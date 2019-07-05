Происшествия
Экс-главе «Тольяттиазота» вынесли приговор за миллиардные хищенияBFM.ru 14:46
Суд Тольятти заочно приговорил к девяти годам лишения свободы основателя «Тольяттиазота» Владимира Махлая за многомиллиардные хищения. Его сын и основной бенефициар «Тольятттиазота» Сергей Махлай приговорен также к девяти годам колонии общего режима.
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Суд Комсомольского района Тольятти в пятницу заочно приговорил экс-руководителя компании "Тольяттиазот" Владимира Махлая к девяти годам лишения свободы за многомиллиардные хищения, передает корреспондент ТАСС из зала суда.ТАСС14:48
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