Экономика

Экс-главу «Росгеологии» Панова назначили вице-президентом ГазпромбанкаРИА Новости 03:47

Экс-глава "Росгеологии" Роман Панов назначен на должность первого вице-президента Газпромбанка, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. "Газпромбанк подтверждает назначение Романа Панова на должность первого вице-президента", - говорится в ответе банка на запрос РИА Новости.
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Экс-глава «Росгеологии» Панов назначен первым вице-президентом Газпромбанка

Бывший руководитель "Росгеологии" Роман Панов назначен на должность первого вице-президента Газпромбанка, сообщил ТАСС представитель пресс-службы банка.
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Фонтанка.Ру04:35

Экс-глава Росгеологии Панов назначен первым вице-президентом Газпромбанка

Интерфакс04:34

Экс-глава «Росгеологии» Панов назначен первым вице-президентом Газпромбанка

ТАСС03:21

Экс-главу «Росгеологии» Панова назначили вице-президентом Газпромбанка

РИА Новости03:47

Экс-глава «Росгеологии» Панов назначен первым вице-президентом Газпромбанка

Коммерсантъ03:46

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Ведомости04:09

Экс-главу «Росгеологии» назначили первым вице-президентом Газпромбанка

РБК03:18
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Российский государственный холдинг, объединяющий государственные геологоразведочные предприятия РФ, со штаб-квартирой в Москве. Был создан в 2011 году и включён в список стратегических предприятий.
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