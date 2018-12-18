Происшествия
На Украине бывшего главу радикальной организации "Правого сектора" во Львовской области Игоря Коцюрубу нашли с перерезанным горлом в городе Червоноград, сообщает РИА "Новости". Как отмечается, мужчина скончался в реанимации.
Газета.Ru08:33
Сейчас появляется информация, что это может быть не внезапная естественная смерть. Обращаюсь к генеральному прокурору Украины, чтобы он взял дело под личный контроль. Правда о смерти Игоря должна быть установлена, виновные — жёстко наказаны.
— Ольга Богомолец, украинский общественный деятельТруд 09:03
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