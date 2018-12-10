с чего всё началось

Прокуратура Токио предъявила бывшему главе концерна Nissan Карлосу Гону обвинения в сокрытии доходов на сумму 5 млрд иен (около $44 млн), передаёт Kyodo. Сообщается, что обвинения выдвинуты также в отношении одного из приближённых бизнесмена, бывшего члена совета директоров Грега Келли.

Политика Политика Кремль ответил на обвинения в причастности к беспорядкам во Франции Заявления о причастности Москвы к акциям протеста во Франции являются клеветой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Политика Политика КС Молдавии временно отстранил Додона от должности Додона четырежды временно отстраняли от обязанностей. Указы и законы, не одобренные президентом, подписал спикер парламента Андриан Канду.

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Политика Политика На Урале ликвидировали департамент Ольги Глацких Указ подписан губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Политика Политика Врио главы Сахалина пойдет на выборы губернатора как самовыдвиженец Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что он пойдет на выборы главы региона в сентябре 2019 года в качестве самовыдвиженца.

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Политика Политика Кандидат от «Патриотов России» снялся с выборов губернатора Приморья Кандидат в губернаторы Приморского края от партии «Патриоты России» Игорь Степаненко снял свою кандидатуру с выборов, сообщил «Интерфаксу» зампред избиркома региона Роман Охотников.

Политика Политика Племянница Скрипаля заявила, что ее родных держат на военной базе Женщина уже не в первый раз комментирует судьбу своих родственников: в конце октября племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявляла, что не может связаться с родными в Британии.