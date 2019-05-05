Политика

Экс-главком НАТО предложил ограничить россиянам въезд в СШАРБК 00:56

Отставной адмирал США, бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в своей статье для журнала Time предложил ввести новые санкции против России.
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Рогозин ответил американскому другу, предложившему запретить россиянам въезд в США

ФАН04:55

Бывший главнокомандующий НАТО предложил новые ограничения на въезд в США для россиян

Коммерсантъ02:48

Американский адмирал предложил запретить россиянам въезд в США

BFM.ruвчера в 10:24

Экс-главком НАТО предложил ограничить россиянам въезд в США

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Экс-главком НАТО призвал к полному запрету въезда россиян в США

РИА Новостивчера в 21:19

Американский адмирал предложил запретить всем россиянам въезд в США

Свободная Прессавчера в 11:49

Экс-главком НАТО хочет ограничить россиянам въезд в США

Газета.Ru03:40
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Общество

Россиянам напомнили о трехдневной рабочей неделе

В связи с празднованием 9 мая Дня Победы россиян ожидает трехдневная рабочая неделя, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роструда.
Обновлено в 00:27
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Гуайдо признал провал попытки свержения Мадуро

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Хоккей

Василевский сыграет в воротах сборной России в матче с Чехией

Василевский защищал ворота сборной России в матче против Швеции (4:6) и был признан лучшим игроком команды.
Обновлено в 04:16
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Медведчук заявил, что Зеленский должен наладить отношения с Россией

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что избранный президент страны Владимир Зеленский должен наладить отношения с Россией.
Обновлено вчера в 20:18
Общество

Российский педиатр выписала годовалому ребенку рецепт от 1919 года

В Челябинске педиатр выписала годовалому ребенку рецепт на лекарства на бланке, утвержденном Минздравом СССР.
Обновлено в 05:20
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Татьяна Навка похвасталась фигурой в бикини

Ранее Навка рассказывала, что даже на отдыхе не дает себе расслабиться и всегда ищет возможность выполнить физические упражнения.
Обновлено 02 мая в 07:14
Происшествия

В Сети появилось видео со стреляющим из автомата депутатом Госдумы

Обновлено в 00:09
Шоу-бизнес

Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление

Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Технологии

Компания Meizu получила дополнительное финансирование

Компания Meizu смогла получить дополнительное финансирование.
Обновлено в 04:21
Общество

В России вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах

В России вступили в силу правила идентификации в мессенджерах через мобильных операторов.
Обновлено вчера в 22:37
Происшествия

В Киевской области прогремел взрыв в жилом доме

Один человек погиб, трое госпитализированы в результате срабатывания взрывного устройства в Киевской области, сообщает в воскресенье департамент здравоохранения Киевской облгосадминистрации.
Обновлено в 05:05
Политика

Постпред России допустил выход из конвенции по правам человека

Если России не удастся выйти на компромисс по вопросам членства в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и выполнения обязательств Европейской конвенции по правам человека, то Москва рассмотрит все варианты развития событий.
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес

Рита Дакота и Ольга Бузова устроили битву прозрачных платьев

32-летняя Ольга Бузова выбрала своего появления на фестивале не менее эффектный наряд — черное боди и прозрачное платье, обильно украшенное блестками и перьями.
Обновлено в 04:08
Политика

На Украине нашли повод перенести инаугурацию Зеленского

Избранный президент Украины Владимир Зеленский не смог достичь соглашения с депутатами Верховной рады о дате проведения своей инаугурации.
Обновлено вчера в 18:09
Общество

В Германии могут ввести штрафы за отказ прививать детей от кори

Минздрав Германии предложил штрафовать граждан за отказ вакцинировать детей от кори.
Обновлено в 03:26
Футбол

Футболист Кэхилл объявил об уходе из «Челси»

Защитник лондонского «Челси» Гари Кэхилл заявил, что покидает клуб по окончании сезона, а также раскритиковал главного тренера команды Маурицио Сарри.
Обновлено в 04:01
Армия и оружие

Силы безопасности Туниса раскрыли планы совершения терактов в стране

Силы безопасности Туниса сумели раскрыть планы террористов по совершению атак на территории республики в период священного месяца Рамадан.
Обновлено вчера в 14:07
Общество

Акция «Бессмертный полк» прошла в Нью-Йорке

Акция «Бессмертный полк» пятый год подряд прошла в Нью-Йорке.
Обновлено в 03:20
Общество

Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет

Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие

Российские военные сообщили об объединении боевиков в Идлибской зоне

По данным российского Генштаба, боевики "ан-Нусры"* контролируют около 99 процентов Идлибской зоны деэскалации.
Обновлено вчера в 15:03
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Спасатели порекомендовали не надевать камуфляж в лес

При походах в лес надевать нужно не камуфляжную одежду, а яркую — броские цвета помогают спасателям находить заблудившихся.
Обновлено в 04:09
Общество

Проходящий в Новосибирске форум «Свободные люди» пытаются сорвать

Владельцам помещения в Академгородке, где проходят форум, звонят неизвестные. В Новосибирске проходит гражданский форум «Свободные люди».
Обновлено в 03:29
Происшествия

В Кувейте суд согласился отпустить россиянку под залог в $65 млн

Апелляционный суд Кувейта постановил освободить осуждённую на десять лет россиянку Марию Лазареву под залог в 20 млн кувейтских динар (более $65 млн).
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Головкин не оценил бой Альвареса с Джейкобсом

Утром 5 мая по московскому Альварес единогласным решением судей победил Джейкобса и с данного момента является чемпионом мира в среднем весе сразу по трем версиям.
Обновлено в 04:43
Религия

Папа Римский подтвердил свое желание приехать в Россию

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Обновлено 03 мая в 16:03
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В ДНР предотвратили попытку проникновения диверсантов

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Похудевшая после болезни Лариса Долина впервые появилась на публике

Случилось как раз наоборот - погоревав несколько месяцев и пропав из виду, она впервые появилась на публике - заметно похудевшая и помолодевшая.
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Джеймс Ставридис
Американский бизнесмен
Американский военный деятель, отставной адмирал военно-морских сил США, бывший главнокомандующий Южным командованием США, командующий Европейским командованием Вооружённых Сил США и Верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе. Первый морской офицер, занимавший данные должности.
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