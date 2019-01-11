Происшествия

Экс-главе Nissan предъявили новые обвинения
Московский Комсомолец
01:58

Подчёркивается, что Карлос Гон по-прежнему отказывается признавать свою вину.
Московский Комсомолец01:58
с чего всё началось
Как сообщается
, Гона подозревают в том, что в 2008 году он попытался избавиться от убытков на сумму $16,7 млн, которые понесла компания по управлению его личными активами, переписав их на Nissan.
RT на русском01:33

Подробнее о событии

СМИ: исполнительный директор Nissan ушел в отставку на фоне скандала вокруг Карлоса Гона

ТАСС20:22

Экс-главе Nissan предъявили официальные обвинения в Токио

Известия13:01

Экс‐главе Nissan предъявили новое обвинение

Телеканал 360°02:56

Прокуратура предъявила новые обвинения экс-главе Nissan

Право.ру03:54

Токийская прокуратура предъявила официальные обвинения экс-главе Nissan

РИА Новости01:32

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Коммерсантъ02:15

Bloomberg оценил состояние Карлоса Гона

Ведомости09 января в 03:59
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Происшествия

Три человека погибли при наезде автобуса на остановку в Оттаве

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В Дагестане убиты боевики, напавшие на сотрудников ДПС

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Крыша здания обрушилась на людей в Харькове

Не менее трех человек пострадали при обрушении крыши недостроенного здания на Московском проспекте в Харькове, сообщило 11 января агентство УНН.
Обновлено в 16:28
Происшествия

Убитым в ЦАР российским журналистам обещали за съемки фильма $20 тысяч

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В центре Москвы потушили пожар в здании с кальянной

Обновлено в 19:29
Происшествия

В Варшаве граждан Польши и Китая арестовали по подозрению в шпионаже

Сообщается, что сотрудники ABW также провели обыски в домах подозреваемых, кроме того, были изъяты документы в офисах Huawei и фирме Orange, на которую в последнее время работал Петр Д. Сообщается, что оба задержанных не признают вину и отказываются давать объяснения по данному делу.
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Происшествия

В Эквадоре шестнадцать человек погибли при пожаре в наркоцентре

Обновлено в 18:50
Происшествия

Манифестант погиб во время акции «желтых жилетов» в Бельгии

Участник акции бельгийских "желтых жилетов" погиб в пятницу вечером, сбитый грузовиком на автомагистрали Е25 Льеж-Маастрихт близ города Визе, сообщил в пятницу телеканал RTBF.
Обновлено в 17:16
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В Волгограде из-за непогоды закрыли аэропорт

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В Мексике начались протесты из-за нехватки бензина

Первые уличные протесты начались в Мексике из-за проблем с обеспечением бензином, которые наблюдаются в стране в последние дни.
Обновлено в 18:14
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В Москве электричка насмерть сбила мужчину

Электричка сбила мужчину в районе станции "Очаково" в Москве, сообщает в пятницу пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО.
Обновлено в 11:13
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Карлос Гон
Бразильский бизнесмен
Экс-президент и генеральный директор компаний Renault и Nissan; глава стратегического альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Получил известность после вывода из тяжёлого кризиса компании Nissan.
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