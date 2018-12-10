с чего всё началось

Прокуратура Токио предъявила бывшему главе концерна Nissan Карлосу Гону обвинения в сокрытии доходов на сумму 5 млрд иен (около $44 млн), передаёт Kyodo. Сообщается, что обвинения выдвинуты также в отношении одного из приближённых бизнесмена, бывшего члена совета директоров Грега Келли.

Путешествия Путешествия Клиенты «Жемчужной реки» остаются на китайском берегу Российское генконсульство в Гуанчжоу следит за ситуацией с нашими туристами, которые не могут вылететь с острова Хайнань в Китае.

Здоровье Здоровье Медведев расширил список жизненно важных лекарств Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал закон о расширении списка жизненно важных лекарственных средств с 699 до 735.

Общество Общество Врачам и учителям запретят брать подарки

Здоровье Здоровье Олега Сенцова переведут из медчасти в отряд колонии

Общество Общество Минкомсвязи опубликовало график отключения аналогового телевещания Первый этап отключения аналогового телевещания в 2019 году начнется 11 февраля, говорится в опубликованном на сайте ведомства графике.

Общество Общество Москвичей пристыдили за бунт против онкобольных детей Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович заявил ТАСС о готовности вмешаться в ситуацию, связанную со сбором подписей против заселения в столичную многоэтажку онкобольных детей.

Транспорт Транспорт Забастовка железнодорожников в Германии парализовала движение поездов "В понедельник утром железнодорожный оператор Deutsche Bahn объявил о прекращении движения поездов дальнего следования, в Берлине остановились пригородные поезда из-за забастовки железнодорожников, которые требуют повышения зарплат", - пишет газета.

Общество Общество Суд отказал Greenpeace в иске по строительству «Северного потока – 2» Московский районный суд Санкт-Петербурга отказал международной экологической организации Greenpeace в иске оператору строящегося газопровода "Северный поток — 2" с требованием запрета сооружения газовой магистрали в зоне Кургальского заказника в Ленинградской области, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба городских судов (ОПСС).

Здоровье Здоровье Четверть врачей в России получали указания навязывать платные услуги С неформальными распоряжениями руководства государственных клиник предлагать пациентам платные услуги в 2018 году сталкивались 24,5% медработников, сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса Общероссийского народного фронта.

Общество Общество В Австралии умер самый мускулистый кенгуру в мире Рост кенгуру составлял около двух метров, он весил 89 кг. Роджер вырос настоящим альфа-самцом, у него было 12 жен.

Общество Общество Отшельница Агафья Лыкова срочно просит о помощи Сибирская отшельница Агафья Лыкова позвонила красноярскому кинодокументалисту Андрею Гришакову с просьбой о помощи — у женщины кончаются продукты, после чего связь внезапно оборвалась.

Общество Общество Названы регионы с наименьшим количеством вредных привычек В рейтинге российских регионов по отсутствию вредных привычек лидерами оказались республики Северного Кавказа.

Общество Общество Московских водителей предупредили о плохой видимости из-за тумана

Транспорт Транспорт Более 4 тыс. коммунальщиков чистят от снега дворы Подмосковья Более 4 тыс. сотрудников коммунальных служб Московской области вышли убрать снег с территорий дворов и общественных пространств региона после снегопада на 10 декабря.