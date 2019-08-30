Происшествия
Газета.RuЭкс-главу Нацбанка Украины сбила машина
Бывшую главу Нацбанка Украины Валерию Гонтареву сбила машина в центре Лондона, передает "Московский комсомолец". В результате инцидента женщина получила переломы костей стопы.
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Наука
Математическая модель описала ужарку мяса
Индикатор 15:22
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Вышел новый трейлер шестой части киноистории о терминаторе. Видео опубликовали на официальном канале Paramount Pictures на YouTube.
ФАН 05:23
Наука
Создана новая вакцина против ВИЧ
Создана новая вакцина, которая активирует производство антител к ВИЧ, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Science Translational Medicine.
Ugpressa.ru 05:40
Шоу-бизнес
Наргиз рассказала о причинах разрыва с Фадеевым
"16 июля получила официальный документ о намерении лейбла MALFA запретить мне исполнять музыкальные произведения Максима Фадеева, документ о расторжении контракта с лейблом, а также фактический отказ продюсерского центра от обязательств по туру", - отметила она.
Газета.Ru 15:20
Космос
Космонавты лишатся «гагаринской традиции» из-за нового скафандра
В конструкции нового скафандра «Сокол-М», впервые представленного на авиасалоне МАКС-2019, не предусмотрена ширинка, из-за чего космонавты не смогут соблюсти традицию, введенную еще со времен Юрия Гагарина.
РБК вчера в 09:28
Космос
Видео с роботом «Федором» на МКС появилось в Сети
Опубликовано видео с роботом "Федором" на Международной космической станции (МКС), сообщает Vesti.ru.
Газета.Ru 16:08
Общество
Сервис YouTube выплатит штраф до $200 млн за сбор информации о детях
Федеральная комиссия по торговле (ФКТ) США одобрила соглашение с YouTube, которое предполагает выплату штрафа в размере от $150 до $200 млн.
Известия 20:29
Гаджеты
Раскрыта дата старта предзаказа на новые iPhone 11 и 11 Pro
Стала известна дата старта предзаказа на новые смартфоны iPhone 11 и 11 Pro производства компании Apple.
Актуальные Новости 13:27
Политика
МИД России прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии
Министерство иностранных дел прокомментировало установку Грузией блокпоста на территории Южной Осетии, заявив, что Тбилиси целенаправленно нагнетал напряженность на границе.
Известия 19:56
Футбол
ЦСКА и Краснодар узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы
Первый тур группового этапа Лиги Европы стартует через три недели, 19 сентября.
Телеканал Санкт-Петербург 09:05
Экономика
Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков
Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
BFM.ru 01:32
Авто
Дядя Ваня и Renault Dokker: подводим итоги
Авторевю 17:41
Авто
Honda показала обновленный микровэн Freed
Японский автопроизводитель обновил свои микровэны Honda Freed и Freed+. Автомобили получили небольшие внешние и технические изменения.
Тарантас Ньюс 02:41
Политика
Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости 12:03
Интернет
Появился новый вид мошенничества с использованием Siri и Алисы
В результате Siri или Алиса набирают фальшивый номер, а пользователь общается с мошенником.
Взгляд.ру 05:14
Общество
Умер создатель корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг
Создатель транснациональной корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг скончался в возрасте 93 лет.
Известия 13:20
Политика
Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу
Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.
Коммерсантъ вчера в 06:41
Экономика
«Норникель» подорожал до исторического максимума
В пятницу, 30 августа, капитализация "Норникеля" (34,6% компании принадлежит структурам "Интерроса" Владимира Потанина) на Московской бирже достигла 2,6 трлн руб. Это исторический максимум с момента выхода компании в ее современном виде на биржу в 2001 г.: 2 декабря 2001г.
Ведомости 11:18
Политика
«Собачье» отношение Трампа к жене возмутило Сеть
Пользователей Сети возмутило короткое видео, появившееся в Twitter писателя Джеймсона Фелтона.
Вечерняя Москва 11:56
Шоу-бизнес
В детстве Екатерине Шпице диагностировали неизлечимый недуг
Последнее было вызвано неизлечимым недугом – атопическим дерматитом.
Bimru.ru 07:28
Происшествия
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты 140 млн рублей
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег.
Известия 12:17
Политика
Вице-премьер Чехии прокомментировал ситуацию с памятником Коневу
История принадлежит историкам, а не политикам, и ситуация с памятником Коневу это лишь подтверждает, написал в пятницу вечером в Twitter первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек.
РИА Новости 15:47
Кино
Меган Маркл собирается вернуться в кино
Меган Маркл собирается вернуться в кино Герцогиня Сассекская задумалась вернуться обратно в профессию.
Экспресс газета 05:50
Политика
Медведчук и Рабинович посетили заключенных в Лефортово
Ранее в СБУ заявили, что Украина и Россия перенесли обмен заключенными.
Газета.Ru 09:16
Общество
Собянин поддержал предложение театральных деятелей о поддержке театров
Московские театры получат дополнительную финансовую поддержку.
Российская газета 11:04
Технологии
Хакеры взломали аккаунт основателя Twitter
Хакеры получили несанкционированный доступ к аккаунту в Twitter ее гендиректора Джека Дорси.
Коммерсантъ 17:36
Армия и оружие
В Сирии задержан боевик по кличке Палач из Ракки
Сирийские курды схватили боевика террористической организации ИГ (запрещена в РФ) по прозвищу Палач из Ракки, которого подозревают в убийстве более 100 человек.
Взгляд.ру 04:41