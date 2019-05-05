Политика
Экс-главком НАТО предложил ограничить россиянам въезд в СШАРБК 00:56
Отставной адмирал США, бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в своей статье для журнала Time предложил ввести новые санкции против России.
Читать в источнике
Оценить123
Нет сомнений, что Америка пережила прямой удар от русских рук в сердце нашей демократической системы. Сейчас уже ясно, что мы ничем не ответили на это, сделали только пару символических жестов.
— Джеймс Ставридис, американский бизнесменРоссийский Диалог 02:54
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 07:00, Ашберн
Происшествия
В России за взятки осудили почти 6 тысяч человек
За получение взяток на сумму свыше 10 тысяч рублей были осуждены 2167 человек. Из них реальный срок получили 446 осужденных.
Обновлено в 05:41
Общество
Российский педиатр выписала годовалому ребенку рецепт от 1919 года
В Челябинске педиатр выписала годовалому ребенку рецепт на лекарства на бланке, утвержденном Минздравом СССР.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Опасная для людей рысь сбежала из квартиры в Москве
Обновлено в 03:40
Экономика
Эксперты оценили влияние майских праздников на экономику
Аналитик считает, что не обязательно воспринимать майские праздники как потери для экономики.
Обновлено в 02:10
Здоровье
Главной причиной распространения наркотиков в Ростовской области сочли моральную деградацию и вседозволенность
Согласно проведённому опросу, число жителей Ростовской области никогда не употреблявших наркотики выросло по итогам 2018 года на 1,8% — до 85,7%. Однако тот же опрос установил, что порядка 100 тысяч жителей региона употребляют наркотики периодически, а 17-20 тысяч — регулярно (раз в месяц и чаще).
Обновлено в 06:24
Происшествия
Появилось видео со стреляющим из автомата депутатом
Обновлено в 04:53
Футбол
Клопп прокомментировал травму Салаха
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал состояние нападающего команды Мохамеда Салаха после его столкновения с голкипером "Ньюкасла" Мартином Дубравкой в матче 37-го тура АПЛ (3:2). Как слышал я, Салах получил бедром голкипера по голове.
Обновлено вчера в 19:55
Кино
Джордж Мартин рассказал о создании спин-оффов «Игры престолов»
Американский писатель, автор цикла романов «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин сообщил о подготовке спин-оффов сериала «Игры престолов».
Обновлено в 03:14
Происшествия
В Махачкале загорелась лесобаза
Обновлено в 05:42
Происшествия
В сети появилось видео избиения российской журналистки в Париже
Сегодня в сети появилось видео, как французская полиция во время демонстрации избила журналистку Викторию Иванову, несмотря на то, что на ее руке и каске были стикеры с надписью "Пресса", передает канал "Россия 24".
Обновлено вчера в 14:50
Кино
Участники группы Queen стали богаче королевы Елизаветы II
Совместное состояние остающихся в живых членов британской рок-группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено в 03:41
Общество
В Японии число детей сократилось до рекордного минимума
Обновлено в 03:51
Единоборства
Головкин назвал бой Альвареса и Джейкобса скучным
Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин прокомментировал ход объединительного боя за три чемпионских пояса между мексиканцем Саулем Альваресом и Дэниелом Джейкобсом.
Обновлено в 03:30
Происшествия
В Киевской области застрелили замначальника отдела полиции
В Киевской области неизвестный застрелил заместителя начальника Барышевского отделения полиции.
Обновлено в 06:08
Происшествия
В Кувейте суд согласился отпустить россиянку под залог в $65 млн
Апелляционный суд Кувейта постановил освободить осуждённую на десять лет россиянку Марию Лазареву под залог в 20 млн кувейтских динар (более $65 млн).
Обновлено в 04:45
Политика
В Раде нашли общее между русскими и украинцами
На Украине депутат Рады Нестор Шуфрич заявил, что русских и украинцев объединяет сразу три фактора. Об этом сообщают украинские СМИ.
Обновлено в 02:38
Космос
В NASA раскрыли 19-летнюю аферу на $700 млн убытков для США
Действия мошенников привели к убыткам на 700 миллионов долларов, говорится в расследовании NASA.
Обновлено в 04:01
Хоккей
Василевский сыграет в воротах сборной России в матче с Чехией
Василевский защищал ворота сборной России в матче против Швеции (4:6) и был признан лучшим игроком команды.
Обновлено в 04:16
Футбол
«Бока Хуниорс» заработала на чемпионстве «Зенита»
Петербургскому "Зениту" придется расстаться с €1 млн, который получит аргентинский клуб "Бока Хуниорс" в качестве бонуса за трансфер хавбека Вильмара Барриоса из-за чемпионства сине-бело-голубых в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 04:00
Политика
Рогозин прокомментировал слова экс-главкома НАТО о новых санкциях
Глава "Роскосмоса", экс-представитель России при НАТО в Брюсселе Дмитрий Рогозин удивился словам адмирала армии США Джеймса Ставридиса о новых санкциях против РФ и призвал его прекратить обострять ситуацию в отношениях Россия-США.
Обновлено в 05:49
Армия и оружие
Нетаньяху приказал армии «массированно атаковать» боевиков в Газе
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что отдал приказ армии продолжать «массированные атаки» против боевиков, которые ведут ракетные обстрелы из сектора Газа.
Обновлено в 04:59
Здоровье
В Нижнекамске скончался известный врач-аллерголог Рифкат Гатупов
В Нижнекамске на 61-м году скончался главный специалист по аллергологии и иммунологии Управления здравоохранения по Нижнекамскому району Рифкат Гатупов.
Обновлено вчера в 08:46
Единоборства
Кличко продал экскурсию по Киеву за $50 тысяч
Обновлено в 00:03
Общество
В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах
В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Культура
Путин вручил ордена работникам культуры
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденами работников культуры, которые внесли большой вклад в развитие искусства в стране, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 05:20
Технологии
В новом моде для Fallout 4 заменены женские персонажи на аниме
Модификация к игре Fallout 4 под названием Animerace Nanakochan превращает всех игровых персонажей-женщин в аниме.
Обновлено в 06:41
Политика
В Киеве нашли повод перенести инаугурацию Зеленского
В Киеве намерены запретить избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому проводить инаугурацию 19 мая.
Обновлено в 06:02