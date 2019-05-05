Политика

Экс-главком НАТО предложил ограничить россиянам въезд в СШАРБК 00:56

Отставной адмирал США, бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в своей статье для журнала Time предложил ввести новые санкции против России.
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Джеймс Ставридис
Нет сомнений, что Америка пережила прямой удар от русских рук в сердце нашей демократической системы. Сейчас уже ясно, что мы ничем не ответили на это, сделали только пару символических жестов.
— Джеймс Ставридис, американский бизнесменРоссийский Диалог 02:54

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Экс-главком НАТО хочет ограничить россиянам въезд в США

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Экс-главком НАТО предложил ограничить россиянам въезд в США

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Сегодня в сети появилось видео, как французская полиция во время демонстрации избила журналистку Викторию Иванову, несмотря на то, что на ее руке и каске были стикеры с надписью "Пресса", передает канал "Россия 24".
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Совместное состояние остающихся в живых членов британской рок-группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II.
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В Киевской области неизвестный застрелил заместителя начальника Барышевского отделения полиции.
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Происшествия

В Кувейте суд согласился отпустить россиянку под залог в $65 млн

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Космос

В NASA раскрыли 19-летнюю аферу на $700 млн убытков для США

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Петербургскому "Зениту" придется расстаться с €1 млн, который получит аргентинский клуб "Бока Хуниорс" в качестве бонуса за трансфер хавбека Вильмара Барриоса из-за чемпионства сине-бело-голубых в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
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Рогозин прокомментировал слова экс-главкома НАТО о новых санкциях

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что отдал приказ армии продолжать «массированные атаки» против боевиков, которые ведут ракетные обстрелы из сектора Газа.
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В Нижнекамске на 61-м году скончался главный специалист по аллергологии и иммунологии Управления здравоохранения по Нижнекамскому району Рифкат Гатупов.
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В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
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Путин вручил ордена работникам культуры

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденами работников культуры, которые внесли большой вклад в развитие искусства в стране, сообщает РИА Новости.
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В новом моде для Fallout 4 заменены женские персонажи на аниме

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В Киеве нашли повод перенести инаугурацию Зеленского

В Киеве намерены запретить избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому проводить инаугурацию 19 мая.
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Джеймс Ставридис
Американский бизнесмен
Американский военный деятель, отставной адмирал военно-морских сил США, бывший главнокомандующий Южным командованием США, командующий Европейским командованием Вооружённых Сил США и Верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе. Первый морской офицер, занимавший данные должности.
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