Экс-главу «Росгеологии» Панова назначили вице-президентом ГазпромбанкаРИА Новости 03:47

с чего всё началось

Экс-глава "Росгеологии" Роман Панов назначен на должность первого вице-президента Газпромбанка, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. "Газпромбанк подтверждает назначение Романа Панова на должность первого вице-президента", - говорится в ответе банка на запрос РИА Новости.

Музыка Конкурс имени Чайковского бьет свои же рекорды XVI Международный конкурс имени П. И. Чайковского проходит в Москве и Санкт-Петербурге с 17 по 29 июня.

Авто Кроссовер Geely Boyue Pro представил, каким станет новый Geely Atlas Китайская компания вывела на местный рынок обновленный кроссовер Boyue Pro. Модель получила изменения в дизайне экстерьера и интерьера.

Интернет В Роскачестве пояснили, чем опасны клоны для прослушивания музыки в ВК Роскачество проверило клоны соцсети "ВКонтакте" для прослушивания музыки, чтобы понять, можно ли им доверить персональные данные.

Транспорт Водители автомобилей с грязными номерами могут лишиться прав Водитель, который намеренно закрыл госзнак листом бумаги либо замазал его грязью или снегом, может быть оштрафован на сумму до 5 тысяч рублей или же наказан лишением прав.

Шоу-бизнес Ксения Собчак рассказала фанатам о решении сменить цвет волос Ксения Собчак опубликовала в соцсети Instagram новую фотографию, где рассказала о решении сменить цвет волос.

Экономика Курс грузинского лари упал до исторического минимума За день стоимость доллара, по оценке Нацбанка, выросла примерно на 1,4%, а официальный курс лари достиг абсолютного минимума со времен введения этой валюты в 1995 году.

Общество На Урале мужчину оштрафовали за гомофобный комментарий В Сысерти суд оштрафовал мужчину за гомофобный комментарий в интернете. Такое решение суд принял впервые в Свердловской области .

Транспорт МВД обновляет правила регистрации транспортных средств Фото: АГН Москва МВД России разработало проект приказа, которым изменяются правила регистрации автомобилей и мотоциклов.

Происшествия Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.

Происшествия На МКАД в ДТП с тремя машинами погиб человек В аварии с тремя машинами на МКАД погиб один человек, еще один пострадал, сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Происшествия Семь уголовных дел возбудили против московского отравителя Уголовные дела были возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 («Кража») и 162 («Разбой») УК РФ.

Происшествия В Саратове предотвратили теракт В Саратове ФСБ предотвратила теракт в людном месте, который планировал совершить член "Исламского государства"*, сообщает Центр общественных связей службы безопасности.

Общество В Папуа-Новой Гвинее произошло извержение вулкана Извержение вулкана Улавун произошло на юго-западной части острова Новая Британия в Папуа - Новой Гвинее в среду утром, сообщает радиостанция Radio New Zealand.

Происшествия Россияне рассказали об отношении к пыткам 30 процентов допускают пытки в исключительных случаях — ради спасения чужой жизни или по отношению к тем, кто совершил тяжкое насильственное преступление.

Происшествия В Харькове вернули таблички с названием проспекта маршала Жукова Неизвестные в ночь на среду поменяли таблички с названием проспекта Григоренко на проспект маршала Жукова в Харькове, передает местное издание "UA:Харьков".

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Политика В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.

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Политика Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о Грузии и России Член Севета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова советского и грузинского актера Вахтанга Кикабидзе о массовых протестах в Грузии и отношениях с Россией.

Экономика Правительство выделит 10 млрд рублей на поддержку российского авторынка Мантуров, в свою очередь, проинформировал, что в 2019 году на реализацию указанных программ было выделено 10,4 млрд рублей.