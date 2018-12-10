Экономика

Бывшему главе концерна Nissan предъявят официальные обвинения
Вести.Ru
вчера в 23:43

Ожидается, что сегодня же Карлосу Гону предъявят официальные обвинения. То же касается и его коллеги, члена совета директоров Грега Келли. Один из возможных пунктов обвинений: искажение финансовой отчетности в течение пяти лет.
Вести.Ruвчера в 23:43
с чего всё началось
Бывшему председателю совета директоров Nissan и главному исполнительному директору Renault Карлосу Гону предъявили обвинение, сообщает
 японское агентство Kyodo.
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Эхо Москвы07 декабря в 03:30
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