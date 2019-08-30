Происшествия

Газета.RuГазета.RuЭкс-главу Нацбанка Украины сбила машина

Бывшую главу Нацбанка Украины Валерию Гонтареву сбила машина в центре Лондона, передает "Московский комсомолец". В результате инцидента женщина получила переломы костей стопы.
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Экс-глава Нацбанка Украины попала под машину в Лондоне

Известия11:29

Экс-главу Нацбанка Украины сбила машина в Лондоне

ТАСС11:21

Экс-глава Нацбанка Украины сообщила о наезде на нее в Лондоне

РБК11:20

Экс-главу Нацбанка Украины сбила машина

Газета.Ru11:15

Экс-главу Нацбанка Украины сбила машина в Лондоне

RT на русском11:10

Несчастный случай или угрозы: машина сбила экс-главу Нацбанка Украины

РЕН ТВ10:38

Экс-главу Нацбанка Украины Гонтареву в Лондоне сбила машина

Московский Комсомолец10:36
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 18:03, Вашингтон
Политика

Члены ОНК не нашли Сенцова в «Лефортово»

Членам столичной Общественной наблюдательной комиссии сказали, что режиссера Олега Сенцова нет в московском СИЗО «Лефортово», сообщает ТАСС.
Коммерсантъ вчера в 09:54
Футбол

Семак рассказал о будущем Ригони и Дриусси в «Зените»

На преcс-конференции, посвященной предстоящему матчу со "Спартаком", главный тренер "Зенита" Сергей Семак прояснил, получится ли принять участие в игре у Себастьяна Дриусси.
Piter.tv 05:55
Армия и оружие

Новый пистолет «Удав» начали поставлять в войска

Новый российский пистолет "Удав" начал поставляться в войска.
ТАСС 07:04
Политика

МИД России прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии

Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность в связи с эскалацией напряжённости на границе Южной Осетии и Грузии, спровоцированной строительством поста грузинской полиции рядом с селом Цнелис.
RT на русском 13:04
Шоу-бизнес

Анна Хилькевич посетовала на трудности работы с «обиженными подругами»

Bimru.ru 16:28
Происшествия

50-летнюю беременную россиянку подозревают в убийстве на Кипре

Беременная 50-летняя россиянка задержана на Кипре по подозрению в организации "обряда очищения", в ходе которого люди принимали галлюциногенную настойку.
Газета.Ru 16:05
Технологии

Линейку пассажирских электрических речных судов разработали в России

Отмечается, что все суда будут бесшумные и экологичные. Nation News сообщало, "принципиально новый" вертолет разрабатывают в России.
Народные новости вчера в 23:47
Политика

США намерены потребовать от Китая оплаты императорских долгов

Следующим шагом главы Белого дома Дональда Трампа во все более масштабной торговой войне с Пекином могут стать финансовые претензии по китайским облигациям, выпущенным в императорский период правления в Китае, а также времен Китайской республики – пишет американское информационное агентство Bloomberg.
Газета.Ru 15:19
Политика

Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга

Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.
РИА Новости 11:54
Происшествия

Убили за статус в соцсети: зверское изнасилование Ивлевой под Тулой

Газета.Ru 08:35
Политика

Эрдоган заявил о переговорах с Россией по поставкам Су-57

Газета.Ru 08:24
Политика

Зеленский обеспокоен приглашением России на следующий саммит G7

Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность в связи с недавними обсуждениями возможного приглашения России на следующий саммит «большой семерки».
Известия 08:35
Политика

Депутат в Гренландии призвал рассмотреть идею Трампа о покупке острова

RT на русском 15:55
Политика

Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности

Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета вчера в 20:00
Армия и оружие

Россия представила самолет на автомобильном двигателе на МАКС-2019

Россия продемонстрировала на МАКС-2019 (Международном авиационно-космическом салоне, который проходит в подмосковном Жуковском) самолет PJ-II Dreamer: он работает на автомобильном двигателе GM LS6.
Народные новости 06:56
Общество

На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону

Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
Космос

Появилось видео с роботом Федором на МКС

Телеканал «Россия 24» показал в своем эфире видео с роботом Федором на Международной космической станции (МКС).
РБК 17:34
Футбол

«Севилья» потеряла очки в матче с «Сельтой»

«Севилья» сыграла вничью с «Сельтой» в матче 3-го тура чемпионата Испании.
Матч ТВ 16:06
Происшествия

В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты 140 млн рублей

В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег.
Известия 12:17
Футбол

СМИ: ЦСКА может арендовать полузащитника «Васко да Гама» Лукаса Сантоса

В сезоне-2019 потенциальный новичок ЦСКА принял участие в десяти официальных матчах «Васко да Гама» во всех турнирах, но результативными действиями не отметился.
RT на русском 15:46
Политика

Россия пригласила генсека ООН на празднование 75-летия Победы

Россия направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве.
ТАСС 13:24
Автоспорт

Хорнер объяснил, почему «Ред Булл» оставил Квята в «Торо Россо»

Чемпионат 15:19
Общество

Роспотребнадзор предложил снять запрет на продажу БАДов в интернете

Запрет на продажу биологически активных добавок (БАДов) в интернете может быть снят в России уже в 2021 году.
РБК вчера в 22:49
Политика

Туск не приедет в Польшу на 80-летие начала Второй мировой войны

Глава Европейского совета Дональд Туск в эфире телеканала TVN24 заявил, что не приедет в Польшу 1 сентября на памятные мероприятия по случаю 80-летней годовщины начала Второй мировой войны.
RT на русском 16:41
Общество

В Петербурге оштрафовали аниматора в костюме коня Юлия

РИА Новости 10:07
Общество

Названы нововведения, ожидающие россиян с сентября

C 1 первого сентября 2019 года в России вступает ряд новых законов.
Газета.Ru 02:46
Политика

Законодатели США выразили озабоченность состоянием демократии в Польше

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США демократ Элиот Энгел и старший республиканец в комитете Майкл Маккол направили письмо премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому, в котором призвали устранить изъяны в демократии.
ТАСС 17:26
Экономика

Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе

Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК 12:54
Футбол

«РБ Лейпциг» победил и в Мёнхенгладбахе, у Вернера хет-трик

На 90-й минуте Брель Эмболо подарил надежду «Боруссии», но тут же Вернер забил снова - 3:1.
Евро-футбол.ру 16:28
Футбол

ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников в Лиге Европы

Московский ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы сезона-2019/2020.
Lenta.ru 07:48
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Валерия Алексеевна Гонтарева
Украинский бизнесмен
Украинский финансист и инвестбанкир, миллионер. Глава Национального банка Украины с 19 июня 2014 года по 15 марта 2018 года, первая женщина на этом посту.
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