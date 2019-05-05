Политика
Экс-главком НАТО предложил ограничить россиянам въезд в СШАРБК 00:56
Отставной адмирал США, бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в своей статье для журнала Time предложил ввести новые санкции против России.
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Происшествия
Два льва напали на работника зоопарка в Германии
Обновлено вчера в 11:56
Космос
Астрономы создали мозаику Вселенной из 265 тысяч галактик
Американские астрономы благодаря работе с телескопом Hubble смогли обработать более 7,5 тысячи снимков части неба и составили из них «Книгу истории Вселенной».
Обновлено вчера в 05:16
Шоу-бизнес
Послушная дочь конструктивного отца: Мария Машкова рассказала о вмешательстве в ее личную жизнь папы
Обновлено в 00:13
Происшествия
Хабаровск накрыло дымом от лесных пожаров
Хабаровск утром в воскресенье затянуло дымом лесных пожаров из Нанайского района, сообщили ТАСС в Дальневосточном Гидрометцентре.
Обновлено вчера в 21:30
Единоборства
Геннадий Головкин выбрал нового тренера
Экс-чемпион мира в среднем весе 37-летний Геннадий Головкин назвал имя нового тренера.
Обновлено вчера в 14:31
Общество
Российские города возглавили список самых экстремальных в мире
Испанская газета El Pais составила список самых экстремальных городов в мире, куда вошли самые сложные для жизни и туризма города.
Обновлено вчера в 19:22
Экономика
Эксперты оценили влияние майских праздников на экономику
Российская экономика не испытает большого стресса от замедления деловой активности и снижения темпов промышленного производства из-за длинных майских выходных, а возможные негативные проявления будут компенсированы в последующие месяцы года, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Обновлено в 02:10
Футбол
Медведев поздравил ФК «Зенит» с победой в чемпионате России
Обновлено вчера в 16:27
Единоборства
Тяжеловес Бетербиев защитил титул чемпиона IBF
Во время вечера бокса, который прошел в Стоктоне, штат Калифорния, российский боксер Артур Бетербиев защитил титул чемпиона IBF в тяжелом весе.
Обновлено в 00:10
Здоровье
Врач опроверг данные о вреде мытья курятины перед приготовлением
Врач-терапевт Юрий Ярошенко опроверг заявления об опасности мытья куриного мяса перед приготовлением.
Обновлено вчера в 11:43
Происшествия
Пассажирский Boeing 737 упал в реку в США
Около американского города Джексонвилл произошло крушение пассажирского самолета Boeing 737. Об этом сообщает мэр города Ленни Карри.
Обновлено 03 мая в 23:14
Общество
В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах
В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Шоу-бизнес
Собчак путешествует по Италии с Богомоловым
Режиссер Константин Богомолов проводит майские каникулы в Италии. Его возлюбленная Ксения Собчак составляет ему компанию.
Обновлено вчера в 11:45
Футбол
«Кардифф Сити» проиграл «Кристал Пэлас» и вылетел из АПЛ
Добавим, что ранее шансов на сохранение места в премьер-лиге лишились Фулхэм и Хаддерсфилд Таун.
Обновлено вчера в 14:52
Происшествия
В ДТП на Кубани погибли трое взрослых и ребенок
Крупная авария, жертвами которой стали трое взрослых и один несовершеннолетний ребенок, произошла в субботу вечером в Красноармейском районе Кубани.
Обновлено вчера в 16:40
Общество
Аномальная жара грозит пожарами на Урале
Столбики термометров покажут от +25 до 27 градусов и выше. Это грозит природными пожарами.
Обновлено в 02:08
Шоу-бизнес
Мадонна назвала себя жертвой дискриминации
Обновлено в 01:41
Политика
В Северной Македонии начался второй тур выборов президента
Если же албанцы действительно откажутся голосовать во втором туре, что приведет к срыву выборов, с 12 мая временным президентом страны станет спикер парламента, македонский албанец Талат Джафери (из партии ДСИ).
Обновлено в 01:26
Хоккей
Торнтон подрался с вратарем «Колорадо», а удалили Задорова
Обновлено в 02:05
Общество
Гроза и до 23 градусов тепла ожидаются в Москве
Воздух в Москве прогреется в воскресенье до плюс 23 градусов, синоптики предупреждают о грозе с сильным ветром, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Обновлено вчера в 23:05
Армия и оружие
Мадуро призвал военных готовиться к войне с США
Обновлено вчера в 22:21
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в жилом доме в Китае
Обновлено в 01:41
Происшествия
СК начал проверку после рекомендации врача «вызвать попа» пенсионеру
По его данным, дежурный врач больницы в Новоалтайске отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, предложив его родственникам вместо медицинской помощи «вызвать попа».
Обновлено вчера в 15:49
Технологии
Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет
Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Единоборства
Александр Шлеменко нокаутировал Вискарди Андраде в третьем раунде
Во втором раунде Шлеменко целиком контролировал бой, Андраде же в основном защищался. В третьем раунде бой стал еще более односторонним.
Обновлено вчера в 12:50
Шоу-бизнес
Священника пригласили к певице МакSим в больницу
Российская певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, пригласила в больницу, где проходит лечение после автомобильной аварии, священника.
Обновлено вчера в 20:10
Хоккей
НХЛ назвала трех звезд игрового дня плей-офф
В ночь на 5 мая (мск) прошли очередные матчи второго раунда Кубка Стэнли-2019 по итогам которых НХЛ назвала тройку лучших игроков.
Обновлено в 01:39
Происшествия
В Подмосковье два человека погибли, врезавшись на автомобиле в дерево
"В 22:50 на улице Лесная в деревне Ачкасово Воскресенского района автомобиль Honda Accord съехал с дороги и врезался в дерево, в результате чего двое человек, находившихся внутри, погибли", - сказали в ведомстве.
Обновлено вчера в 15:52
Музыка
Небензя спел в ООН песни военных лет
Обновлено вчера в 14:37
Общество
В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка»
В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.
Обновлено вчера в 13:31