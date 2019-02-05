Происшествия

Экс-главе Серпуховского района Подмосковья предъявлено новое обвинениеREGNUM 14:17

Бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну предъявлено новое обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сегодня, 5 февраля, заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
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Экс‑главе Серпуховского района Шестуну предъявили новое обвинение во взятке

РИАМО13:00

СК: Шестуну предъявили ещё одно обвинение

RT на русском12:54

Шестун подозревается в получении взятки в размере 9 млн рублей

Вести Подмосковья12:21

Экс-главе Серпуховского района предъявили новое обвинение

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Источник: экс-главе Серпуховского района Шестуну предъявили новое обвинение

ТАСС11:19

Экс-главу Серпуховского района обвинили в получении откатов с пожертвований на спорт

Коммерсантъ12:09

СК подтвердил новое обвинение экс-главе Серпуховского района Шестуну

РБК13:07
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