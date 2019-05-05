Политика
Экс-главком НАТО предложил запретить россиянам въезжать в СШАРеальное время 02:02
Экс-верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис предложил ввести новые санкции в отношении России, в том числе и полный запрет на въезд россиян в Штаты.
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Нет сомнений, что Америка пережила прямой удар от русских рук в сердце нашей демократической системы. Сейчас уже ясно, что мы ничем не ответили на это, сделали только пару символических жестов.
— Джеймс Ставридис, американский бизнесменРоссийский Диалог 02:54
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