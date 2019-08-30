Происшествия

ИзвестияИзвестияЭкс-глава Нацбанка Украины попала под машину в Лондоне

Экс-главу Национального банка Украины (НБУ) Валерию Гонтареву в Лондоне сбила машина. Об этом сама Гонтарева сообщила агентству «Украинские новости» в пятницу, 30 августа. По ее словам, инцидент произошел в понедельник, 26 августа.
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Экс-глава Нацбанка Украины попала под машину в Лондоне

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Экс-главу Нацбанка Украины сбила машина в Лондоне

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РЕН ТВ10:38

Экс-главу Нацбанка Украины Гонтареву в Лондоне сбила машина

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Валерия Алексеевна Гонтарева
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