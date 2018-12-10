Общество

Экс-главе Nissan предъявлены обвинения в сокрытии доходов
RT на русском
00:40

Прокуратура Токио предъявила бывшему главе концерна Nissan Карлосу Гону обвинения в сокрытии доходов на сумму 5 млрд иен (около $44 млн), передаёт Kyodo. Сообщается, что обвинения выдвинуты также в отношении одного из приближённых бизнесмена, бывшего члена совета директоров Грега Келли.
RT на русском00:40
с чего всё началось
Бывшему председателю совета директоров Nissan и главному исполнительному директору Renault Карлосу Гону предъявили обвинение, сообщает
 японское агентство Kyodo.
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