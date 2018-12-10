с чего всё началось

Прокуратура Токио предъявила бывшему главе концерна Nissan Карлосу Гону обвинения в сокрытии доходов на сумму 5 млрд иен (около $44 млн), передаёт Kyodo. Сообщается, что обвинения выдвинуты также в отношении одного из приближённых бизнесмена, бывшего члена совета директоров Грега Келли.

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Здоровье Здоровье Медведев расширил список жизненно важных лекарств до 735 Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал документ о расширении перечня жизненно важных лекарств до 735.

Транспорт Транспорт В Германии парализовано движение поездов из-за забастовки Движение поездов в Германии прекратилось 10 декабря в 5 часов утра (по местному времени) из-за забастовки железнодорожников, организованной профсоюзом работников железной дороги и транспорта EVG, сообщает Deutsche Welle.

Общество Общество Минкомсвязь опубликовала график отключения аналогового телевещания Министерство связи утвердило даты отключения аналогового вещания. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Общество Общество В Австралии умер самый мускулистый кенгуру в мире Рост кенгуру составлял около двух метров, он весил 89 кг. Роджер вырос настоящим альфа-самцом, у него было 12 жен.

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Общество Общество Москвичей пристыдили за бунт против онкобольных детей Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович заявил ТАСС о готовности вмешаться в ситуацию, связанную со сбором подписей против заселения в столичную многоэтажку онкобольных детей.

Общество Общество Москвичей предупредили о плохой видимости из-за тумана В центре погоды "Фобос" предупредили, что в понедельник, 10 декабря, в столице ожидается ухудшение видимости из-за тумана.

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Общество Общество Пономарев попросил суд отпустить его на похороны Алексеевой

Транспорт Транспорт В МВД перечислили самые распространенные нарушения ПДД В МВД рассказали о самых распространенных нарушениях правил дорожного движения в 2017 и 2018 годах.

Общество Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору сладких новогодних подарков В преддверии Нового года Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выбору сладостей.

Здоровье Здоровье Четверть врачей в России получали указания навязывать платные услуги С неформальными распоряжениями руководства государственных клиник предлагать пациентам платные услуги в 2018 году сталкивались 24,5% медработников, сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса Общероссийского народного фронта.