Происшествия
Экс-главе Серпуховского района Подмосковья предъявлено новое обвинениеREGNUM 14:17
Бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну предъявлено новое обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сегодня, 5 февраля, заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
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Интернет
В мессенджере Facebook появилась функция удаления сообщений
С сегодняшнего дня в мессенджере соцсети Facebook введена функция удаления сообщений. Она доступна в течение десяти минут после их отправки.
Обновлено в 13:43
Происшествия
В Азербайджане произошло сильное землетрясение
На севере Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 5,1.
Обновлено в 15:23
Происшествия
Пожар в ангаре на севере Москвы потушен
Пожарные потушили возгорание в ангаре на севере Москвы. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
Обновлено в 15:15
Происшествия
Вопрос о наркотиках в крови Децла остается открытым
Ранее в СМИ появилась информация, будто в крови артиста никаких психотропных веществ не обнаружено.
Обновлено в 13:30
Интернет
Mail.ru Group выпустила защищенный браузер Atom
Компания Mail.ru Group выпустила новый браузер Atom. Его отличает повышенный уровень безопасности, сообщили в пресс-службе холдинга.
Обновлено в 03:32
Происшествия
Лидера «Коррозии металла» задержали за выступление в форме вермахта
Отмечается, что лидер группы выходил на сцену в костюме, похожем на форму солдат вермахта.
Обновлено в 08:46
Авто
Кроссовер Range Rover Velar впервые обзавёлся двигателем V8
Range Rover Velar в комплектации SVAutobiography получил новый двигатель — 5-литровый V8 с компрессором на 550 л.с. Внешне автомобиль можно опознать по четырём выхлопным трубам, чёрной крыше, агрессивному переднему бамперу и 21- или 22-дюймовым колёсным дискам.
Обновлено в 14:25
Происшествия
Неизвестные осквернили могилу Карла Маркса в Лондоне
Обновлено в 10:34
Авто
Mazda анонсировала новый кроссовер
Компания Mazda анонсировала премьеру нового кроссовера на автосалоне в Женеве.
Обновлено в 10:30
Наука
В Аргентине нашли останки динозавра с острыми шипами
В аргентинской Патагонии найдены останки нового вида динозавра, 4 декабря сообщается на сайте Phys.org.
Обновлено в 13:54
Политика
Суд обязал Навального удалить расследование о продуктах для Росгвардии
«Суд удовлетворил исковое заявление мясокомбината «Дружба народов» к Алексею Навальному о защите деловой репутации в полном объеме», — сообщил РБК юрист Навального, один из авторов расследования Александр Головач.
Обновлено в 12:59
Авто
Toyota выпустит Land Cruiser 300
Премьера Toyota Land Cruiser 300 - нового поколения знаменитого внедорожника - состоится осенью 2020-го, спустя 12 лет после появления "двухсотого".
Обновлено в 06:38
Происшествия
В Москве задержали главу отдела центральной таможни
Начальник отдела по борьбе с экономическими правонарушениями центральной оперативной таможни в Москве задержан, возбуждено уголовное дело о получении взятки, сообщил журналистам старший помощник руководителя московского межрегионального управления СК на транспорте.
Обновлено в 15:47
Происшествия
Две девочки погибли при пожаре в Красногорске
Жертвами пожара в жилом доме в Красногорске стали два ребенка — девочек семи и девяти лет от роду доставили в больницу в тяжелом состоянии, но врачи не смогли их спасти, сообщили в подмосковном управлении СКР.
Обновлено в 13:46
Происшествия
В Петербурге нашли источник неприятного запаха
Напомним, несколько часов назад жители сразу нескольких районов Петербурга стали жаловаться в экстренные службы и районные администрации на неприятный запах на улицах.
Обновлено в 12:14
Наука
Северный магнитный полюс Земли смещается к России
Обновлено в 09:48
Гаджеты
Apple вернула в продажу восстановленные iPhone X по цене от $769
С сегодняшнего дня Apple начала продавать отремонтированные на заводе модели iPhone X по сниженной цене.
Обновлено в 08:22
Происшествия
СК опроверг информацию о знакомстве Бастрыкина с Арашуковыми
"Председатель СК России Александр Бастрыкин никогда не был лично знаком с членами этой семьи, а единственная его встреча с сенатором Арашуковым состоялась в Совете Федерации в момент его задержания", - заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Обновлено в 09:47
Транспорт
В московском метро введут систему оплаты по зонам
Московский метрополитен заказал разработку новой билетной системы, при которой цена поездки будет зависеть от зоны, в которую едет пассажир.
Обновлено в 05:17
Культура
Церемония «Оскар» впервые за 30 лет пройдет без ведущего
В последний раз премию «Оскар» вручали без ведущего в 1989 году, тогда публике вместо вступительного монолога продемонстрировали 11-минутный музыкальный киносюжет.
Обновлено в 15:00
Гаджеты
В бета-версии iOS 12.2 появились новые Animoji
Обновлено в 02:05
Происшествия
В Швеции нашли украденные королевские похоронные регалии
По данным полиции, найдены королевские похоронные регалии Карла IX и его супруги Кристины, которые похитили в июле 2018 года из собора города Стренгнес.
Обновлено в 06:29
Космос
Новая 3D-карта Млечного Пути показала форму нашей галактики
В процессе исследования учёные выяснили, что во внешних областях Млечного Пути сила притяжения слабеет и атомы водорода, составляющие большую часть газового диска нашей галактики, придают ему S-образную форму.
Обновлено вчера в 13:01
Футбол
Месси включён в заявку «Барселоны» на матч с «Реалом»
Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси включён в заявку команды на полуфинальный матч Кубка Испании по футболу с мадридским «Реалом».
Обновлено в 15:39
Наука
Ученые выяснили, что женский мозг стареет медленнее мужского
Обновлено в 07:29