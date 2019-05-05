Политика

Экс-главком НАТО предложил ограничить россиянам въезд в СШАРБК 00:56

Отставной адмирал США, бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в своей статье для журнала Time предложил ввести новые санкции против России.
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Экс-главком НАТО призвал к полному запрету въезда россиян в США

РИА Новостивчера в 21:19

Экс-главком НАТО предложил ограничить россиянам въезд в США

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Экс-главком НАТО призвал запретить въезд в США россиянам

News.ruвчера в 23:08

Экс-главнокомандующий НАТО предложил ограничить россиянам въезд в США

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Американский адмирал предложил запретить россиянам въезд в США

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Американский адмирал предложил запретить всем россиянам въезд в США

Свободная Прессавчера в 11:49

Американский адмирал предложил запретить россиянам въезд в США

BFM.ruвчера в 10:24
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Два льва напали на работника зоопарка в Германии

Обновлено вчера в 11:56
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Астрономы создали мозаику Вселенной из 265 тысяч галактик

Американские астрономы благодаря работе с телескопом Hubble смогли обработать более 7,5 тысячи снимков части неба и составили из них «Книгу истории Вселенной».
Обновлено вчера в 05:16
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Послушная дочь конструктивного отца: Мария Машкова рассказала о вмешательстве в ее личную жизнь папы

Обновлено в 00:13
Происшествия

Хабаровск накрыло дымом от лесных пожаров

Хабаровск утром в воскресенье затянуло дымом лесных пожаров из Нанайского района, сообщили ТАСС в Дальневосточном Гидрометцентре.
Обновлено вчера в 21:30
Единоборства

Геннадий Головкин выбрал нового тренера

Экс-чемпион мира в среднем весе 37-летний Геннадий Головкин назвал имя нового тренера.
Обновлено вчера в 14:31
Общество

Российские города возглавили список самых экстремальных в мире

Испанская газета El Pais составила список самых экстремальных городов в мире, куда вошли самые сложные для жизни и туризма города.
Обновлено вчера в 19:22
Экономика

Эксперты оценили влияние майских праздников на экономику

Российская экономика не испытает большого стресса от замедления деловой активности и снижения темпов промышленного производства из-за длинных майских выходных, а возможные негативные проявления будут компенсированы в последующие месяцы года, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
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Футбол

Медведев поздравил ФК «Зенит» с победой в чемпионате России

Обновлено вчера в 16:27
Единоборства

Тяжеловес Бетербиев защитил титул чемпиона IBF

Во время вечера бокса, который прошел в Стоктоне, штат Калифорния, российский боксер Артур Бетербиев защитил титул чемпиона IBF в тяжелом весе.
Обновлено в 00:10
Здоровье

Врач опроверг данные о вреде мытья курятины перед приготовлением

Врач-терапевт Юрий Ярошенко опроверг заявления об опасности мытья куриного мяса перед приготовлением.
Обновлено вчера в 11:43
Происшествия

Пассажирский Boeing 737 упал в реку в США

Около американского города Джексонвилл произошло крушение пассажирского самолета Boeing 737. Об этом сообщает мэр города Ленни Карри.
Обновлено 03 мая в 23:14
Общество

В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах

В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Шоу-бизнес

Собчак путешествует по Италии с Богомоловым

Режиссер Константин Богомолов проводит майские каникулы в Италии. Его возлюбленная Ксения Собчак составляет ему компанию.
Обновлено вчера в 11:45
Футбол

«Кардифф Сити» проиграл «Кристал Пэлас» и вылетел из АПЛ

Добавим, что ранее шансов на сохранение места в премьер-лиге лишились Фулхэм и Хаддерсфилд Таун.
Обновлено вчера в 14:52
Происшествия

В ДТП на Кубани погибли трое взрослых и ребенок

Крупная авария, жертвами которой стали трое взрослых и один несовершеннолетний ребенок, произошла в субботу вечером в Красноармейском районе Кубани.
Обновлено вчера в 16:40
Общество

Аномальная жара грозит пожарами на Урале

Столбики термометров покажут от +25 до 27 градусов и выше. Это грозит природными пожарами.
Обновлено в 02:08
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Мадонна назвала себя жертвой дискриминации

Обновлено в 01:41
Политика

В Северной Македонии начался второй тур выборов президента

Если же албанцы действительно откажутся голосовать во втором туре, что приведет к срыву выборов, с 12 мая временным президентом страны станет спикер парламента, македонский албанец Талат Джафери (из партии ДСИ).
Обновлено в 01:26
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Торнтон подрался с вратарем «Колорадо», а удалили Задорова

Обновлено в 02:05
Общество

Гроза и до 23 градусов тепла ожидаются в Москве

Воздух в Москве прогреется в воскресенье до плюс 23 градусов, синоптики предупреждают о грозе с сильным ветром, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Обновлено вчера в 23:05
Армия и оружие

Мадуро призвал военных готовиться к войне с США

Обновлено вчера в 22:21
Происшествия

Пять человек погибли при пожаре в жилом доме в Китае

Обновлено в 01:41
Происшествия

СК начал проверку после рекомендации врача «вызвать попа» пенсионеру

По его данным, дежурный врач больницы в Новоалтайске отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, предложив его родственникам вместо медицинской помощи «вызвать попа».
Обновлено вчера в 15:49
Технологии

Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет

Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
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Единоборства

Александр Шлеменко нокаутировал Вискарди Андраде в третьем раунде

Во втором раунде Шлеменко целиком контролировал бой, Андраде же в основном защищался. В третьем раунде бой стал еще более односторонним.
Обновлено вчера в 12:50
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Священника пригласили к певице МакSим в больницу

Российская певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, пригласила в больницу, где проходит лечение после автомобильной аварии, священника.
Обновлено вчера в 20:10
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НХЛ назвала трех звезд игрового дня плей-офф

В ночь на 5 мая (мск) прошли очередные матчи второго раунда Кубка Стэнли-2019 по итогам которых НХЛ назвала тройку лучших игроков.
Обновлено в 01:39
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В Подмосковье два человека погибли, врезавшись на автомобиле в дерево

"В 22:50 на улице Лесная в деревне Ачкасово Воскресенского района автомобиль Honda Accord съехал с дороги и врезался в дерево, в результате чего двое человек, находившихся внутри, погибли", - сказали в ведомстве.
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Небензя спел в ООН песни военных лет

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В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка»

В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.
Обновлено вчера в 13:31
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Джеймс Ставридис
Американский бизнесмен
Американский военный деятель, отставной адмирал военно-морских сил США, бывший главнокомандующий Южным командованием США, командующий Европейским командованием Вооружённых Сил США и Верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе. Первый морской офицер, занимавший данные должности.
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