество Курилки хотят вернуть в аэропорты Курительные комнаты хотят вернуть в аэропорты, сообщает ТАСС.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон обошла Меган Маркл в списке самых влиятельных людей года Принц Уильям и Кейт Миддлтон возглавили рейтинг самых влиятельных людей года по версии журнала Tatler. Об этом говорится на сайте издания.

Транспорт Поставлен рекорд скорости на Крымском мосту В Крыму оштрафовали водителя, который разогнался до 243 километров в час на мосту через Керченский пролив.

Политика Украинская погранслужба не пропустила в страну депутата Госдумы РФ Украинские пограничники не пропустили в страну депутата Госдумы Российской Федерации, который прибыл в Киев рейсом из Риги накануне.

Политика На выборы в Раду зарегистрировали восемь Зеленских Председатель Центризбиркома Украины Татьяна Слипачук заявила, что на внеочередных выборах в Верховную раду зарегистрированы восемь кандидатов с фамилией Зеленский.

Общество В Красноярске выпускникам подарили торт «с надгробиями» Красноярским выпускникам подарили необычный торт с их фотографиями. Фото кондитерского изделия очень быстро разлетелось по социальным сетям.

Происшествия Кокорину разрешили отбывать срок в одной колонии с братом Прошение Александра Кокорина о направлении в одну колонию с братом Кириллом будет удовлетворено, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

Экономика Россияне не доплатили за услуги ЖКХ более 100 млрд рублей Лидерами антирейтинга должников стали Московская область, где долги жителей за услуги ЖКХ в прошлом году выросли на 6,8 млрд рублей, Дагестан (на 6,6 млрд рублей), Челябинская область (на 5,8 млрд рублей), Свердловская область (на 4,2 млрд руб.).

Технологии На ЕГЭ школьникам планируют разрешить пользоваться интернетом Выпускникам российских школ могут разрешить пользоваться интернетом на Едином Государственном экзамене (ЕГЭ), а сами экзамены планируется перевести в электронную форму.

Спорт Иранского двойника Месси обвинили в совращении 23 девушек Как сообщает Аптепа 3, по меньшей мере 23 женщины обвинили Парастеша в том, что он использовал свое сходство с Лионелем Месси, чтобы переспать с ними.

Общество Совфед разрешил выращивать опийный мак для производства обезболивающих Совет Федерации одобрил на заседании в среду закон, который разрешает выращивать в РФ наркосодержащие растения, в частности опийный мак, для производства обезболивающих лекарств.

Армия и оружие Небензя призвал отказаться от двойных стандартов в Сирии Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по Сирии заявил о необходимости прекращения применения двойных стандартов в отношении ситуации в Сирии, говорится в сообщении пресс-службы российского постпредства при ООН.

Политика Россия поставит Турции первые С-400 в июле Гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что первые комплексы ПВО С-400 поставят Турции в июле этого года.

Политика Кличко обжалует отмену переименования проспектов Бандеры и Шухевича Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что решение Окружного административного суда города об отмене переименования Московского проспекта в честь Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина в честь Романа Шухевича будет обжаловано.

Политика Посольство США направило ноту протеста в МИД РФ по делу Уилана Посольство США заявило, что выразило российскому МИД протест в связи с ненадлежащим обращением в СИЗО с американским гражданином Полом Уиланом, обвиняемом в РФ в шпионаже.

Политика Рябков: Россия примет военные меры при реализации угроз НАТО по ДРСМД В случае материального воплощения угроз НАТО по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Россия ответит компенсационными военными мерами, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Транспорт Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера «Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.

Общество Тысячи человек погибнут от жары в Европе В прошлом году от жары умерли больше тысячи человек в Германии, а в 2003 году высокая температура убила 70 тыс. жителей Европы.

Политика Немецкий бизнес оценил свои потери от санкций США против РФ Ущерб, который компании ФРГ понесли от санкций США в отношении России, в общей сложности составил 1,1 млрд евро.

Политика У экс-советника Порошенко проходят обыски У бывшего внештатного советника экс-президента Украины Петра Порошенко, кандидата в народные депутаты от партии «Европейская солидарность» Юрия Бирюкова проходят обыски.