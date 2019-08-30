Экс-главу Национального банка Украины (НБУ) Валерию Гонтареву в Лондоне сбила машина. Об этом сама Гонтарева сообщила агентству «Украинские новости» в пятницу, 30 августа. По ее словам, инцидент произошел в понедельник, 26 августа.

Экс-глава Нацбанка Украины попала под машину в Лондоне

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