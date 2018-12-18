Происшествия

Экс-главу «Правого сектора» во Львове нашли мертвым
Газета.Ru
08:33

На Украине бывшего главу радикальной организации "Правого сектора" во Львовской области Игоря Коцюрубу нашли с перерезанным горлом в городе Червоноград, сообщает РИА "Новости". Как отмечается, мужчина скончался в реанимации.
Газета.Ru08:33

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Экс-главу «Правого сектора» во Львове нашли мертвым

URA.Ru09:10

Экс-главу «Правого сектора» во Львове нашли мертвым

Газета.Ru08:33

СМИ: Бывший глава «Правого сектора» Львова покончил с собой

RT на русском08:25

Экс-главу львовского «Правого сектора»* нашли с перерезанным горлом

РИА Новости08:23

Под Львовом при загадочных обстоятельствах погиб украинский националист

Взгляд.ру08:00

Угрожавший русским резней лидер националистов Львова найден мертвым

Московский Комсомолец07:18

Лидер львовского «Правого сектора», грозивший русским расправой, найден мёртвым

Life.ru06:27
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Происшествия

Дед Мороз умер на детском утреннике в Кемерове

Обновлено в 09:02
Происшествия

Суд оставил в СИЗО футболистов Мамаева и Кокорина

Мосгорсуд отклонил апелляции нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева на продление ареста до 8 февраля, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:20
Происшествия

В Екатеринбурге аварийно сел летевший из Таиланда самолет

Обновлено в 08:37
Происшествия

У берегов Британии село на мель российское судно «Кузьма Минин»

Обновлено в 03:10
Происшествия

В Перми напавшего на школу подростка осудили почти на 10 лет

Напомним, что 15 января этого года два подростка с ножами напали на учеников школы.
Обновлено в 07:22
Происшествия

Подросток госпитализирован после драки в школе в Москве

Подросток госпитализирован после избиения в школе, расположенной в Пресненском районе Москвы.
Обновлено в 05:41
Происшествия

Суд в Петербурге арестовал замглавы Псковской области по делу о взятке

Приморский районный суд Санкт-Петербурга во вторник санкционировал арест замгубернатора Псковской области Александра Кузнецова, обвиняемого в получении взятки в виде скидки в 1,35 миллиона рублей от продавца дома для своей супруги, сообщил журналистам защитник Евгений Зобов.
Обновлено в 05:43
Происшествия

ВС разъяснил, когда опьянение не является отягчающим обстоятельством

Как сказано в постановлении пленума, само по себе совершение преступления в состоянии опьянения не является основанием для признания такого состояния обстоятельством, отягчающим наказание.
Обновлено в 09:14
Происшествия

В Калуге в мусорном баке нашли младенца

Прохожий в 13-градусный мороз нашел в мусорном баке в Калуге сверток с новорожденной девочкой, сообщает во вторник управление МВД по региону.
Обновлено в 04:52
Происшествия

Следователь задержана в Самаре после получения 10 млн рублей взятки

«Начальник отдела по расследованию преступлений в сфере экономики ГСУ ГУ МВД России по Самарской области задержана во вторник в аэропорту Самары после получения 10 млн рублей из 15 млн предполагавшихся», — рассказали агентству.
Обновлено в 03:04
Происшествия

В Оренбургской области тигр напал на сотрудника цирка

Сотрудниками полиции предварительно установлено, что в город Орск приехал на гастроли цирк. (Шла уборка территории), цирковой тигр просунул лапу из вольера и пытался затащить 28-летнего мужчину в клетку.
Обновлено в 06:59
Происшествия

В Подольске на территории завода «Зингер» загорелся склад

В Подольске на территории завода «Зингер» загорелось складское помещение на площади 300 кв. м, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.
Обновлено в 04:04
Происшествия

Около 20 человек госпитализированы в Ростовской области с отравлением

«На сегодняшнее время в инфекционные отделения госпитализированы 13 детей в возрасте от 1 до 14 лет и 13 взрослых жителей города Шахты, несколько человек от госпитализации отказались», — говорится в сообщении городской администрации.
Обновлено вчера в 16:32
Происшествия

В Кузбассе горит торговый центр

В Кемеровской области спасатели ликвидируют пожар в одном из торговых центров города Мыски, передает "Интерфакс".
Обновлено в 01:43
Происшествия

Автобус сбил 16-летнюю девушку на юге Петербурга

Девушка перебегала дорогу вне зоны пешеходного перехода, когда ее сбил автобус Volgabus 74-го маршрута.
Обновлено в 08:23
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