Происшествия

Экс-главу «Правого сектора» во Львове нашли мертвым
Газета.Ru
08:33

На Украине бывшего главу радикальной организации "Правого сектора" во Львовской области Игоря Коцюрубу нашли с перерезанным горлом в городе Червоноград, сообщает РИА "Новости". Как отмечается, мужчина скончался в реанимации.
Газета.Ru08:33
Ольга Богомолец
Сейчас появляется информация, что это может быть не внезапная естественная смерть. Обращаюсь к генеральному прокурору Украины, чтобы он взял дело под личный контроль. Правда о смерти Игоря должна быть установлена, виновные — жёстко наказаны.
— Ольга Богомолец, украинский общественный деятельТруд 09:03
с чего всё началось
На сайте национальной полиции Украины указано
, что днем 16 декабря очевидец сообщил в полицию о том, что человек в Червонограде пытался покончить жизнь самоубийством.
РБК10:29

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Бывшего главу «Правого сектора» во Львове нашли мертвым

РБК10:29

Бывшему главе львовского «Правого сектора» перерезали горло

Вести.Ru09:36

Экс-главу «Правого сектора» во Львове нашли мертвым

URA.Ru09:10

Экс-главу «Правого сектора» во Львове нашли мертвым

Газета.Ru08:33

СМИ: Бывший глава «Правого сектора» Львова покончил с собой

RT на русском08:25

Экс-главу львовского «Правого сектора»* нашли с перерезанным горлом

РИА Новости08:23

Экс-главу «Правого сектора» в Львове нашли мертвым

Российская газета09:48
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