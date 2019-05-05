Политика

Экс-главком НАТО предложил ограничить россиянам въезд в СШАРБК 00:56

Отставной адмирал США, бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в своей статье для журнала Time предложил ввести новые санкции против России.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Бывший главнокомандующий НАТО предложил новые ограничения на въезд в США для россиян

Коммерсантъ02:48

Экс-главком НАТО хочет ограничить россиянам въезд в США

Газета.Ru03:40

Экс-главком НАТО предложил ограничить россиянам въезд в США

РБК00:56

Экс-главком НАТО призвал к полному запрету въезда россиян в США

РИА Новостивчера в 21:19

Американский адмирал предложил запретить россиянам въезд в США

ФАНвчера в 18:59

Американский адмирал предложил запретить всем россиянам въезд в США

Свободная Прессавчера в 11:49

Американский адмирал предложил запретить россиянам въезд в США

BFM.ruвчера в 10:24
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 03:59, Ашберн
Единоборства

Головкин назвал бой Альвареса и Джейкобса скучным

Обновлено в 03:30
Происшествия

Оренбуржцы застряли в аэропорту Дубая из-за неисправности самолёта

Обновлено вчера в 03:21
Музыка

Небензя спел в ООН военные песни

Обновлено вчера в 17:46
Политика

Экс-главу охраны Лукашенко обвинили в получении взятки из России

Бывший замглавы Совбеза Белоруссии Андрей Втюрин был задержан при получении крупной взятки.
Обновлено вчера в 04:07
Происшествия

В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве

Обновлено вчера в 12:30
Экономика

Эксперты оценили влияние майских праздников на экономику

Российская экономика не испытает большого стресса от замедления деловой активности и снижения темпов промышленного производства из-за длинных майских выходных, а возможные негативные проявления будут компенсированы в последующие месяцы года, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Обновлено в 02:10
Религия

Радоница в этом году выпала на 7 мая

Один из самых важных поминальных дней в году отмечается на девятый день после Христова Воскресения и всегда приходится на вторник.
Обновлено вчера в 05:26
Общество

В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах

В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Армия и оружие

Танк Т-72 выдержал атаку ПТУР в Сирии

Российский танк Т-90 (усовершенствованный танк Т-72Б), состоящий на вооружении правительственных войск Сирии, выдержал попадание противотанковой управляемой ракеты (ПТУР).
Обновлено вчера в 23:25
Культура

СМИ назвали причину победы дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 02:51
Общество

Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет

Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Политика

Постпред РФ в Совете Европы прокомментировал выборы нового генсека

На предстоящих в июне нынешнего года будет избран новый глава ПАСЕ.
Обновлено в 03:52
Происшествия

В ДТП на Кубани погибли трое взрослых и ребенок

В результате ДТП погибли двое пассажиров Volkswagen, а также женщина и ребенок 2017 года рождения, которые находились в автомобиле ТагАЗ.
Обновлено вчера в 16:40
Происшествия

В Сети появилось видео со «стреляющим из автомата» депутатом Госдумы

Обновлено вчера в 22:58
Футбол

Клопп рассказал о травме Салаха после матча с «Ньюкаслом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о травме нападающего команды Мохаммеда Салаха, которую он получил во время матча 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Ньюкаслом» (3:2).
Обновлено вчера в 19:56
Армия и оружие

Япония отправила истребители на перехват двух военных самолетов России

Обновлено в 03:50
Общество

Лондон выявил потоки нелегальных мигрантов из Вьетнама через Россию

Преступные группировки часто используют российские туристические визы, чтобы привезти в Великобританию тысячи социально незащищенных взрослых и детей из Вьетнама.
Обновлено в 01:59
Здоровье

Врачи рекомендуют не мыть курицу перед приготовлением

Эксперты американских центров по контролю и профилактике заболеваний настойчиво советуют не мыть сырую курицу, так как вода из-под неё может содержать опасные бактерии и загрязнять другие продукты и столовые предметы.
Обновлено вчера в 06:05
Политика

В Раде рассказали, что объединяет русских и украинцев

Русских и украинцев объединяют культура, вера и язык, заявил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:02
Единоборства

Боксер Артур Бетербиев защитил чемпионский титул

Российский боксер Артур Бетербиев сохранил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии IBF, победив в Лас-Вегасе представителя США Радивое Калайджича.
Обновлено в 02:38
Футбол

Находящийся в СИЗО Кокорин получит медаль

Обновлено в 02:47
Политика

Гуайдо признал неудачу попытки свержения Мадуро

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо признал, что попытка свергнуть президента страны Николаса Мадуро потерпела неудачу из-за недостаточной поддержки со стороны венесуэльских военных и не исключил того, что согласился бы на предложение со стороны США о начале иностранной военной интервенции в Венесуэлу, если бы оно поступило.
Обновлено вчера в 18:08
Наука

Создан антибиотик для борьбы с раком

Результаты лабораторных исследований показали, что синтезированное вещество может не только лечить рак, но и справляться так называемыми супербактериями — то есть, с бактериями, устойчивыми ко всем известным сейчас антибиотикам.
Обновлено вчера в 09:34
Общество

В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка»

В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.
Обновлено вчера в 13:31
Шоу-бизнес

Ольга Бузова получила приглашение на «Евровидение-2019»

Киркоров признался, что хотел бы видеть Бузову в группе поддержки на "Евровидении-2019".
Обновлено вчера в 12:00
Политика

Ляшко назвал главные вопросы к Зеленскому

Лидер украинских радикалов Олег Ляшко заявил, что дата инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского — второстепенный вопрос для страны.
Обновлено вчера в 14:22
Общество

Российские города возглавили список самых экстремальных в мире

Обновлено вчера в 19:22
Политика

Правительство опровергло родство Медведевой и глав «Мираторга»

Правительство Российской Федерации опровергло сообщения СМИ о наличии каких-либо родственных связей между женой премьер-министра России Светланой Медведевой и главами агропромышленного холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками.
Обновлено 03 мая в 05:18
Происшествия

СК начал проверку после рекомендации врача «вызвать попа» пенсионеру

Следственный комитет в Новоалтайске начал проверку после того, как портал «Толк» опубликовал информацию, что дежурный врач больницы отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, предложив его родным вместо этого «вызвать попа».
Обновлено вчера в 20:00
Экономика

В Центробанке Эстонии остался один слиток золота

Обновлено 03 мая в 18:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джеймс Ставридис
Американский бизнесмен
Американский военный деятель, отставной адмирал военно-морских сил США, бывший главнокомандующий Южным командованием США, командующий Европейским командованием Вооружённых Сил США и Верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе. Первый морской офицер, занимавший данные должности.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное