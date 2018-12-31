Происшествия
Экс-главе компании Nissan Карлосу Гону продлили арест
Экс-главе компании Nissan Карлосу Гону продлили арестВести.Ru23:15
Суд постановил оставить под арестом экс-главу компании Nissan Карлоса Гона минимум до 11 января. Экс-главу компании Nissan и члена совета директоров Грега Келли арестовали по подозрению в нарушении японского финансового законодательства.
Вести.Ru23:15
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