Политика
Экс-главком НАТО предложил ограничить россиянам въезд в СШАРБК 00:56
Отставной адмирал США, бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в своей статье для журнала Time предложил ввести новые санкции против России.
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Общество
Россиянам напомнили о трехдневной рабочей неделе
В связи с празднованием 9 мая Дня Победы россиян ожидает трехдневная рабочая неделя, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роструда.
Обновлено в 00:27
Политика
Гуайдо признал провал попытки свержения Мадуро
Обновлено в 04:57
Хоккей
Василевский сыграет в воротах сборной России в матче с Чехией
Василевский защищал ворота сборной России в матче против Швеции (4:6) и был признан лучшим игроком команды.
Обновлено в 04:16
Политика
Медведчук заявил, что Зеленский должен наладить отношения с Россией
Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что избранный президент страны Владимир Зеленский должен наладить отношения с Россией.
Обновлено вчера в 20:18
Общество
Российский педиатр выписала годовалому ребенку рецепт от 1919 года
В Челябинске педиатр выписала годовалому ребенку рецепт на лекарства на бланке, утвержденном Минздравом СССР.
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес
Татьяна Навка похвасталась фигурой в бикини
Ранее Навка рассказывала, что даже на отдыхе не дает себе расслабиться и всегда ищет возможность выполнить физические упражнения.
Обновлено 02 мая в 07:14
Шоу-бизнес
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Технологии
Компания Meizu получила дополнительное финансирование
Компания Meizu смогла получить дополнительное финансирование.
Обновлено в 04:21
Общество
В России вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах
В России вступили в силу правила идентификации в мессенджерах через мобильных операторов.
Обновлено вчера в 22:37
Происшествия
В Киевской области прогремел взрыв в жилом доме
Один человек погиб, трое госпитализированы в результате срабатывания взрывного устройства в Киевской области, сообщает в воскресенье департамент здравоохранения Киевской облгосадминистрации.
Обновлено в 05:05
Политика
Постпред России допустил выход из конвенции по правам человека
Если России не удастся выйти на компромисс по вопросам членства в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и выполнения обязательств Европейской конвенции по правам человека, то Москва рассмотрит все варианты развития событий.
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес
Рита Дакота и Ольга Бузова устроили битву прозрачных платьев
32-летняя Ольга Бузова выбрала своего появления на фестивале не менее эффектный наряд — черное боди и прозрачное платье, обильно украшенное блестками и перьями.
Обновлено в 04:08
Политика
На Украине нашли повод перенести инаугурацию Зеленского
Избранный президент Украины Владимир Зеленский не смог достичь соглашения с депутатами Верховной рады о дате проведения своей инаугурации.
Обновлено вчера в 18:09
Общество
В Германии могут ввести штрафы за отказ прививать детей от кори
Минздрав Германии предложил штрафовать граждан за отказ вакцинировать детей от кори.
Обновлено в 03:26
Футбол
Футболист Кэхилл объявил об уходе из «Челси»
Защитник лондонского «Челси» Гари Кэхилл заявил, что покидает клуб по окончании сезона, а также раскритиковал главного тренера команды Маурицио Сарри.
Обновлено в 04:01
Армия и оружие
Силы безопасности Туниса раскрыли планы совершения терактов в стране
Силы безопасности Туниса сумели раскрыть планы террористов по совершению атак на территории республики в период священного месяца Рамадан.
Обновлено вчера в 14:07
Общество
Акция «Бессмертный полк» прошла в Нью-Йорке
Акция «Бессмертный полк» пятый год подряд прошла в Нью-Йорке.
Обновлено в 03:20
Общество
Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет
Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
Российские военные сообщили об объединении боевиков в Идлибской зоне
По данным российского Генштаба, боевики "ан-Нусры"* контролируют около 99 процентов Идлибской зоны деэскалации.
Обновлено вчера в 15:03
Общество
Спасатели порекомендовали не надевать камуфляж в лес
При походах в лес надевать нужно не камуфляжную одежду, а яркую — броские цвета помогают спасателям находить заблудившихся.
Обновлено в 04:09
Общество
Проходящий в Новосибирске форум «Свободные люди» пытаются сорвать
Владельцам помещения в Академгородке, где проходят форум, звонят неизвестные. В Новосибирске проходит гражданский форум «Свободные люди».
Обновлено в 03:29
Происшествия
В Кувейте суд согласился отпустить россиянку под залог в $65 млн
Апелляционный суд Кувейта постановил освободить осуждённую на десять лет россиянку Марию Лазареву под залог в 20 млн кувейтских динар (более $65 млн).
Обновлено в 04:45
Единоборства
Головкин не оценил бой Альвареса с Джейкобсом
Утром 5 мая по московскому Альварес единогласным решением судей победил Джейкобса и с данного момента является чемпионом мира в среднем весе сразу по трем версиям.
Обновлено в 04:43
Религия
Папа Римский подтвердил свое желание приехать в Россию
Обновлено в 03:16
Космос
Ученые: Жизнь на Земле могла появиться из другой звездной системы
Обновлено 03 мая в 16:03
Армия и оружие
В ДНР предотвратили попытку проникновения диверсантов
Обновлено в 05:01
Шоу-бизнес
Похудевшая после болезни Лариса Долина впервые появилась на публике
Случилось как раз наоборот - погоревав несколько месяцев и пропав из виду, она впервые появилась на публике - заметно похудевшая и помолодевшая.
Обновлено в 01:58
Шоу-бизнес
Катя Жужа вышла замуж за сына миллионера в Лас-Вегасе
Журналисты узнали, что Катя Жужа вышла замуж за сына миллионера в Лас-Вегасе, но супруги не стали пока сообщать о своей тайной свадьбе подписчикам.
Обновлено в 02:41
Игры
Blizzard намерена масштабно расширять вселенную Overwatch
Обновлено вчера в 09:39