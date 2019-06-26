Экономика
Экс-главу «Росгеологии» Панова назначили вице-президентом ГазпромбанкаРИА Новости 03:47
Экс-глава "Росгеологии" Роман Панов назначен на должность первого вице-президента Газпромбанка, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. "Газпромбанк подтверждает назначение Романа Панова на должность первого вице-президента", - говорится в ответе банка на запрос РИА Новости.
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Бывший руководитель "Росгеологии" Роман Панов назначен на должность первого вице-президента Газпромбанка, сообщил ТАСС представитель пресс-службы банка.ТАСС03:21
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