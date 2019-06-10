Происшествия

Бывшего главу Коми Гайзера осудили на 11 лет колонии строгого режимаМИР 24 06:32

Замоскворецкий суд Москвы признал экс-главу Коми Гайзер признан виновным по делу о коррупции и создании ОПГ. Бывший чиновник приговорен к 11 годам колонии строгого режима, он также должен будет выплатить штраф в размере 160 миллионов рублей, передает РИА «Новости».
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Суд приговорил экс-главу Республики Коми к 11 годам колонии

Замоскворецкий суд Москвы в понедельник снял обвинение в создании преступного сообщества и приговорил к 11 годам колонии и штрафу в 160 млн рублей бывшего главу Республики Коми Вячеслава Гайзера, признав виновным в мошенничестве, коррупции и отмывании денежных средств, передает корр. ТАСС из зала суда.
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Вячеслав Михайлович Гайзер
Российский политик
Российский государственный деятель, министр финансов и Глава Республики Коми. До сентября 2015 года являлся членом Высшего совета партии «Единая Россия». 19 сентября 2015 года был обвинён в организации преступного сообщества, находится под арестом.
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