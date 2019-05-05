Политика
Американский адмирал предложил запретить всем россиянам въезд в СШАСвободная Пресса вчера в 11:49
В своей статье для Time американский адмирал Джеймс Ставридис предлагает принять дополнительные меры против России - от санкций против российских спортивных команд до полного запрета на въезд в США для всех российских граждан.
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Нет сомнений, что Америка пережила прямой удар от русских рук в сердце нашей демократической системы. Сейчас уже ясно, что мы ничем не ответили на это, сделали только пару символических жестов.
— Джеймс Ставридис, американский бизнесменРоссийский Диалог 02:54
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Экономика
Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов
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Российские города возглавили список самых экстремальных в мире
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Общество
Публикуем гороскоп на неделю 4 – 10 мая
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Кино
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Писатель рассказал о пяти проектах, продолжающих сериал Писатель Джордж Мартин рассказал, что НВО разрабатывает пять проектов, которые продолжат сериал "Игра Престолов", сообщает life.ru.
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Политика
Суд в Кувейте разрешил освободить россиянку под залог в $65 млн
Апелляционный суд Кувейта разрешил освободить под залог в 20 млн динар (более $65 млн) россиянку Марию Лазареву, приговоренную к 10 годам тюрьмы за растрату госсредств, передает РИА «Новости» со ссылкой на советника председателя Торгово-промышленной палаты (ТПП) Москвы Владимира Сидорова.
Обновлено в 08:18
Происшествия
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Армия и оружие
Фотографии с ракетных испытаний КНДР появились в сети
Появились в сети снимки с места учений оборонительных частей КНДР, в ходе которых были использованы дальнобойные реактивные орудия и тактическое управляемое оружие.
Обновлено в 06:26
Единоборства
Серроне победил Яквинту и бросил вызов Макгрегору
В канадской Оттаве прошел вечер смешанных единоборств UFC Fight Night 151, в главном поединке которого Дональд Серроне в доминирующем стиле победил экс-претендента на титул Эла Яквинту и бросил вызов Конору Макгрегору.
Обновлено в 08:11
Музыка
Обстрелы Израиля из Газы не помешали подготовке Евровидения
Обстрелы юга Израиля со стороны сектора Газа не повлияли на график подготовки музыкального конкурса «Евровидение-2019», который пройдёт в Тель-Авиве.
Обновлено в 07:23
Политика
Зеленского призвали «не глумиться» над памятью репрессированных
"Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью жертв", - отметил Вятрович.
Обновлено в 04:34
Культура
СМИ назвали причину победы дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 00:29
Общество
В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах
В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
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Происшествия
Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»
Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
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Шоу-бизнес
Стас Михайлов отметил юбилей банкетом в Кремле
Певец Стас Михайлов отпраздновал 50-й день рождения банкетом в Кремле после концерта.
Обновлено в 00:46
ЖКХ
Отопление в Москве начнут отключать с 6 мая
Отопление на предприятиях, социально значимых объектах и в домах столицы начнут отключать с понедельника, 6 мая, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено в 08:23
Шоу-бизнес
Пугачева увидела пророческий сон о финалистах шоу «Голос. Дети»
Напомним, Ержан Максим занял в финале шоу второе место. При этом юный исполнитель считает, что конкурс прошел справедливо.
Обновлено в 08:07
Шоу-бизнес
Экс-ведущая «Дома-2» Катя Жужа вышла замуж за сына миллиардера
Мужем бывшей звезды «Дома-2» стал 24-летний Артем Маркелов, автогонщик и экс-бойфренд Алены Водонаевой, также получившей известность после участия в этом проекте.
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Шоу-бизнес
Филипп Киркоров позвал Бузову на «Евровидение-2019»
30 апреля у самого Киркорова состоялась премьера песни «Стеснение пропало». Ольга Бузова тоже не смогла пройти мимо популярного трека.
Обновлено в 03:07
Авто
Что произойдет с авто, если из него вырезать катализатор?
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В Волгограде грузовик столкнулся с автобусом
Обновлено в 08:09
Футбол
Рибери объявил об уходе из «Баварии» по окончании сезона
Вместе с Рибери «Баварию» покинет другой полузащитник команды — Арьен Роббен, который объявил об уходе ещё в конце 2018 года.
Обновлено в 05:25
Общество
На Южном Урале ожидается аномальная жара
В Курганской области ожидается до +30 градусов, а в Свердловской до +27.
Обновлено в 03:47
Происшествия
На западе Москвы ограбили квартиру зампрефекта ЮВАО
В воскресенье, 5 мая, заместитель префекта ЮВАО Юрий Беседин обнаружил, что из его квартиры вынесли имущество на сумму около 1,7 млн рублей.
Обновлено в 07:49
Происшествия
Террорист-смертник взорвался возле полицейского участка в Афганистане
На севере Афганистане возле полицейского участка подорвал себя террорист-смертник, сообщает Reuters со ссылкой на источник.
Обновлено в 05:45