Общество
Экс-главе Nissan предъявлены обвинения в сокрытии доходов
Экс-главе Nissan предъявлены обвинения в сокрытии доходовRT на русском00:40
Прокуратура Токио предъявила бывшему главе концерна Nissan Карлосу Гону обвинения в сокрытии доходов на сумму 5 млрд иен (около $44 млн), передаёт Kyodo. Сообщается, что обвинения выдвинуты также в отношении одного из приближённых бизнесмена, бывшего члена совета директоров Грега Келли.
RT на русском00:40
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с чего всё началось
Бывшему председателю совета директоров Nissan и главному исполнительному директору Renault Карлосу Гону предъявили обвинение, сообщает японское агентство Kyodo.Ведомости00:25
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Прокуратура Японии предъявит обвинение бывшему главе компании Ниссан Карлосу Гону 10 декабря
Эхо Москвы07 декабря в 03:30
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