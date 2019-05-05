Политика

Американский адмирал предложил запретить всем россиянам въезд в СШАСвободная Пресса вчера в 11:49

В своей статье для Time американский адмирал Джеймс Ставридис предлагает принять дополнительные меры против России - от санкций против российских спортивных команд до полного запрета на въезд в США для всех российских граждан.
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Джеймс Ставридис
Нет сомнений, что Америка пережила прямой удар от русских рук в сердце нашей демократической системы. Сейчас уже ясно, что мы ничем не ответили на это, сделали только пару символических жестов.
— Джеймс Ставридис, американский бизнесменРоссийский Диалог 02:54

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Экс-главком НАТО хочет ограничить россиянам въезд в США

Газета.Ru03:40

Экс-главком НАТО предложил ограничить россиянам въезд в США

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Экс-главком НАТО призвал к полному запрету въезда россиян в США

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Американский адмирал потребовал ввести санкции против Путина

URA.Ruвчера в 22:30

Американский адмирал предложил запретить всем россиянам въезд в США

Свободная Прессавчера в 11:49

Американский адмирал предложил запретить россиянам въезд в США

BFM.ruвчера в 10:24
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Экономика

Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов

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Суд в Кувейте разрешил освободить россиянку под залог в $65 млн

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Альпинист умер при восхождении на Эльбрус

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Армия и оружие

Фотографии с ракетных испытаний КНДР появились в сети

Появились в сети снимки с места учений оборонительных частей КНДР, в ходе которых были использованы дальнобойные реактивные орудия и тактическое управляемое оружие.
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Обновлено в 02:37
Единоборства

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В канадской Оттаве прошел вечер смешанных единоборств UFC Fight Night 151, в главном поединке которого Дональд Серроне в доминирующем стиле победил экс-претендента на титул Эла Яквинту и бросил вызов Конору Макгрегору.
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Обстрелы юга Израиля со стороны сектора Газа не повлияли на график подготовки музыкального конкурса «Евровидение-2019», который пройдёт в Тель-Авиве.
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"Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью жертв", - отметил Вятрович.
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Отопление на предприятиях, социально значимых объектах и в домах столицы начнут отключать с понедельника, 6 мая, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
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В Курганской области ожидается до +30 градусов, а в Свердловской до +27.
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В воскресенье, 5 мая, заместитель префекта ЮВАО Юрий Беседин обнаружил, что из его квартиры вынесли имущество на сумму около 1,7 млн рублей.
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Джеймс Ставридис
Американский бизнесмен
Американский военный деятель, отставной адмирал военно-морских сил США, бывший главнокомандующий Южным командованием США, командующий Европейским командованием Вооружённых Сил США и Верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе. Первый морской офицер, занимавший данные должности.
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