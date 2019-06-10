Бывшего главу Коми Гайзера осудили на 11 лет колонии строгого режимаМИР 24 06:32

Замоскворецкий суд Москвы в понедельник снял обвинение в создании преступного сообщества и приговорил к 11 годам колонии и штрафу в 160 млн рублей бывшего главу Республики Коми Вячеслава Гайзера, признав виновным в мошенничестве, коррупции и отмывании денежных средств, передает корр. ТАСС из зала суда.

с чего всё началось

Замоскворецкий суд Москвы признал экс-главу Коми Гайзер признан виновным по делу о коррупции и создании ОПГ. Бывший чиновник приговорен к 11 годам колонии строгого режима, он также должен будет выплатить штраф в размере 160 миллионов рублей, передает РИА «Новости».

Бывшего главу Коми Гайзера осудили на 11 лет колонии строгого режима

Происшествия Адвокат: Генпрокуратура истребовала дело Голунова для проверки Генеральная прокуратура потребовала предоставить ей материалы дела в отношении журналиста Ивана Голунова для проверки.

Баскетбол ЦСКА победил «Химки» и в восьмой раз подряд выиграл Единую лигу ВТБ Счет в серии до трех побед стал 3-0 в пользу армейцев. ЦСКА в восьмой раз подряд и девятый в истории стал чемпионом Единой лиги ВТБ.

Происшествия Фигурирующий в деле журналиста Голунова силовик рассказал о давлении на правоохранителей Напомним, 6 июня Ивана Голунова задержали в районе станции метро «Цветной бульвар» по подозрению в попытке сбыть наркотики.

Политика Зеленского обозвали губернатором Малороссии В центре Киева под стенами администрации президента на улице Банковая проходит акция "Останови капитуляцию!" из-за последних заявлений о Донбассе, сделанных представителями команды Владимира Зеленского.

Происшествия У Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке У продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке, сообщает телеграм-канал Mash.

Шоу-бизнес Потап скрывал роман с Настей Каменских из-за семьи Недавно Потам с Настей Каменских официально поженились, став героями первых полос многих изданий.

Гаджеты Huawei нашел российскую замену Android Производитель смартфонов Huawei, попавший под ограничения со стороны США и потерявший доступ к обновлениям операционной системы (ОС) Android, может найти ей замену в России.

Происшествия На пакетах с наркотиками в «деле Голунова» нашли ДНК нескольких людей На пакетах с наркотиками, обнаруженных у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по г. Москве.

Авто Новым гендиректором производителя Aurus стал глава УАЗа Адиль Ширинов Глава УАЗа и Ford Sollers Адиль Ширинов сменил Герхарда Хильгерта на посту генерального директора производителя президентского лимузина из проекта "Кортеж" компании "Аурус".

Общество В ПФР назвали главную причину отказа в оформлении пенсии Отсутствие оснований для досрочного назначения пенсии признано самой частой причиной отказа в ее оформлении, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.

Наука Найдено место падения километрового метеорита Исследователи нашли на территории Великобритании гигантскую воронку, оставшуюся после падения на Землю метеорита с диаметром около 1 километра, который столкнулся с нашей планетой примерно 1,2 миллиарда лет назад.

Происшествия В ОНК заявили, что Голунов письменно отказался от медпомощи Специальный корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов, которого суд отправил под домашний арест, сам отказался от медицинской помощи в письменной форме.

Происшествия Экс-глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора В конце мая сообщалось, что Федеральной службой безопасности совместно с подразделениями СК и МВД в Москве по подозрению в покушении на жизнь главы Волгоградской области Андрея Бочарова, совершенное в 2016 году путем поджога его домовладения, задержан криминальный "авторитет" Евгений Ремезов.

Космос Россияне смогут увидеть Юпитер после 10 июня Согласно предоставленному сообщению от Московского планетария, 10 июня в 18:00 (мск) Юпитер будет находиться в месте противостояния Солнцу и займет третье место на небе вместе с Луной и Венерой.

Общество Выплаты по уходу за инвалидами повысят до 10 тысяч рублей Депутаты намерены увеличить ежемесячную выплату до 10 тысяч рублей. Речь идет о тех, кто ухаживает за инвалидами первой группы.

Армия и оружие Адмирал оценил реакцию российских моряков на инцидент с крейсером США Адмиралом запаса Валентином Селивановым была дана оценка действиям российских моряков противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" во время инцидента с американским ракетным крейсером в Восточно-Китайском море, передает РИА Новости.

Музыка Балалаечник восхитил Queen, исполнив The Show Must Go On Житель Перми сумел исполнением музыки восхитить легендарную группу Пермский балалаечник Андрей Киряков попал в официальный Instagram легендарной группы Queen, восхитив ее исполнением песни The Show Must Go On.

Наука В условиях космоса кислоты могут не диссоциировать Если в нормальных условиях соляная кислота вступает в контакт с молекулами воды, то кислота немедленно диссоциирует, высвобождая свой протон.