Происшествия

Газета.RuГазета.RuЭкс-главу Нацбанка Украины сбила машина

Бывшую главу Нацбанка Украины Валерию Гонтареву сбила машина в центре Лондона, передает "Московский комсомолец". В результате инцидента женщина получила переломы костей стопы.
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Экс-глава Нацбанка Украины попала под машину в Лондоне

Известия11:29

Экс-главу Нацбанка Украины сбила машина в Лондоне

ТАСС11:21

Экс-главу Нацбанка Украины сбила машина

Газета.Ru11:15

Экс-глава Нацбанка Украины сообщила о наезде на нее в Лондоне

РБК11:20

Экс-главу Нацбанка Украины сбила машина в Лондоне

RT на русском11:10

Несчастный случай или угрозы: машина сбила экс-главу Нацбанка Украины

РЕН ТВ10:38

Экс-главу Нацбанка Украины Гонтареву в Лондоне сбила машина

Московский Комсомолец10:36
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 21:11, Ашберн
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Математическая модель описала ужарку мяса

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"16 июля получила официальный документ о намерении лейбла MALFA запретить мне исполнять музыкальные произведения Максима Фадеева, документ о расторжении контракта с лейблом, а также фактический отказ продюсерского центра от обязательств по туру", - отметила она.
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Опубликовано видео с роботом "Федором" на Международной космической станции (МКС), сообщает Vesti.ru.
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Сервис YouTube выплатит штраф до $200 млн за сбор информации о детях

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В результате Siri или Алиса набирают фальшивый номер, а пользователь общается с мошенником.
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Создатель транснациональной корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг скончался в возрасте 93 лет.
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Политика

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Меган Маркл собирается вернуться в кино Герцогиня Сассекская задумалась вернуться обратно в профессию.
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Московские театры получат дополнительную финансовую поддержку.
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Хакеры взломали аккаунт основателя Twitter

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Валерия Алексеевна Гонтарева
Украинский бизнесмен
Украинский финансист и инвестбанкир, миллионер. Глава Национального банка Украины с 19 июня 2014 года по 15 марта 2018 года, первая женщина на этом посту.
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