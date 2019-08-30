Происшествия

RT на русскомRT на русскомЭкс-главу Нацбанка Украины сбила машина в Лондоне

Экс-главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву сбил автомобиль в Лондоне. Об этом она сообщила «Украинским новостям».
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Экс-глава Нацбанка Украины попала под машину в Лондоне

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Экс-главу Нацбанка Украины Гонтареву в Лондоне сбила машина

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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 04:45, Вашингтон
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Валерия Алексеевна Гонтарева
Украинский бизнесмен
Украинский финансист и инвестбанкир, миллионер. Глава Национального банка Украины с 19 июня 2014 года по 15 марта 2018 года, первая женщина на этом посту.
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