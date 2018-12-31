Происшествия

Экс-главе компании Nissan Карлосу Гону продлили арест
Вести.Ru
23:15

Суд постановил оставить под арестом экс-главу компании Nissan Карлоса Гона минимум до 11 января. Экс-главу компании Nissan и члена совета директоров Грега Келли арестовали по подозрению в нарушении японского финансового законодательства.
Вести.Ru23:15

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Суд продлил арест экс-главе Nissan Карлосу Гону до 11 января 2019 года

Комсомольская правда23:22

Экс-главе компании Nissan Карлосу Гону продлили арест

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Срок заключения экс-руководителя Nissan Гона продлен еще на 10 дней

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Продлен арест экс-главы Nissan

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В Токио продлили срок экс-руководителю Nissan

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