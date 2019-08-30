Происшествия
Газета.RuЭкс-главу Нацбанка Украины сбила машина
Бывшую главу Нацбанка Украины Валерию Гонтареву сбила машина в центре Лондона, передает "Московский комсомолец". В результате инцидента женщина получила переломы костей стопы.
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Политика
Члены ОНК не нашли Сенцова в «Лефортово»
Членам столичной Общественной наблюдательной комиссии сказали, что режиссера Олега Сенцова нет в московском СИЗО «Лефортово», сообщает ТАСС.
Коммерсантъ вчера в 09:54
Футбол
Семак рассказал о будущем Ригони и Дриусси в «Зените»
На преcс-конференции, посвященной предстоящему матчу со "Спартаком", главный тренер "Зенита" Сергей Семак прояснил, получится ли принять участие в игре у Себастьяна Дриусси.
Piter.tv 05:55
Армия и оружие
Новый пистолет «Удав» начали поставлять в войска
Новый российский пистолет "Удав" начал поставляться в войска.
ТАСС 07:04
Политика
МИД России прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии
Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность в связи с эскалацией напряжённости на границе Южной Осетии и Грузии, спровоцированной строительством поста грузинской полиции рядом с селом Цнелис.
RT на русском 13:04
Происшествия
50-летнюю беременную россиянку подозревают в убийстве на Кипре
Беременная 50-летняя россиянка задержана на Кипре по подозрению в организации "обряда очищения", в ходе которого люди принимали галлюциногенную настойку.
Газета.Ru 16:05
Технологии
Линейку пассажирских электрических речных судов разработали в России
Отмечается, что все суда будут бесшумные и экологичные. Nation News сообщало, "принципиально новый" вертолет разрабатывают в России.
Народные новости вчера в 23:47
Политика
США намерены потребовать от Китая оплаты императорских долгов
Следующим шагом главы Белого дома Дональда Трампа во все более масштабной торговой войне с Пекином могут стать финансовые претензии по китайским облигациям, выпущенным в императорский период правления в Китае, а также времен Китайской республики – пишет американское информационное агентство Bloomberg.
Газета.Ru 15:19
Политика
Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга
Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.
РИА Новости 11:54
Политика
Зеленский обеспокоен приглашением России на следующий саммит G7
Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность в связи с недавними обсуждениями возможного приглашения России на следующий саммит «большой семерки».
Известия 08:35
Политика
Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета вчера в 20:00
Армия и оружие
Россия представила самолет на автомобильном двигателе на МАКС-2019
Россия продемонстрировала на МАКС-2019 (Международном авиационно-космическом салоне, который проходит в подмосковном Жуковском) самолет PJ-II Dreamer: он работает на автомобильном двигателе GM LS6.
Народные новости 06:56
Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
Космос
Появилось видео с роботом Федором на МКС
Телеканал «Россия 24» показал в своем эфире видео с роботом Федором на Международной космической станции (МКС).
РБК 17:34
Футбол
«Севилья» потеряла очки в матче с «Сельтой»
«Севилья» сыграла вничью с «Сельтой» в матче 3-го тура чемпионата Испании.
Матч ТВ 16:06
Происшествия
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты 140 млн рублей
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег.
Известия 12:17
Футбол
СМИ: ЦСКА может арендовать полузащитника «Васко да Гама» Лукаса Сантоса
В сезоне-2019 потенциальный новичок ЦСКА принял участие в десяти официальных матчах «Васко да Гама» во всех турнирах, но результативными действиями не отметился.
RT на русском 15:46
Политика
Россия пригласила генсека ООН на празднование 75-летия Победы
Россия направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве.
ТАСС 13:24
Общество
Роспотребнадзор предложил снять запрет на продажу БАДов в интернете
Запрет на продажу биологически активных добавок (БАДов) в интернете может быть снят в России уже в 2021 году.
РБК вчера в 22:49
Политика
Туск не приедет в Польшу на 80-летие начала Второй мировой войны
Глава Европейского совета Дональд Туск в эфире телеканала TVN24 заявил, что не приедет в Польшу 1 сентября на памятные мероприятия по случаю 80-летней годовщины начала Второй мировой войны.
RT на русском 16:41
Общество
В Петербурге оштрафовали аниматора в костюме коня Юлия
РИА Новости 10:07
Общество
Названы нововведения, ожидающие россиян с сентября
C 1 первого сентября 2019 года в России вступает ряд новых законов.
Газета.Ru 02:46
Политика
Законодатели США выразили озабоченность состоянием демократии в Польше
Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США демократ Элиот Энгел и старший республиканец в комитете Майкл Маккол направили письмо премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому, в котором призвали устранить изъяны в демократии.
ТАСС 17:26
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК 12:54
Футбол
«РБ Лейпциг» победил и в Мёнхенгладбахе, у Вернера хет-трик
На 90-й минуте Брель Эмболо подарил надежду «Боруссии», но тут же Вернер забил снова - 3:1.
Евро-футбол.ру 16:28
Футбол
ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников в Лиге Европы
Московский ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы сезона-2019/2020.
Lenta.ru 07:48