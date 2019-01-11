Происшествия
Экс-главе Nissan предъявили новые обвинения
Экс-главе Nissan предъявили новые обвиненияМосковский Комсомолец01:58
Подчёркивается, что Карлос Гон по-прежнему отказывается признавать свою вину.
Московский Комсомолец01:58
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с чего всё началось
Как сообщается, Гона подозревают в том, что в 2008 году он попытался избавиться от убытков на сумму $16,7 млн, которые понесла компания по управлению его личными активами, переписав их на Nissan.RT на русском01:33
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