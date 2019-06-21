Происшествия
Экс-главу Раменского района снова арестовалиLenta.ru 14:40
Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Андрея Кулакова, который обвиняется в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, передает ТАСС. Он останется под арестом до 7 июля.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 20:00, Вашингтон
Политика
Путин назвал несмешным президентство Зеленского
Обновлено вчера в 08:35
Происшествия
В Петербурге из-за дождя затопило Лиговский проспект и ТК «Невский»
Накануне вечером на Санкт-Петербург обрушилась гроза с сильным ливнем.
Обновлено в 18:23
Политика
Коломойский согласился покрасить ларьки в Донбассе в ответ Зеленскому
"На остаток от 20 тысяч фунтов в неделю могу покрасить ларек или два", — приводит слова Коломойского портал "Новое время".
Обновлено в 12:47
Происшествия
Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко
Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.
Обновлено в 12:33
Авто
Продажи кроссоверов SsangYong в России окончательно прекращены
На российском автомобильном рынке завершились продажи кроссоверов марки SsangYong.
Обновлено в 06:52
Гаджеты
Минкомсвязь ведет переговоры о сотрудничестве с Huawei
Минкомсвязь РФ провела встречу с китайской Huawei, продолжает переговоры о сотрудничестве, заявил журналистам глава Минкомсвязи Константин Носков.
Обновлено вчера в 04:53
Политика
Трамп открестился от намерений начать войну с Ираном
Президент США Дональд Трамп не ищет возможности начать войну с Ираном. Об этом американский президент заявил в интервью телеканалу NBC News.
Обновлено в 19:33
Политика
В АТОР оценили количество российских туристов в Грузии
На территории Грузии в настоящее время находятся несколько тысяч отдыхающих из России, большая часть из которых — самостоятельные туристы.
Обновлено в 18:38
Общество
Для МФО разработан стандарт взыскания просроченной задолженности
На Экспертном совете по микрофинансированию и кредитной кооперации, который прошел в Банке России 20 июня 2019 года, был представлен стандарт по взысканию просроченной задолженности, разработанный СРО «МиР».
Обновлено в 04:05
Транспорт
«Аэрофлот» отменил 13 рейсов 22 июня из-за непогоды
Российская авиакомпания "Аэрофлот" отменяет 13 рейсов, запланированных на субботу, 22 июня, в связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий.
Обновлено в 09:58
Финансы
Греф допустил ужесточение условий выдачи потребкредитов в России
В России могут быть ужесточены условия выдачи потребительских кредитов, считает председатель правления Сбербанка Герман Греф.
Обновлено в 10:29
Происшествия
Журналистка обвинила Трампа в изнасиловании
Журналистка американского журнала Elle Джин Кэррол обвинила президента США Дональда Трампа в изнасиловании.
Обновлено в 13:28
Футбол
«Спартак» объявил о переходе нападающего «Ромы» Понсе
Пресс-служба "Спартака" объявила о переходе нападающего "Ромы" Эзекиэля Понсе.
Обновлено в 08:29
Происшествия
В Челябинской области произошёл пожар в жилом доме
Обновлено в 18:30
Происшествия
Полиция проверила дом Бориса Джонсона после сообщений о женских криках
Соседи кандидата в премьеры Великобритании, бывшего главы МИД и мэра Лондона Бориса Джонсона вызвали полицию, заявив о том, что из дома раздаются женские крики.
Обновлено в 16:22
Политика
США добавили в черный список пять китайских компаний
Власти США вслед за Huawei внесли в черный список еще четыре китайские компании и Цзяннаньский университет компьютерных технологий в городе Уси.
Обновлено в 19:05
Космос
Для ракеты «Ангара-А5В» разработают модернизированные разгонные блоки
Отмечается, что для «Ангары-А5В» будут использоваться модернизированные разгонные блоки с увеличенной заправкой топлива — кислородно-керосиновый ДМ-УЗ и кислородно-водородный КВТК-УЗ.
Обновлено в 19:35
Экономика
Сын Давида Якобашвили приобрел треть «Ессентуков»
Сын одного из основателей «Вимм-Билль-Данна» Давида Якобашвили стал владельцем 33,33% долей компании «Аква инвест», следует из данных ЕГРЮЛ.
Обновлено в 11:18
Общество
Вещи, которые нужно знать перед бронированием отеля в Нью-Йорке
Вероятнее всего, отель в Нью-Йорке окажется достаточно шумным.
Обновлено в 16:40
Общество
Дроздов опроверг «скандальный уход» из «В мире животных»
Обновлено в 17:49
Спорт
Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным после критики фанатов
Обновлено вчера в 13:42
Авто
Названы цены на новый Mercedes-Benz GLS 580
Компания Mercedes-Benz опубликовала стоимость нового внедорожника GLS 580.
Обновлено вчера в 08:54
Общество
Роскосмос разработал кодекс поведения для космонавтов
Роскосмос разработал кодекс профессиональной этики космонавтов, говорится в проекте кодекса, опубликованном на сайте нормативных правовых актов Российской Федерации.
Обновлено в 12:54
Здоровье
На ремонт рязанской больницы выделили 5 миллионов рублей
Обновлено в 05:59
Происшествия
Избитых и покусанных матерью детей госпитализировали в Петербурге
Два мальчика поступили с укусами, побоями и высокой температурой. По их словам, над детьми издевалась мать.
Обновлено в 10:16
Космос
Запуски американских кораблей к МКС отложены, заявил источник
Источник в ракетно-космической отрасли заявил, что запуски американских беспилотного и пилотируемого кораблей Starliner к Международной космической станции (МКС) будут отложены.
Обновлено в 19:11
Политика
Протесты в Тбилиси возобновились
Обновлено в 11:44
Наука
Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска
Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено в 09:32