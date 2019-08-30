Происшествия
RT на русскомЭкс-главу Нацбанка Украины сбила машина в Лондоне
Экс-главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву сбил автомобиль в Лондоне. Об этом она сообщила «Украинским новостям».
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Космос
Видео с роботом «Федором» на МКС появилось в Сети
Газета.Ru 16:08
Политика
В СБУ опровергли сообщения об обмене заключенными с Россией 30 августа
Ранее 30 августа информированный источник в Москве сообщил "Интерфаксу", что обмен удерживаемыми в России и на Украине лицами начнется через некоторое время, после оформления всех необходимых документов.
Интерфакс 05:01
Общество
Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении
Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru 12:22
Футбол
«Галатасарай» победил «Кайсериспор», забив победный мяч на 8-й добавленной минуте. В матче было 4 удаления
Встреча завершилась со счетом 3:2. Победный гол на 8-й добавленной минуте забил форвард команды Фатиха Терима Адем Буйук.
Матч ТВ 16:05
Шоу-бизнес
Сияющая Пугачева произвела фурор
На снимке изображена вся семья Галкина и Пугачевой. Лиза и Гарри стоят, прижавшись к Примадонне, улыбающийся Максим – рядом.
ТВ Центр 12:44
Политика
Зеленский назначил нового гендиректора «Укроборонпрома»
Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего главу наблюдательного совета госконцерна «Укроборонпром» Айвараса Абромавичуса гендиректором.
ФАН 14:39
Политика
Ушаков рассказал о планах Путина
Вести.Ru 10:30
Игры
В Humble Bundle можно бесплатно забрать DiRT Rally для Steam
Магазин Humble Bundle на регулярной основе устраивает раздачи игр для посетителей.
3DNews 07:14
Армия и оружие
В Сирии задержан боевик по кличке Палач из Ракки
Сирийские курды схватили боевика террористической организации ИГ (запрещена в РФ) по прозвищу Палач из Ракки, которого подозревают в убийстве более 100 человек.
Взгляд.ру 04:41
Политика
США закроют россиянам безвизовый въезд на Гуам
США планируют прекратить предоставлять разрешение на безвизовый въезд для граждан России на Гуам и Северные Марианские острова, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на уведомление, опубликованное министерством внутренней безопасности в федеральном реестре.
Газета.Ru 16:08
Политика
Трамп подозвал жену «к ноге» жестом для собак
Писатель Джеймс Фелтон опубликовал в Twitter видео, на котором президент США Дональд Трамп подозвал свою супругу Меланию жестом «к ноге», который обычно используют при дрессировке собак.
Известия 07:56
Шоу-бизнес
Анна Старшенбаум посещает логопеда, работающего с заиканием
Роль мамы главного героя сыграла реальная мама Александра Лазарева Светлана Немоляева, а его экранным отцом стал Игорь Ясулович.
7Дней.ру 07:30
Футбол
«Зенит» купит Осорио и расстанется с Ригони
Чемпион России собирается приобрести защитника "Порту" Йордана Осорио. Полузащитник Эмилиано Ригони отправится в итальянскую "Сампдорию".
Вести.Ru 11:22
Киберспорт
Авторы Cyberpunk 2077 показали 15 минут геймплея
Игромания.ру 14:28
Футбол
«Динамо» и «Крылья Советов» сыграли вничью
В стартовом матче восьмого тура чемпионата России самарские «Крылья Советов» принимали на своём поле московское «Динамо».
Свободная Пресса 15:12
Политика
МИД России прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии
Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность в связи с эскалацией напряжённости на границе Южной Осетии и Грузии, спровоцированной строительством поста грузинской полиции рядом с селом Цнелис.
RT на русском 13:04
Политика
Пушков призвал президента Грузии очнуться
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях диалога с Россией.
РИА Новости 07:35
Происшествия
В Петербурге завели уголовное дело на незарегистрированного кандидата в муниципальные депутаты
В Петербурге завели уголовное дело на незарегистрированного кандидата в муниципальные депутаты.
Эхо Москвы 16:00
Шоу-бизнес
Наргиз рассказала о причинах разрыва с Фадеевым
"16 июля получила официальный документ о намерении лейбла MALFA запретить мне исполнять музыкальные произведения Максима Фадеева, документ о расторжении контракта с лейблом, а также фактический отказ продюсерского центра от обязательств по туру", - отметила она.
Газета.Ru 15:20
Политика
Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга
После снятия с выборов Бортко, который был выдвинут КПРФ, в предвыборной гонке остались три кандидата: депутаты Заксобрания Петербурга Надежда Тихонова («Справедливая Россия») и Михаил Амосов («Гражданская платформа»), а также самовыдвиженец Александр Беглов.
Lenta.ru 14:17
Наука
В МФТИ создали устройство, имитирующее биологическую память
В МФТИ разработали очередное устройство, полностью имитирующее биологическую память, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 28 августа в 13:56
Армия и оружие
Полтора десятка погибших под Иловайском остаются неопознанными
Тела 16 человек, которые погибли во время боев за Иловайск в августе 2014 года, остаются неопознанными даже после проведения ДНК-тестов.
Взгляд.ру 13:44
Происшествия
На Кипре по подозрению в отравлении галлюциногеном задержали россиянку
Правоохранительные органы Кипра задержали россиянку по подозрению в непредумышленном убийстве 34-летней гражданки Латвии, передает газета Philenews.
РБК 14:22
Футбол
ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников в Лиге Европы
Московский ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы сезона-2019/2020.
Lenta.ru 07:48
Финансы
Индекс потребительского доверия в США рухнул до минимума с 2016 года
Индекс потребительского доверия в США в августе 2019 года уменьшился до 89,8 пункта с июльского уровня в 98,4 пункта, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета.
Интерфакс 10:10